A todo motor con la Consulta

Los signos que comienzan a aparecer en el universo político de la nación, nos hacen pensar que una gran crisis política y económica se aproxima y que más pronto de lo que pensamos, volverá el hambre y la miseria que nos enfrentará entre nosotros y frente al mundo de una manera dolorosa.No se ve ninguna intención por conciliar los factores de la economía que hacen florecer a un país, no se avizora una posible alianza entre la iniciativa privada y el estado, la primera por que genera riqueza, empleos, trabajo, satisfactores en general como transporte, comercio, industria, hotelería, turismo entre otros y el estado como rector para brindar condiciones de seguridad que permitan el desarrollo armónico de la sociedad, con un respeto irrestricto al estado de derecho y a las garantías del individuo.Ello se ve en los cotidianos ataques burlones y despectivos de los más altos y representativos poderes públicos mexicanos a los encumbrados funcionarios de las potencias de occidente como Estados Unidos y Europa, que nos ubican en actitud bélica y rijosa contra ellos, de las que al parecer con toda intención, intentamos tomar distancia, además en voz alta les exigimos que no se metan en nuestros asuntos y que deben guardar silencio absoluto sobre el actuar del gobierno en sus actividades internas, no hacerlo según nosotros los coloca en una grave posición injerencista.Por qué la dureza de estas respuestas y por qué el tono de estas exigencias, si tomamos en cuenta que la postura de aquellos es sólo por solicitar el respeto a los derechos humanos, sobre todo en el tema de la libertad de expresión en la actividad periodística, cuando en México hasta ahora no se ha comprobado un solo crimen político de estado en contra de un solo periodista, y sí hemos observado la preocupación del estado por castigar a los criminales y abatir la impunidad en este renglón.López Obrador le podría mostrar al mundo que su gobierno no es represor en base a esa circunstancia y que el alto índice de violencia se debe a la circunstancia de que el crimen organizado, la violencia, el narcotráfico y otros males que aquejan al país, son problemas que heredamos de antaño, por nuestra cercanía con el mercado más grande de estupefacientes del mundo, pero que se les está combatiendo como lo demuestran los recientes acontecimientos con la detención de varios capos.O será que estamos equivocados y la actitud presidencial sea realmente el arranque de un patriota indignado por la supuesta intromisión de funcionarios extranjeros y por la actitud de los inversionistas que nos ven como tierra de conquista. Puede ser, pero también tenemos que considerar que el presidente es una persona que tiene planes y acciones muy definidas con efectos a corto y a largo plazo cuyas consecuencias nos pueden colocar en el filo de la navaja y buscar los aliados del otro lado, de lo contrario cual sería la explicación que habría que darle a tan lamentable actitud.También habría que anotar que el discurso presidencial fue sumamente aplaudido por los lideres e ideólogos de la cuarta transformación, por todos los gobiernos que forman parte del pacto de Río y por todos los pueblos de corte antiimperialista que ven en Andrés Manuel a un auténtico líder mundial.Aquí hay que recordar que Fidel Castro, cuando tomo el poder en Cuba, no encabezaba un movimiento comunista, ni siquiera proclamó tales ideas, Fidel era un hombre progresista que proclamó de inmediato la república cubana. Sin embargo, cuando el gobierno de los Estados Unidos lo comenzó a hostilizar y la Unión Soviética le abrió los brazos con solidaridad política, económica y militar, Fidel se entregó totalmente a aquella potencia, imponiendo ya de forma clara la ideología marxista.No es ese el camino de México, podemos ser libres, dignos y soberanos, sin reñir con nadie y guardar la distancia necesaria con quien tengamos que guardarla y la cercanía suficiente con quien la merezca.En lo interno, a quienes les gusta evaluar a través de la estadística, seguro que afirman que por el tiempo transcurrido en la construcción del México de la esperanza encabezado por la Cuarta Transformación, está en declive pues ya han transcurrido más de 40 meses y le restan escasos 32, pero en este periodo faltante, tal parece que la Cuarta Transformación pretende dar el gran salto, para consolidarse y continuar por otros seis años al frente de la república, estando dispuesta a pasar inclusive por encima de quien sea.No es otra la razón por la que todos los esfuerzos de los líderes de la cuarta, estén concentrados en sacar triunfante la consulta de revocación de mandato en la que a cada funcionario público y líderes se les ha impuesto una cuota de electores, para sacar un resultado abundante y explosivo que le permita al presidente tomar las medidas que sean necesarias para continuar su mandato y su fuerza transexenal con quien sea de su equipo, inclusive con él mismo a la cabeza si es necesario y si las circunstancias lo permiten.En este próximo ejercicio democrático, sus resultados por Estado, por distrito, por municipio tendrá un alto costo para gobernadores, súper delegados, diputados y presidentes municipales que son los responsables de motivar a los ciudadanos para que concurran a ratificar con su voto para que continúe nuestro presidente al frente de la república.Claudia Sheinbaum puede perder la candidatura a la presidencia de la republica por Morena, si su feudo, la Ciudad de México presenta una votación pobre; La profesora Delfina Gómez, puede perder la candidatura del Estado de México y ser sustituida por el actual diputado mexiquense Sergio Gutiérrez, presidente de la Cámara de los Diputados, Américo Villarreal puede tambalearse como candidato de Tamaulipas, varios súper delegados caerán, líderes partidistas estatales y municipales serán destituidos, varios diputados sufrirán el recorte de sus dietas y perderán la oportunidad de ser postulados para una reelección.Pero también otros serán encumbrados como reconocimiento a su trabajo, como en el caso de Veracruz, que seguramente ocupará uno de los primerísimos lugares como consecuencia del intenso trabajo que el Gobernador del Estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez realiza, siempre pendiente de su partido.Otro que presentará quizás la mayor votación del país en porcentaje será Tabasco, estado en el que el Presidente ha sembrado su liderazgo de manera rotunda y don Adán Augusto López, desde la Secretaría de Gobernación se encarga de engrandecer, activando discretamente todos los cuadros políticos.Máxime ahora que promover la consulta por parte de los funcionarios públicos ya es legal en base a la ley aprobada el día de ayer y que quita la camisa de fuerza que los mantenía con las manos amarradas y con el micrófono cerrado para no hablar de este tema.El resultado de la consulta no será sorpresa, el presidente López Obrador continuará en la presidencia, la sorpresa mayúscula será una crisis económica propiciada por una inflación sin precedente, provocada por el inaplazable aumento a la gasolina, no porque el gobierno quiera, sino porque el mercado internacional se lo impone, si no fuera por la consulta, la gasolina costaría en este momento y costará alrededor de 26.00 en su primer aumento y si la guerra Ruso- Ucraniana continúa, en mayo estaríamos pagando sobre 30.00 y la mayoría de artículos de consumo básico subirán por las nubes.Sorpresa será también que desde ahora se comience a perfilar la elaboración de una nueva Constitución, que plasme los ideales y los mecanismos que sostendrán a la nueva sociedad igualitaria y nacionalista a la que aspira como fin último la cuarta transformación.Si el resultado es de una contundencia tal que reafirme al Presidente en el ejercicio del poder, preparémonos para ver pronto en las cárceles a pájaros grandes que hasta ahora se pavonean por las calles de México y del mundo, disfrutando de las enormes fortunas que amasaron desde las diversas representaciones que ostentaron, pronto muy pronto los veremos en los tribunales y en las cloacas, no tanto por hacer justicia, sino para limpiarle el camino a quien resulte como candidato a ser digno sucesor de Andrés Manuel.En fin, que el día de hoy recibimos para orgullo nuestro al primer mandatario, quien nos distingue con su presencia para celebrar con todo el pueblo de México la hazaña reivindicadora del General Lázaro Cárdenas, que hizo nuestro el petróleo y que sin él, estaríamos en el más terrible de los atrasos, gracias al petróleo, el país tiene escuelas, carreteras, hospitales, universidades, tecnológicos, maestros, enfermeras, medicinas, pero sobre todo un país trabajando, con paz social y con la esperanza de que quien hoy administra los recursos que de él provienen, sean administrados para proporcionar mayor bien estar a los individuos y un país solido en su proyecto de desarrollo. Porque sabrá desterrar de la industria nacional el nefasto saqueo propiciado por líderes inmorales enquistados en las dirigencias sindicales y por un gobierno que sin escrúpulos lo entregó al extranjero. Ojalá y con una nueva visión rescate toda la industria energética. En ese esfuerzo participaremos todos, apoyando por el bien de México.- Por el bien de la causa.