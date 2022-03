Monreal advierte que no lo hincarán

1.- Pero qué necesidad [como cantara Juan Gabriel, el Divo de Juárez] ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Avila, siguió con su consistencia de no dejarse "apantallar" por sus propios compañeros de grupo político. En declaraciones aseguró "...que la suspensión temporal de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, fue una decisión política, no democrática, en la que el Poder Judicial local se ha visto reducido a un órgano de consigna..."Y coincidiendo con muchos mexicanos dijo "...que no hay un precedente sobre una situación de este tipo en la Ciudad de México, por lo que consideró preocupante la condición del Estado de derecho en la capital y el uso de un "golpe judicial" para un "desplazamiento no democrático...".El oriundo de Zacatecas y senador de la república, se confesó que:..."Soy hombre de fe, creo en Dios, pero también creo en la justicia terrenal. Me da mucha pena ver al Poder Judicial local reducido a órgano de consigna. Seguramente es una decisión política, no jurídica, y lamentablemente es un desplazamiento no democrático de una gente que fue elegida democráticamente", afirmó con convicción.El senador zacatecano evitó señalar a algún responsable de haber tomado la decisión política de suspender temporalmente a Sandra Cuevas [presidenta de Cuauhtémoc en la ciudad de México].El líder de la Jucopo en el Senado ha tomado un camino [¿con o sin regreso?] "...Estoy muy consciente de lo que está pasando y he decidido resistir, porque me asiste la razón, la razón moral. No me tiran, me pueden doblar, pero no me van a hincar. Estoy tranquilo, repito, muy consciente de lo que está pasando"No quiero mencionar a nadie, porque no deseo confrontarme con nadie (...) Pero no me voy a separar, no me voy a apartar de mis causas, a pesar de que incomode adentro de mi organización política el que sea tan claro en mis convicciones; no obstante que les incomode, voy a seguir luchando y por eso le deseo que salga todo bien a la alcaldesa de Cuauhtémoc", dijo con vehemencia.Monreal confió en que quien sea responsable de estas acciones reflexione y desista de su decisión en contra de Cuevas, [a la que imputan de haber sido ayudada por Monreal en el proceso eleccionario de la ciudad de México] porque recordó que incluso hay jurisprudencia que establece que el Poder Judicial no puede suspender o destituir a un funcionario electo democráticamente."Deseo que quien tomó la decisión, reflexione en el daño tan profundo que le causa a la democracia. Hay jurisprudencia y hay resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde el Poder Judicial no está facultado para cesar, suspender o destituir, a quien fue electo democráticamente. Llamo a la cordura; ojalá se puedan sentar las partes, buscar un acuerdo institucional", manifestó para quien o quienes deben escucharlo.Cuestionado respecto a si es un "golpe político" en su contra, el también coordinador de Morena en el Senado, remarcó que "... tiene claridad de la etapa que vive y está decidido a resistir...""Estoy muy consciente de lo que está pasando y he decidido resistir, porque me asiste la razón, la razón moral. No me tiran, me pueden doblar, pero no me van a hincar. Estoy tranquilo, repito, muy consciente de lo que está pasando", enfatizó el senador, a cuyo grupo político se ha vinculado a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.2.- Por su parte, la destinataria [en apariencia] en el caso Sandra Cuevas, dijo: "no es personal ni político": SheinbaumLa Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, negó que la suspensión de Sandra Cuevas como alcaldesa de Cuauhtémoc sea un asunto personal o político. Por el contrario, indicó que el caso está en manos de la justicia y del Poder Judicial. Apuntes de Magali Juárez, Otilia Carvajal y Jorge Butrón [La Razón].3.- En el mismo tema y como en su posición informal de la tríada de oposición al partido gobernante, el coordinador del PRI en el Senado Miguel Angel Osorio Chong, [en nota de la Jornada] formuló un llamado al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para "...que revise la suspensión de la alcalde de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ordenada por una jueza , ya que "es un atropello a la legalidad, pero sobre todo, un atentado a la democracia y a la voluntad ciudadana".En compañía de integrantes de su bancada, resaltó "...que es reprobable que se use a las instituciones "para perseguir, amedrentar e intimidar a funcionarios de un origen político distinto" al de Morena y sostuvo que otros alcaldes capitalinos son objeto de presiones con carpetas de investigación que se han abierto en su contra."...Los intereses políticos no se pueden apropiar de la justicia", recalcó Osorio Chong e insistió en que una juez no puede suspender a una funcionaria que ni siquiera ha dado su declaración. "Buscan, buscan ganar por la vía judicial lo que no se pudo ganar por las urnas".En abundancia de refuerzos legales, el coordinador de los senadores del PRI agregó que "...las diferencias se dirimen por la vía del diálogo, no por la vía de la persecución legal" y los capitalinos lo que quieren es colaboración, no confrontación. "La gobernabilidad se construye sumando, no intimidandoEl senador Osorio Chong, aprovechando las circunstancias, envió un mensaje a los alcaldes del país. "Les decimos que cuentan con todo nuestro apoyo, que hoy están sobre esta alcalde y sabemos que están también tratando de intimidar al resto con otras carpetas de investigación".Los alcaldes, reiteró, "deben de seguir trabajando, ellos deben de seguir dando resultados mientras el gobierno de la ciudad se la pasa intimidando, en persecución política, y ahora con el apoyo de una intimidación desde la vía legal que por supuesto a todas luces lleva el vínculo político.".4.- Lo de Nuevo León [que se quede en Nuevo León] que allá también hace aire en eso de la "aplicación urgente" de decisiones judiciales. Aquí no hubo presunción de inocencia, respeto a los tiempos de la ley, y violando derechos legales y humanos, el Bronco Jaime Rodríguez Calderón, ha sido exhibido sin recato alguno por el poder judicial de Nuevo León.Que se persignen los de allá.5.- Por otra parte, y a su vez para no quedarse con las palabras en su pecho, el senador independiente, Emilio Álvarez Icaza, afirmó que "...esta acción de remover a una persona electa en las urnas por la vía de la suspensión, sienta un precedente grave que incluso "hace palidecer el desafuero"."Puede haber un proceso judicial, puede haber investigaciones, incluso puede uno estar o no de acuerdo, pero lo que manifiesta es que hay una operación de Estado", apuntó con vehemencia en su afirmación.