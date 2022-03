La guerra contra el INE sigue...

1.- La otra guerra, en la que están enfrascados los que pretenden descobijar al INE, y los atacados; los que pretenden ganar una batalla en medio de la guerra. Y la guerra puede llamarse Consulta de Revocación del 10 de abril. Y el misil: Juicio Político.El PAN por su parte, tiende toldos en el Senado para cobijar a los consejeros; el senador Damián Zepeda aseguró “...que no pasará el juicio político en contra de los consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, porque se requieren las dos terceras partes de los votos, que no tiene Morena...”El senador Damián Zepeda acusó que este acto en contra de los dos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), “...es una muestra más del autoritarismo de la mayoría legislativa y su gobierno.Pero aseveró que los senadores del guinda, que se burlan de las minorías, es en esas votaciones donde van a sentir su importancia, ya que no pasará el juicio político que como ariete vacío, se da en el momento en que está en proceso una consulta más.“...Hoy, en la Cámara de Diputados inicia una muestra más de la soberbia y del autoritarismo de Morena en el gobierno, quieren acabar con el INE, le iniciaron hoy juicio político al presidente del INE y a un consejero, que lo que han hecho es defender la autonomía y la independencia del órgano electoral en México, eso es digno de un régimen autoritario y dictatorial...”“...Pero desde ahorita les decimos, para que vean que los votos sí cuentan, sobre nuestro cadáver acaban con el INE; jamás van a lograr los votos que requieren, porque requieren las dos terceras partes, sobre nuestro cadáver, jamás lo van a lograr, porque nunca les vamos a dar los votos para destruir el órgano que garantizó que su presidente sea presidente el día de hoy, sigan soñando”, manifestó.Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, estimó que los juicios políticos son parte de una estrategia política y recordó que la Cámara de Diputados es el órgano inquisidor y el Senado el órgano de sentencia, por lo que los senadores estarán atentos a lo que resuelvan en San Lázaro.Al ser cuestionado sobre el trabajo del INE en la revocación, estimó que podría hacer más: “Creo que el INE está actuando en razón de sus facultades, pero creo que también está intentando que la revocación no resulte, es decir, tener menos casillas, restringir el número de electores”, comentó.2.- Ayer, por cierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió “que no dará efectos generales a su fallo en contra de las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) sobre los llamados derechos de las audiencias...” lo que elimina de hecho la obligación para que en la radio y televisión se tengan que distinguir claramente sus contenidos informativos de los de opinión.Este jueves [ayer] se publicó el engrose, es decir, la resolución completa, del amparo en revisión 1031/2019, promovido contra las reformas a dicha ley, promulgadas en octubre de 2017, cambios que se hicieron a propuesta de los empresarios de la radio y la televisión.La sentencia publicada, que es la única que tendrá efectos legales, otorga el amparo únicamente a la asociación civil que promovió el juicio y no menciona ya la obligación para que el Congreso de la Unión corrija la LFTyR.“La Justicia de la Unión ampara y protege a Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos, Asociación Civil, por la expedición de los artículos 15, fracciones LIX y LXI; 216, fracción IV; 256, párrafos segundo, tercero y cuarto; 259, párrafo segundo; y, 261, párrafo tercero, en su porción normativa "cuyas respuestas deberán entregarse dentro de los plazos previstos en el Código de Ética", y segundo transitorio; y, por la abrogación del artículo 256, fracciones III y IV, en su porción normativa "que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa", del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete", señala el resolutivo segundo del fallo.Cabe señalar, por otra parte, que la resolución de fondo de este tema está en manos del Pleno de la SCJN, que tiene listada para resolver las acciones de inconstitucionalidad 150 y 153/2017, promovidas por diputados de oposición y por el PRD.Por su parte, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, afirmó que lo que decida el pleno prevalecerá sobre la sentencia de amparo votada en la Primera Sala: "El pleno podrá ratificar, corregir o revocar, no revocar exactamente, sino tomar un criterio distinto al que tomó la primera sala y en esa sesión ustedes escucharán lo que yo pienso de la decisión que tomó."3.- Ayer también, por cierto y sobre la Consulta, Senadores de mayoría aprobaron en lo general el decreto que permitirá a los servidores públicos promocionar la consulta de revocación de mandato luego de que anoche no alcanzaron el quórum suficiente para sacarlo adelante.Dicho instrumento fue avalado con 67 votos a favor y 25 en contra, antes de que se diera un intenso debate debido a que la oposición criticó a la Mesa Directiva, encabezada por la senadora, Olga Sánchez Cordero por ordenar el cierre del tablero electrónico una vez que se obtuvieron los votos suficientes y con ello, evitar que los partidos minoritarios sufragaran, lo que es una majadería a los senadores de ese bloque.El dictamen aprobado establece una interpretación en la Ley General de Procedimientos Electorales y la Ley Federal de Revocación de Mandato, para que las opiniones de los funcionarios sobre este ejercicio no sean consideradas como propaganda gubernamental.