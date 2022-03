¿Sí o no participamos?

“No hay que participar en

la ratificación de mandato”

Felipe Calderón Hinojosa

El enredo en el que nos metió el presidente Andrés Manuel López Obrador, nos tiene ante la disyuntiva de participar o no, en su famosa Revocación de Mandato. El Presidente quiere que sus orates fanáticos, los que cobran aunque ganen mucho como miembros de la delincuencia organizada, los que no hacen nada (Ni estudian Ni trabajan), los vagos drogadictos que se dedican al hurto, sigan estirando la mano para que el gobierno de la 4T les siga financiando las “moñas” y que la vida en este paraíso de balaceras, matanzas y ejecuciones siga su marcha, con la condición de que acudan el diez de abril a las urnas a votar para que López siga al frente de los destinos de México, con un abrumador respaldo ciudadano, cosa muy extraña porque el periodo Constitucional de un Presidente es por seis años.En fin, que falta menos de un mes para que el Instituto Nacional Electoral (INE) instale en todo el país 57 mil 77 casillas, 103 mil casillas menos de las previstas en la Constitución, a las que podrán asistir a manifestar con su voto 94 millones 590 mil 469 ciudadanos sobre si desean que se vaya o permanezca en su encargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).La Revocación de Mandato fue una de las primeras iniciativas de reforma constitucional que promovió López Obrador. Por su trascendencia, destacados constitucionalistas manifestaron que era una reforma positiva, que no debería de aplicarse en este sexenio, sino dejarla prevista para futuras oportunidades.Es gusto del presidente López Obrador presumir que es un demócrata y que sus decisiones obedecen al mandato popular, por ello, al iniciar su sexenio promovió algunas consultas con las que puso fin a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional, que se construía en Texcoco; de la misma manera decidió la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, así como la obra del Tren Maya o la cancelación de una cervecería en Mexicali o la de una ruta de transporte colectivo en Torreón, entre otras.La experiencia de consulta que precede a la revocación de mandato se llevó a cabo el 1 de agosto de 2021. Fue propuesta e impulsada por López Obrador desde sus conferencias mañaneras, con el propósito de enjuiciar a cinco de los expresidentes que lo precedieron en el cargo. Acudieron a votar 6.5 millones de ciudadanos, el 7% de los más de 93 millones con derecho a voto. Para que la resolución fuera vinculante se necesitaba la participación de 37 millones de ciudadanos.La consulta federal para juzgar a los expresidentes fue considerada como un ensayo previo a la revocación de mandato, que se llevará a cabo el próximo 10 de abril. En la experiencia inicial los ciudadanos tuvieron escasa presencia. Los críticos comentaron que fue una victoria sin gloria, una señal de desconfianza hacia la política de polarización que mina la democracia. Se transmitió en los medios el mensaje negativo de que fue un ejercicio innecesario. Los dirigentes de Morena responsabilizaron al INE por la escasa difusión y los precarios resultados para su causa como lo están haciendo ahora en abierto adelanto a un fracaso.En Veracruz el gobierno con su partido ha inundado de espectaculares en los que se invita a los ciudadanos a participar en la consulta con un “que siga gobernando”, obviamente no van a acepar de ninguna manera que esa costosísima campaña la están financiando ellos. En contraparte el grupo que encabeza el empresario Gilberto Lozano, ha colocado otros pocos espectaculares, con la leyenda La meta es una: “Que dimita Andrés López”. Este Frente Nacional Anti-AMLO (FRENA) califica al presidente como undictador bolivarianoque conduce a México al comunismo. “¡Fuera López!”, es la consigna."Somos un gobierno incorruptible y quien la hizo la paga", afirmó el gobernador de Nuevo León, Samuel García, tras la detención de su antecesor Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”. El exmandatario estatal fue detenido esta mañana en un rancho en el municipio rural de General Terán, por una orden de aprehensión relacionada por la investigación federal que se le seguía por desvío de recursos humanos para su campaña presidencial.Samuel García, gobernador de Nuevo León, con el apoyo de las siglas del partido Movimiento Ciudadano (MC) que fundó el Senador Dante Delgado Rannauro, cumple con la promesa que más valor tiene cuando un aspirante a gobernador o Presidente ofrece acabar con la corrupción y castigar a quienes la hayan cometido. Cuando hay principios y valores, cuando se antepone a todo el compromiso social, se actúa de esa manera. El presidente López Obrador debería tomar como ejemplo esto que a todos sorprendió porque es casi imposible que una autoridad actúe contra quien le antecedió, aunque haya cometido los más escandalosos fraudes.Samuel García no tuvo que recurrir a la payasada de consultar a los ciudadanos para ver si quieren, o no, que se proceda contra los corruptos como lo hizo AMLO como un pretexto para no tocar a los ex presidentes corruptos con quienes, indudablemente pactó, especialmente con Enrique Peña Nieto, darle impunidad a cambio de apoyo para alcanzar la presidencia. AMLO nos engañó a todos, pactó con la delincuencia organizada y los corruptos del pasado para entronizarse, los paganos somos nosotros empobrecidos y a merced del crimen.El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil dio a conocer el medio día de ayer que con el fin de conocer y considerar las propuestas de especialistas y la población en general para la solución de las problemáticas sociales, el Ayuntamiento de Xalapa ha convocado a participar en los foros ciudadanos para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2022-2025. De esta forma, se busca que la sociedad contribuya a la construcción de un mejor municipio con más oportunidades de desarrollo para todas y todos.Los mencionados foros inician en los bajos de Palacio Municipal este miércoles 16 de marzo, a las 15:00 horas, con el tema Desarrollo Económico y Social; continuarán el jueves 17 de marzo con el tema Desarrollo Urbano para el Bienestar, a las 09:00 horas, en la Iniciativa Municipal de Arte y Cultura (IMAC). El martes 22 de marzo se tendrá el foro Medio Ambiente y Sustentabilidad, en el gimnasio de La Lagunilla, a las 09:00 horas; el miércoles 23 a la misma hora en el Salón Social de la congregación Colonia 6 de Enero se debatirá el tema Desarrollo Rural y jueves 24 de marzo tendrá lugar el foro virtual Transformación Digital 4.0, a las 17:00 horas.Para participar la población debe registrarse a través del número telefónico 2281 469 627 y proporcionar datos generales como nombre completo, foro en el que se desea intervenir, tema de la ponencia y síntesis curricular, entre otros. Las propuestas se pueden enviar a la siguiente dirección de correoelectrónico. Ojalá cooperen los urbanistas y municipalistas que hay en Xalapa para engrandecer nuestra ciudad. Michelle Bachelet la Alta Comisionada de las Naciones Unidas también se unió a las voces críticas que ven con preocupación los elevados índices de violencia en contra de los periodistas mexicanos. Bachelet quien fue presidenta de Chile por el Partido Socialista afirma: "desafortunadamente, en ocasiones, funcionarios han contribuido al clima de miedo en el que trabajan al denigrar a los periodistas y la relevancia de su trabajo".