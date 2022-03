Al final, ¿cómo es el asunto?

¿Quién podría afirmar que una eternidad de dichapuede compensar un instante de dolor humano? (Albert Camus).Mi madre solía afirmar que su cumpleaños era el 16 de agosto; nadie la contradijo. Hasta que, luego de su muerte, supimos que, en realidad, su nacimiento había sido un 24 de agosto... Luego nos enteramos que alteró el día de su cumpleaños porque no quería que nadie la festejara. Sus razones tuvo para tal modificación que hoy no importa actualizar; la sigo felicitando desde mi memoria todos los días 16 de agosto.Viene a cuento lo anterior porque dicen que mi inolvidable y querida Mafalda, el pasado 15 de marzo cumplió 60 años de edad y la sigo amando, o la seguimos amando y leyendo. Pero su fecha de nacimiento aún no es precisa, según los estudiosos de la gran obra de mi adorable Quino, creador dey demás personajes que me han hecho reflexionar, amar y dejarme de pendejadas con eso de la tristeza, el silencio, el mundo al revés, la guerra, los políticos, el odio, la sopa y un chingo de etcétera.Les comparto unos párrafos:“Un día como hoy pero hace60 años, el maestro Quino le dio al mundo a “Mafalda”, una pequeña niña que hasta hoy sigue siendo un icono de inteligencia, valentía, diversión, filosofía y más.“Esta caricatura era en su inicio una imagen para la campaña de los electrodomésticos Siam Di Tella pero jamás llegó a publicarse y posteriormente se convirtió en el personaje principal de un exitoso cómic.“El primer paso hacia el éxito lo dio de la mano de Miguel Brascó quien la puso al aire en el suplemento humorístico “Gregorio”, de la revista “Leoplán” en Argentina.“Lo siguiente es algo controversial, aunque la fecha dada para el nacimiento (creación) de Mafalda es hoy, 15 de marzo, Quino le dio por cumpleaños el29 de septiembre, pues fue ese día en 1964 cuando apareció su primera tira enla revista políticaPrimera Plana.” (24-horas.mx, 15/03/22).En verdad os digo, no importa cuándo la fecha exacta de su nacimiento, porque la sigo amando y leyendo. Como ya saben, no hay mejor manera de festejar el cumpleaños de un personaje y, claro, de su creador, que recordando y releyéndolo. Van por Mafalda y Quino, lo que a continuación leerán (tomado de elpais.com, 30/09/20):1. Al final, ¿cómo es el asunto? ¿Uno va llevando su vida adelante o la vida se lo lleva por delante a uno?2. Debiera haber un día en la semana en el que los informativos nos engañaran un poco dando buenas noticias.3. Indudablemente, la primavera es lo más publicitario que tiene la vida.4. Tenemos hombres de principios, lástima que nunca los dejen pasar del principio.5. Como siempre: lo urgente no deja tiempo para lo importante.6. Hoy quiero vivir sin darme cuenta.7. Mamá, cuando conociste a papá, ¿sentiste que te devoraban las llamas de la pasión o apenas algo se te tostaba?8. Bueno, pero y el espíritu ¿a qué edad empieza a necesitar maquillarse?9. ¿Qué habrán hecho algunos pobres sures para merecer ciertos nortes?10. ¿Y Dios habrá patentado esta idea del manicomio redondo?1. ¡Qué desastre! ¡Hasta mis debilidades son más fuertes que yo!2. ¿No sería más hermoso el mundo si las bibliotecas fueran más importantes que los bancos?3. ¡La gente que habrá haciendo cosas importantes mientras yo estoy aquí tirado! ¿No me da vergüenza? ¡Ah, cómo! ¿No me da? Nunca termina uno de conocerse.4. ¡No voy a parar hasta llegar a conocerme a mí mismo y saber cómo soy yo realmente! ¡Dios mío!... ¿Y si no me gusto?5. En vez de hacer los deberes me pasé el tiempo leyendo historietas. Y lo peor es que no disfruté las historietas sabiendo que tengo que hacer los deberes.1. Hay que ver la oratoria que tiene la zapatilla de mi mamá.2. Mirá, Miguelito: lo que debes hacer es que los demás solamente crean que sos un buen tipo porque si llegan a darse cuenta estás frito.3. Y todos esos intereses que me estoy perdiendo de ganar sobre los millones que no tengo ahora, ¿quién me los va a dar?4. Nadie vale por lo que tiene, sino por lo que es. Vamos, si el que no tiene, ni siquiera es.5. Los cheques de tus burlas no tienen fondos en el banco de mi ánimo.1. La vida no debiera echarlo a uno de la niñez sin antes conseguirle un puesto en la juventud.2. Vamos a callarnos a mi casa.3. Sí, bueno, trabajar para ganarse la vida, claro, pero ¿por qué esa vida que uno se gana tiene que desperdiciarla y trabajar para ganarse la vida?4. Mientras uno es chico, puede ser hijo, sobrino, primo o nieto, que son palabras lindas, pero cuando uno es grande ¡puede ser cosas espantosas! ¡Te juro: si un día yo llego a ser el concuñado de la nuera de alguien me suicido del asco!5. Francamente, yo no sé qué haría sin mí.Y mientras el mundo no se detenga, no puedo bajarme. Dijo Woody Allen: “Lo que más odio es que me pidan perdón antes de pisarme”. O lo que es lo mismo: “No se odia mientras se menosprecia. No se odia más que al igual o al superior”, escribiera Friedrich Nietzsche.Al grano. El gran pintor, escultor... Gabriel Macotela dice que México es complicadísimo, con una violencia interminable. ¿Alguien lo duda? En entrevista, Carlos Cuarón, a la pregunta: “¿A qué tipo de persona le tendrías miedo?”, contestó: “Miedo en general no es algo que me guste manejar, pero una persona agresiva o violenta con un arma, sí. No te puedo decir que a un político, porque esos no me dan miedo, me dan asco”. Luego se le preguntó: “¿En qué situaciones estarías dispuesto a mentir?” Afirmó: “Cuando sea necesario. El ser humano es mentiroso por excelencia. La política es el arte de la mentira, en todo el mundo. Todos mentimos y mentimos cuando es necesario.” (ejecentral.com.mx, 06/02/22).Ahí se las dejo.¿Qué es odiar con “odio jarocho”? ¿Y con odio mexicano? ¿Nos estamos odiando unos a otros? Bueno, busquemos el amor. 