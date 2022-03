... Especialistas en temas jurídicos, que alguna, o algunas veces estuvieron en el servicio público y por ello tienen la vivencia o expertise de estar con Dios y con el Diablo, coinciden en que la persistencia del gobierno del estado por mantener encarcelado a José Manuel del Río Virgen, es una cortina de humo para distraer la atención sobre el gran número de personas que habían sido encarceladas en Veracruz en la actual administración estatal, por el ahora derogado o desaparecido delito de Ultrajes a la Autoridad.Del Río Virgen, en contra de quien se han enfilado las baterías de la Fiscalía General del estado de Veracruz, aún a costa de la poca credibilidad o confianza que aún tiene, es por la dimensión política de sus amigos y defensores, ese distractor que cayó como anillo al dedo al gobierno estatal veracruzano, que nada ha dicho, ni dirá, de los cientos de personas que finalmente quedarán libres gracias a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al declarar inconstitucional el Artículo 331, del Código Penal de la entidad veracruzana.Y por si la determinación de los ministros de la SCJN no hubiera sido suficiente, estableció que el beneficio de la desaparición del Artículo 331 del Código Penal veracruzano, tuviera retroactividad al 12 de marzo del 2021.Para que usted amable lector dimensione el efecto que tendrá la obligada desaparición del delito de Ultrajes a la Autoridad en el estado de Veracruz, se mencionó en diversos medios de comunicación de la república mexicana, con datos de la FGEVER, que quedarían libres al menos mil personas detenidas en territorio veracruzano del 12 de marzo del 2021 al mismo mes de este 2022.Una de las personas que ya quedó en libertad por el beneficio de la obligada desaparición del delito de Ultrajes a la Autoridad, es la ex jefa de la Unidad de Género de la Fiscalía General del estado de Veracruz, Adriana “N”, quien fuera encarcelada porque supuestamente les arrojó su teléfono celular a elementos policiacos.Otro, es el cineasta César Julián Herrera Viquez, preso por ultrajes a la autoridad desde agosto de 2021.En estos días, seguramente, se dará a conocer el avance de los procedimientos jurídicos para la liberación de al menos 90 personas que el ex gobernador del estado Dante Alfonso Delgado Rannauro detectó que habían sufrido encarcelamiento por ese delito.Precisamente para distraer la atención sobre estas obligadas desapariciones, es que la Fiscalía General del estado de Veracruz ha enfilado sus baterías en contra de José Manuel del Río Virgen, para que sea el distractor del palazo que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación al gobierno y Congreso veracruzanos.... Datos de la organización civil Artículo 19, del año dos mil a la fecha, suman 140 asesinatos de periodistas en México, posiblemente relacionados con su labor y 23 desaparecidos.En el sexenio de Vicente Fox Quesada fueron 22 los periodistas asesinados. En el sexenio de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa fueron 48 periodistas asesinados.En el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron 47 periodistas asesinados. En poco más de tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya suman 30 los periodistas asesinadosEl octavo periodista asesinado en lo que va de este año en nuestro país, fue Armando Linares López en el estado de Michoacán.... El pasado martes 15 de marzo, el periódico digital AlCalorPolítico.com, cumplió sus primeros 17 años de existencia, los mismos que ha sorteado diversas vicisitudes, algunas no gratas provenientes de quienes circunstancial y temporalmente están en algún cargo público y creen que la política es para servirse y no para servir.AlCalorPolítico.com, dirigido por el psicólogo Joaquín A. Rosas Garcés, se adelantó hace 17 años a los tiempos, por ello hoy su consolidación y constante crecimiento.En este décimo séptimo aniversario, Al Calor Político.com puntualizó: “No hemos cedido ante la amenaza de corruptos que quieren ocultar la realidad. Los hombres y los cargos públicos son transitorios, la verdad y los hechos son para siempre”, premisas que ha mantenido en sus primeros 17 años de existencia. Felicidades.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "