Tiempos de politización

*Nueva mutación del virus*Venezuela ensombrecida*El ring del GobernadorNo son pocos los que coinciden en que, al margen del dramático sufrimiento de amplios sectores del colectivo social, existen “herencias” originadas por los escenarios pandémicos en el marco del conglomerado social, las cuales bien valdría la pena evaluarlas, en tanto que es obvio que casos y espacios determinados, constituyen “probablemente más para bien, que para mal” referencias que deberíamos recordar, con la clara convicción que al interior del conglomerado social, no sólo se registra las reacciones de comprensión y real solidaridad, en ocasiones intensa y en otras superficial, pero que de alguna forma nos permite recordar y revaluar los esfuerzos en la búsqueda de un mejor país, tales escenarios de brillantez, donde se advirtieron las sumas, al tiempo que, también surgió el lado obscuro de quienes de siempre sólo bogan para su muy personal beneficio, lo que no es ajeno en ningún sector del conglomerado social, sean políticos, catedráticos, profesionistas, empleados, servidores públicos, campesinos, jornaleros o poderosos financieros, sectores que de manera tradicional conforman escenarios diversos, que ante los latigazos del coronavirus hoy intentan diseñan y estructuran una nueva forma de actuar, de ser y de comportamiento, experiencias que se intentar forjar en tiempos de la avasallante tormenta...Tales referencias a las que se podrían agregar muchas más, apuntan sobre escenarios del pasado que de alguna forma influirán hacia nuevas modalidades en el porvenir del ser humano, hechos que obligan la remembranza de los reflejos de escenarios bíblicos, como la mortandad y la posterior variación en los usos y costumbres, así como conductas que registraron como origen el exterminador diluvio y, en el mismo contexto el Arca salvadora de Noé... Tiempos los actuales que nos flagelan pero a la vez (cual Arca de Noé) surge la vacuna aparejada a medicamentos salvadores, que frenan la devastación y abren la posibilidad de generaciones con mayor sentido de responsabilidad para disminuir la mortandad.El aleccionador escenario pandémico (aún persistente pero con menor intensidad) que convirtió a los pueblos en áreas de ensayos infernales, en el afán humanitario de recuperar la salud para el contagiado, debería resultarnos útil para superar nuestros yerros y revalorar al interior de toda estructura gubernamental, que lo más importante en las tareas de la administración pública es la salud, en primer lugar la salud y el bienestar de la población, dos referencias: “Salud y Bienestar” que de consolidarse en tierras mexicanas, indudablemente que el colectivo social realmente habría transitado exitosamente en los afanes de una verdadera y positiva transformación, la cual hasta la fecha no es del todo satisfactoria, no sólo por el multitudinario luto del pueblo mexicano originado por la mortandad ante efectos pandémicos, sino por los elevados índices delincuenciales, el decrecimiento de empleos, los “velados castigos” al sector empresarial, por considerar a sus integrantes como polvos de tiempos pasados, el horrible escenario de los niños agredidos por el cáncer, las tácticas oficialistas para desgastar la imagen del sector productivo en lo general, a lo que se agrega la prédica cotidiana de “vamos muy bien” cuando en la realidad muy poco es lo que se ha consolidado...Tales escenarios estimulados por una administración pública que se auto promueve como de la transformación, constituyen prácticas que obviamente siembran desconcierto y originan preocupación entre millones de mexicanos, reacciones que persisten y que en lugar de disminuir tienden hacia espacios de mayor crecimiento, para lo cual el “gobierno transformador” fundamenta su razón de ser en las simpatías que “se estimulan” con programas populistas, sembrando tendencias hacia el distanciamiento entre el sector productivo y el gigantesco núcleo laboral, práctica que se ha transformado en prioritaria para salvaguardar el actual estilo de Gobierno... Complejo el panorama para los mexicanos.Lo que se leeEscenarios preocupantes reducirán el optimismo entre los pueblos del mundo en torno a un viable “final de la pandemia”... "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "