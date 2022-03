Los ángeles no votan, aunque los boten...

1.- El Instituto Nacional Electoral, a nuestro parecer, debe realizar una seria reconsideración en cuanto hace a la redistritación tentativa que ha trascendido a medios; y no porque Veracruz deba tener privilegios, sino que, en sentido común no se puede reducir el número de distritos para reacomodar algunos en otras entidades.Y si la población votante es el número que domina para la integración distrital, es obvio que no ha decrecido de votantes porque la migración en esta entidad no se da como en otras, por ejemplo.Veracruz cuenta [o contaba] con 20 veinte distritos, numerados de norte a sur, con la salvedad de los que en la penúltima redistritación incluyeron cabeceras que antes no lo eran.Sin embargo, hoy, al parecer, le tumban a Xalapa un distrito para que sólo haya 19 y reacomodan cabeceras al gusto de quién sabe quién.Cabeceras ancestrales como Pánuco, Tantoyuca, Tuxpan, Poza Rica y Papantla para citar algunos del norte del estado, al parecer ahora serán levantadas para dar lugar a otras que tendrán que resistir el cambio de sedes.Y si el criterio para tal medida es la población, tendrán que justificar fehacientemente que los números no mienten; que mentir con los números es otra cosa. ¿Y es necesario que todos los partidos estén de acuerdo? Seguramente no, porque hasta hoy, tal medida preliminar ha pasado sin hacer ruido.Allá los afectados...2.- El ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" fue detenido este martes por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE).La detención, de acuerdo a la FEDE, se realizó tras una denuncia presentada en 2018, cuando era senador, por el actual gobernador Samuel García.El documento denunciaba un presunto desvío de recursos por parte de El Bronco durante su fallida campaña a la Presidencia de la República, en 2018.De acuerdo a la denuncia, El Bronco habría desviado recursos públicos y usado a funcionarios estatales para conseguir las firmas requeridas para participar en las elecciones como candidato independiente.El Bronco habría sido capturado en el municipio de General Terán durante la mañana de este martes y se encontraría en camino a ser trasladado al penal 2 de Apodaca.Se espera que en las próximas horas García y la FEDE brinden más información.De manera preliminar, el gobernador publicó un tuit en donde señala que “ya empezó” a trabajar contra la corrupción.“Ser incorruptibles empieza por no robar, por castigar a los que robaron y desviaron el dinero de Nuevo León a sus campañas. Y aquí ya empezamos”, publicó.3.- Por encima del voto popular, sanciones de una juez ante “ultrajes a la autoridad” con uniformes de policías, es lo que resulta del affaire que, cierta o falsa, se le ha etiquetado a Sandra Cuevas Nieves, alcaldesa de Cuauhtémoc, [la que derrotó a Dolores Padierna y a su esposo el “señor de las ligas] que calificó de “excesivas” las medidas cautelares dictadas por la juez que ordenó su suspensión temporal del cargo, así como la prohibición de salir del país y de acercarse a los policías que la acusaron de robo, abuso de autoridad y discriminación.“No he hecho mi declaración ni tampoco han valorado mis pruebas, sin embargo, la jueza ordenó medidas cautelares que para mí son excesivas”, dijo la funcionaria.En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, la alcaldesa de Cuauhtémoc reconoció que tuvo diferencias con los policías; sin embargo, rechazó los señalamientos en su contra, al asegurar que los elementos de seguridad crearon “toda una historia de algo que no ocurrió” [lo que, salvo prueba en contrario, es más creíble].“Lo que declaran los policías es totalmente falso. Hubo una diferencia entre los policías y yo, que nada tiene que ver con lo que denunciaron como una privación ilegal de la libertad”, indicó Sandra Cuevas.La alcaldesa de Cuauhtémoc reiteró que existe una persecución política en su contra por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a quien señaló de haber “orquestado todo este montaje” con el objetivo de recuperar la alcaldía Cuauhtémoc que perdió el partido en el poder en las pasadas elecciones. “Esto es una persecución política, ha dicho la señora Cuevas. “La jefa de gobierno utiliza a las instituciones y su poder para aplastar a quien le estorbe”, dijo además al asegurar que lo que buscan “es recuperar todo lo que genera la alcaldía”.Dijo que, en la audiencia del próximo jueves, [anticipa] la jueza podría vincularla a proceso, y de ser con las mismas medidas cautelares corre el riesgo de que este proceso dure más de dos meses, “y si yo como alcaldesa me ausento más de dos meses entonces el gobierno propondrá una terna al Congreso de la CDMX la cual definitivamente sería del partido en el poder, lo que rompería la equidad toda vez que correspondería, en todo caso, hacerlo al partido que ganó la elección por el poder de los votos.Lo que la justica debe hacer es una investigación apegada a los hechos porque a la vista simple, es un exceso de la autoridad judicial y resulta risible ver a un policía con “cuellera” porque seguramente una cachetada le causó esa “lesión” causada por una mujer.Cosas veredes, Mío Cid.4.- No estaban muertos; andaban de “vacaciones” Esto se lee en Crónica: “El líder del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, llamó a que el Instituto Nacional Electoral (INE) muestre su firmeza como autoridad que es y haga uso de las facultades que tiene para ordenar el retiro de lonas y espectaculares que promueven la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco de una veda electoral de cara al proceso de revocación de mandato, el próximo 10 de abril.El priista señaló que el órgano electoral puede mandar a remover estructuras de espectaculares y cancele permisos.Tanto en el gobierno federal como en el de la Ciudad de México se ha asegurado que ciudadanos han tomado la iniciativa de colocar lonas y espectaculares con la imagen del Presidente, lo que es un absurdo que le endilguen la propiedad a través de una donación."El INE, si es una autoridad, que los mande bajar con la fuerza pública, que (para eso) tiene facultades, que mande derrumbar las estructuras esas, pues si no son de nadie, qué están haciendo ahí", expresó el diputado federal por el PRI. Señaló que si el INE no hace nada al respecto, éste quedará muy mal. "Nosotros apoyamos al INE en ese tipo de acciones que están dentro del orden legal", dijo Rubén Moreira.“Con el coordinador de la bancada del tricolor estuvo Cinthya López Castro, su compañera de curul, quien en conferencia de prensa indicó que el gobierno de la 4T llama a participar en el ejercicio de democracia participativa ante un eventual fracaso de reunir el número de votos que se requiere para que sea vinculante.""Lo único que pueden reflejar es que están preocupados por la revocación de mandato porque no les van a alcanzar los números y nuevamente quedarán en vergüenza. Están desesperados, por eso las sesiones pasadas hubo estos cambios para la propaganda y poder violar la veda electoral, porque sus servidores públicos están desesperados por conseguir más votos", dijo López Castro."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "