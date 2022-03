17 años de Al Calor Político

“Tú serás el que me suceda,

El autor de esta columna se une a los reconocimientos que con toda justicia llegan al periodista Joaquín Rosas Garcés, fundador y director general del portal AL CALOR POLITICO, con motivo de estar cumpliendo 17 años de informar todos los días sobre los acontecimientos más importantes que suceden en la entidad y en el país, con objetividad y profesionalismo.Sabemos del gran esfuerzo que ha hecho nuestro amigo para llegar a este punto, y que lo seguirá haciendo con su enorme vocación de servicio. Gracias Joaquín por permitir acompañarte con esta modesta columna. Aprovecho para externar mis felicitaciones a todo tu equipo de trabajo quienes bajo tu conducción hacen posible un AL CALOR POLÍTICO que nos mantiene permanentemente informados.Por no tratarse de un acto protocolario que amerite la presencia de los representantes de los tres poderes, el festejo de hoy del día de la expropiación petrolera que tendrá lugar en la ciudad de Minatitlán, contará solo con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y funcionarios del sector energético, pero no acude el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna.Vale la pena recordar que fue la noche del viernes 18 de marzo de 1938, cuando el general Lázaro Cárdenas se presentó ante los medios de comunicación, principalmente prensa y radio, para anunciar uno de los hechos más trascendentes en la historia de los Estados Unidos Mexicanos: la expropiación petrolera.Ésta consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras para convertirse en propiedad de los mexicanos.Entre esas empresas figuraban Mexican Petroleum Company of California, Compañía Mexicana de Petróleo “El Águila” y la Compañía Exploradora de Petróleo la Imperial S.A., que hoy forman las más grandes corporaciones internacionales de comercialización del “oro negro”. Esta expropiación se llevó al cabo como consecuencia de la intransigencia de parte de las empresas petroleras para negociar un contrato general de trabajo con el recién creado Sindicato Único de Trabajadores Petroleros.La que si estará como chamaca con juguete nuevo es la secretaria de Energía del gobierno federal y vice gobernadora de Veracruz, doña Rocío Nahle de quien dirán sus aplaudidores que mostró el músculo, que, aunque sea de Zacatecas a ella la apoya el presidente y su cuadro de “brillantes” operadores políticos aldeanos.Antes de visitar el Estado de Veracruz, donde hoy presidirá el festejo de un aniversario más de la expropiación petrolera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió que el caso de José Manuel del Rio, se apegue a DerechoEl mensaje del mandatario, se da en el marco de que la Fiscalía General a cargo de Verónica Hernández Giadans, impugnó el amparo que concedió un juez federal para que el exsecretario técnico del Senado de la República quede en libertad.El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en este caso el Estado debe apegarse a Derecho. “Pues es un asunto del estado y ellos van a resolver, y ojalá y sea con apego a la Ley, es lo que puedo decir”.Durante la mañanera del miércoles un reportero le dijo al Presidente que el secretario técnico del Senado, José Manuel del Río Virgen, ya obtuvo un amparo, que un Juez federal le otorgó, “Y ya debería de estar en libertad, pero todavía las autoridades de Veracruz lo mantienen en prisión. Es una sinrazón, presidente, estar utilizando la justicia precisamente para actuar con dolo, para que la justicia sirva al mejor postor, presidente”.Por si lo anterior no fuera poco recientemente, el gobernador ingeniero de profesión, Cuitláhuac García Jiménez, envalentonado se lanzó contra el Juez que le concedió el amparo y lo acusó de influyentismo.En un desplante de sentido de responsabilidad, el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, informó que no se contempla retirar la obligatoriedad del uso del cubrebocas hasta que la autoridad sanitaria indique lo contrario. Recordó que la aplicación de esta medida se origina en las recomendaciones de la Secretaría de Salud, a través de un Consejo establecido con los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) y otras dependencias de distintos órdenes de gobierno, para salvaguardar la vida de las personas ante la pandemia por la presencia del Coronavirus SARS-CoV-2.Dijo que al tratarse de un tema que no es de competencia municipal, el Cabildo de Xalapa deberá esperar a que, con un fundamento validado y científico, las instituciones de salud informen que es seguro dejar de aplicar esta medida preventiva.Es una verdadera tristeza lo que le está pasando al ex gobernador veracruzano Miguel Alemán Velasco “El lujo de la aldea”. Resulta que el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ordenó a Miguel Alemán Velasco y su hijo Miguel Alemán Magnani pagar un total de 689 millones 368 mil pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT). El fallo en contra de los integrantes de la familia Alemán, dueños de Grupo Coral, es debido a que el Tribunal los encontró “responsables solidarios” de impuestos retenidos y no pagados al órgano fiscalizador del año 2018 a 2019 por parte de ABC Aerolíneas, nombre oficial de Interjet.El proyecto de sentencia, elaborado por el magistrado Carlos Mena Adame, fue votado por siete votos a favor y dos en contra, luego de que en febrero pasado el Tribunal desechó un proyecto que proponía perdonar a los empresarios de este adeudo fiscal.Así, al resolver sobre el juicio contencioso administrativo promovido por Alemán Velasco y Alemán Magnani, en contra del administrador general de recaudación del SAT, los magistrados votaron a favor de que ambos empresarios pagarán el adeudo millonario.En dicho juicio los empresarios impugnaron dos oficios presentados por el SAT. El primero donde se acusaba a Velasco, como presidente del Consejo de Administración de Interjet, por no cubrir el monto de las contribuciones por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) de su empresa. El segundo oficio que la familia Alemán buscaba impugnar era en el que se determinó que Magnani, en su calidad de vicepresidente del mismo Consejo y como director general de Interjet, fue responsable de asegurar el pago de los mismos impuestos, mismos que no realizó.No será que el sobrino de “La amenaza elegante” tenga una cacherita que le preste al tío en desgracia para no ir a la cárcel, que se acuerde que gracias a él se volvió multimillonario.Y rematamos con una mala noticia: Gallos de Querétaro se irían a Michoacán y no a Veracruz. Lo que pasa es que aquí ya hay muchas gallinas, totoles, pero sobre todo gansos que inundan el estado. 