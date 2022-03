Sentencia infernal

“La ley se aplica, no se consulta”

Samuel García a AMLO

Los días que estamos pasando no son los mejores de nuestras vidas. Niños, adolescentes, jóvenes, hombres, mujeres y senectos, padecemos por igual los efectos de las secuelas que nos ha dejado la pandemia del Coronavirus, cuya presencia sigue ahí con más contagios y muertes; los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania que nos disparó los precios de los combustibles con las consecuencias inflacionarias que todos conocemos, y que se agravarán cuando AMLO ya no tenga más dinero para pagar el subsidio y la posibilidad de que desate la tercera guerra mundial; los hechos de violencia que no cesan el desempleo que ha generado la inactividad del gobierno; la resistencia a derogar el delito de “ultrajes a la autoridad” que nos pone a todos los ciudadanos en peligro de ser detenidos y encarcelados por nada, y todo lo que quieran y manden resultado de la corrupción de la 4T que tanto cacaraqueó la honestidad, la lealtad, el respeto y a estas alturas han superado cualquier marca que tenían los gobiernos anteriores, son para angustiar a cualquiera.Pero bueno los más angustiados deben ser en este momento los miembros del equipo que nos gobierna, los de la famosa 4T. Ellos tienen que juntar, de aquí al diez de abril, el mayor número de votantes o de ingenuos que quieran ir a las urnas a hacerle el caldo gordo al Presidente López Obrador con su revocación de mandato que tanto le apasiona como si en verdad se tratara de un ejercicio de democracia y no una vulgar simulación de la cual quiere salir fortalecido.Y están angustiados porque los enfrentamientos que han protagonizado con políticos de a de veras, que ocupan cargos importantes a nivel federal, los ha venido disminuyendo ante la presencia de AMLO, como le pasa a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, cuyos esfuerzos por mantenerse al frente de los otros aspirantes chocan con políticos de peso completo mientras ella apenas cuenta con el apoyo del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac Jiménez.Cuando Olga Sánchez Cordero fue obligada a renunciar a la Secretaría de Gobernación donde trabajaba de Florero, su cargo lo ocupó el ex gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, político tabasqueño considerado como el mejor amigo, el de todas las confianzas y los afectos de López Obrador. Los primeros comentarios que surgieron fueron en el sentido de que ahora sí habría unos dos reales en el gobierno de AMLO, porque además el señor es considerado un político de muy buen nivel y que seguramente sería el candidato ideal para la sucesión.Bueno pues ayer el periodista más odiado de la 4T, aunque el mejor informado y el más profesional del gremio, a quien no pierden de vista los amloistas, publicó una columna con el título de “El nuevo estratega de Adán Augusto”, que cayó como balde de agua helada entre los morenos de la aldea. El periodista Loret sostiene una hipótesis la cual contiene toda la lógica, o el sentido común para considerarla como la posibilidad de AMLO para su relevo.“Adán Augusto López –dice Loret de Mola- está preparándose a paso veloz para ser el “Plan B”. Sabe que el presidente quiere de sucesora a Claudia Sheinbaum, pero también sabe que la jefa de gobierno no parece entusiasmar a nadie.”“Uno de los más recientes movimientos del secretario de Gobernación ha sido establecer una alianza con César Yáñez, el más fiel escudero de López Obrador, quien lo acompañó en todas sus aventuras políticas, estuvo a su vera en los peores momentos (cuando no juntaba 20 personas en un mitin) y quedó relegado en el gobierno porque cometió un error político: después de ganar las elecciones se casó a todo lujo en Puebla. La “boda fifí”, se le llamó, evidenciando la contradicción con el postulado obradorista de austeridad. López Obrador no lo despidió, pero lo congeló en un cargo administrativo en Palacio Nacional. Lo sustituyó por Jesús Ramírez.”“Tres años después, ese error político de Yáñez parece juego de niños comparado con la casa gris de José Ramón López Beltrán, las 23 casas Bartlett, los videos de los hermanos del presidente recibiendo dinero en efectivo clandestinamente, el expediente contra Scherer, las llamadas telefónicas de Gertz, y un gigantesco etcétera.”“Los escándalos del sexenio han revalorizado a César Yáñez. Su alianza con Adán Augusto tiene un primer objetivo: disminuir a Jesús Ramírez. Evidenciarlo como el responsable de que López Obrador haya perdido control de la agenda y esté aislado, habiendo agraviado a demasiada gente y generando una división brutal dentro de su propio movimiento. A fin de cuentas, el vocero presidencial es la columna vertebral de las conferencias mañaneras, y las conferencias mañaneras son el gobierno.”“Paralelamente, según me cuentan, Yáñez ha estado acercándole al secretario de Gobernación a empresarios, políticos y periodistas. Funge como uno de los coordinadores de campaña. A fin de cuentas, él se aventó cuatro, incluso dos ganadoras: la jefatura de Gobierno en el 2000 y la presidencial de 2018.”“Está claro que hoy por hoy, si bien la candidata es Claudia, el que está en el ánimo del presidente es Adán Augusto. Mientras ella le genera problemas, él se los soluciona.” El secretario de Gobernación no mueve un dedo sin el visto bueno del Presidente. Por eso, cuando alguien acuerda algo con él, es como si lo acordara con el propio López Obrador. Así, los gobernadores —estratégicos en la operación política de la elección del 2024— llegan a Bucareli a tratar de resolver sus problemas económicos y de seguridad, a pedir lo mismo dinero que militares. Y tras el visto bueno del Presidente, desde el escritorio de Adán Augusto se giran instrucciones al secretario de Hacienda para realizar depósitos presupuestales y se coordina la llegada de soldados con el Ejército. Me lo han revelado varios mandatarios estatales que están contentos con esta suerte de eficaz “ventanilla única” en Gobernación.”¿Y ahora quién podrá defendernos?, piensan los preocupados morenos aldeanos. Por eso es que saquean a placer, hacen negocios al amparo del poder, llenan las maletas como nunca antes habíamos visto, confiados en que Claudia y Rocío los protegerán, pero el escenario va cambiando y se pone a favor de Adán y Sergio, quienes les aplicarían, sin compasión, la de Samuel al Bronco... ¡A correr!De los contados colaboradores del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que se salvan de los juicios que se hacen en los pasillos de la grilla, está el secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, el eficiente funcionario que lleva al corriente las cuentas del estado. Obviamente, como todos los actores del partido Morena de Veracruz, Lima también aspira a ocupar un cargo de elección popular en la próxima contienda, le tira a un escaño en el Senado de la República.El secretario Lima se ha convertido en el acompañante más frecuente del gobernador, ayer por ejemplo subió a las redes este comentario: Hoy tuve el honor de acudir a la presentación del Programa Acceso a la Vivienda para Policías del Estado de Veracruz, mediante el cual, podrán recurrir a un crédito para obtener una vivienda digna, sin que eso represente un impacto a su economía. En Veracruz, se reconoce la valiosa labor que desempeñan todos los elementos de seguridad pública que día a día luchan por mantener la paz de nuestro estado. Seguiremos Trabajando por dignificar el trabajo y la vida del sector policial... En plena campaña.Entrega ilegal de apoyos y concentraciones masivas son algunos mecanismos empleados por simpatizantes de Morena para promover la consulta de revocación de mandato del 10 de abril, acusaron actores políticos... ¿Para qué es el poder?Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "