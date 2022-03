Monreal: arrecia fuego moreno

Por si acaso alguien tenía dudas todavía de que la detención en Veracruz de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado acusado de homicidio, es parte de una estrategia orquestada desde el poder central en contra del senador Ricardo Monreal, esta semana se dieron coincidentemente dos sucesos que parecen confirmar la embestida en contra del zacatecano que por sus antecedentes de rebeldía y su reacción ante la perfilada imposición de la Jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, para la sucesión presidencial de 2024, se ha erigido en el aspirante más incómodo para la facción radical de la cúpula de Morena.Por un lado, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México puso en circulación el libro “Balance del proceso electoral 2021”, en el cual señala directamente a Monreal Ávila de haber sido parte de la traición o “fuego amigo” dentro del partido guinda, atribuyéndole la derrota en al menos tres alcaldías, entre ellas Cuauhtémoc.Casualmente, casi cuatro meses después de la debacle electoral, en septiembre de 2021, Tomás Pliego Calvo, incondicional de Sheinbaum, dejó la Coordinación General del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de la Jefatura de Gobierno de la CDMX para asumir el cargo de delegado en funciones de presidente del comité capitalino de Morena.En el libro auspiciado por el exfuncionario se analizan una serie de factores por los que Morena perdió la mitad de las alcaldías en las pasadas elecciones, entre ellos se destaca la traición interna, en la que resultó “preocupante” que Monreal invitara a votar por partidos como Fuerza por México (FXM), que realizó su campaña con personas que no obtuvieron candidaturas en el partido obradorista.Revela, por ejemplo, que FXM obtuvo 8 mil votos en Azcapotzalco, los mismos que le faltaron a Morena para ganar la alcaldía; situación similar que sucedió en Tlalpan, y en la alcaldía Cuauhtémoc “la estrategia fue distinta, pero claramente se vio el fuego amigo del monrealismo”.“Es preocupante que la invitación a votar por estos partidos se hiciera por conducto del senador Ricardo Monreal, pues evidenció una lucha intestina –entre las diferentes fuerzas del partido– por la candidatura presidencial de 2024”, se consigna, aunque también se enlistaron otras causas de la derrota, como la pandemia, la recesión económica, la coalición Va por México, del PRI-PAN-PRD –cuya suma de votos alcanzó para ganarle a Morena–, las campañas negras de la derecha, la lucha interna en el partido, el desmantelamiento de la estructura territorial, la relección de algunos alcaldes cuyas gestiones fueron deficientes, y la tragedia de la línea 12 del Metro.El otro golpe a Monreal fue el expediente que le inició en febrero pasado la Fiscalía capitalina precisamente a Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, discriminación y robo cometidos contra dos mandos de la Policía Auxiliar. Anteayer lunes, un juez de control ordenó separar temporalmente a Cuevas del cargo, pero la suspensión podría extenderse más de un año si este jueves 17 es vinculada a proceso.Pero antes de estos episodios, a finales de enero pasado, la bancada de Morena en el Senado se dividió. Al menos 30 de los 61 senadores de Morena, entre ellos los veracruzanos Gloria Sánchez y Ernesto Pérez Astorga, encabezaron el movimiento interno para desconocer la Comisión Especial para Investigar Abusos de Autoridad en Veracruz, cuya creación consideraron ilegal al no haber sido consultada en el grupo parlamentario ni votada por el pleno del Senado y sólo fue avalada por el coordinador Ricardo Monreal el 23 de diciembre de 2021, un día después de la detención de José Manuel del Río, acusado de la presunta autoría intelectual de Remigio Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones de Herrera, ejecutado seis meses antes.El vocero de los senadores morenistas, César Cravioto –suplente de Martí Batres, secretario de Gobierno de la CDMX–, declaró al diario capitalino que dicha comisión fue creada para “estar golpeteando al gobernador de Veracruz”, Cuitláhuac García, mientras que la senadora por Guanajuato, Antares Vázquez, acusó que el único propósito de la comisión es usar al Senado para “golpear a un gobierno legalmente constituido y que está trabajando bien”, por lo que se trata de un asunto político contra el mandatario estatal.En esa ocasión, Cravioto aseguró no estaba en duda la continuidad de Monreal en la coordinación del grupo parlamentario. “No estamos poniendo eso en la mesa”, puntualizó. Lo cierto es que el zacatecano contaba con el voto a favor de un senador más que los alineados con Sheinbaum. Al final tuvo que mediar el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien hizo que el coordinador de los senadores morenistas desintegrara la polémica comisión investigadora de los abusos de poder en Veracruz que presidía el senador veracruzano Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano.Sin embargo, tras el amparo que un juez federal concedió a Del Río Virgen, Monreal arremetió en contra del gobierno de Cuitláhuac García.“Es lamentable y doloroso que la Fiscalía del estado concentre su energía y esfuerzos institucionales en la maquinación de delitos, con propósitos cuestionables”, indicó Monreal en un posicionamiento.Y es que el Juez de Distrito consideró que no hubo elementos suficientes para vincular a proceso al funcionario del Senado por el presunto homicidio de Remigio Tovar.A su vez, Verónica Hernández Giadáns, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), manifestó que “respetamos la resolución emitida por el juez XVII de distrito; sin embargo, no compartimos su criterio (…) el juez se excedió en su resolución”.“Hoy, desde aquí, reitero el compromiso de que su crimen no quedará impune y que continuaremos adelante con nuestra obligación de procurar justicia”, enfatizó la fiscal, advirtiendo que la FGE no se quedará de brazos cruzados ante la resolución del juez, por lo que la fiscalía ya analiza el proceso con la finalidad de retener a José Manuel del Río, quien se encuentra en el penal de Pacho Viejo.La fiscal dijo que le sorprendió “la inmediatez con que resolvió el juez amparador”, pues se dirimió en menos de dos meses.Por su parte, el gobernador Cuitláhuac García aseguró que pareciera que hay intereses detrás de este caso y no quieren que se sepa la verdad sobre este homicidio ni que se le haga justicia a la víctima y a su familia.“Es muy lamentable que la mano negra del influyentismo pervierta un proceso judicial que todo presunto responsable debe seguir en apego al derecho penal. Las perversidades jurídicas de un régimen caduco se aplicaron para el beneficio del político amigo acusado de ser cómplice de homicidio, pero que tiene el amparo del poder corruptor de la justicia”, declaró el mandatario veracruzano.En respuesta, Ricardo Monreal lamentó las declaraciones de García Jiménez y pidió que lo asesoraran mejor. Asimismo, Monreal Ávila dijo que “no debería la Fiscalía, ni los jueces locales prestarse a consignas porque tarde o temprano también ellos tendrán que rendir cuentas”.“Me da tristeza, pobre. Me gustaría que lo asesorara un buen abogado como los que hay en Veracruz. La verdad es que ya perdió toda razón jurídica”, aseveró el líder del Senado.Este miércoles 16, Monreal recibirá respuesta de los diputados federales de Morena, los cuales convocaron desde ayer a una conferencia de prensa que darán este día a las 10:45 horas en un popular café ubicado casi enfrente de Palacio de Gobierno. 