La oposiciÃ³n se fortalece

“Jorge Winckler y Marcos Even

se suman a los impunes de la 4T”

El aprendiz de Fiscal

Con una maleta conteniendo más de treinta millones de votos obtenidos en la elección presidencial del 2018 en favor del líder del Movimiento de Reconstrucción Nacional, quienes se treparon a la cresta de esta ola de hartazgo contra los gobiernos del PRI y del PAN que habían atracado las arcas públicas, que endeudaron al país y que usaron el poder para hacer jugosos negocios, los funcionarios del partido político Morena definido como la Cuarta Transformación, se instalaron en sus cargos y se dispusieron a ejercer el poder, por muchos años con la idea de que ese histórico capital electoral obtenido en la elección del 2018 nunca se lo acabarían.Los mexicanos caímos en una trampa, la que tendió Andrés Manuel López Obrador y su pandilla de delincuentes, empezando por su familia. Ellos hicieron creer a los mexicanos que encarnaban a los adalides de la justicia, los que combatirían a todos los corruptos quitándoles las fortunas mal habidas o sustraídas del erario y encerrándolos en las cárceles de máxima seguridad del país por muchos años.Se mostraron durante tres campañas (las dos primeras perdieron) como los salvadores de la nación y por otro lado pactaron con los expresidentes, sobre todo Enrique Peña, un salvoconducto de impunidad a cambio de dejarles el camino libre para alcanzar el poder; pactaron también con los jefes de las bandas delictivas más sanguinarias apoyo y cuotas, a cambio de ayudarlos a llegar al poder desde donde los protegerían como aliados.¿Y la oposición, el PRI, el PAN, el PRD y el MC?, los habían hecho talco, ya no existían, para que se recuperaran calcularon cuando menos veinte años tiempo en el que la 4T tendría el absoluto control del país al que planeaban convertir en una dictadura, como la que opera en Cuba, como la que opera en Colombia.Ese fue el panorama que se plantearon los militantes y líderes de Morena, con mucho optimismo y un afán incontenible por amasar fortuna desde el poder con mayor fuerza que los gobiernos que les antecedieron. Con lo que no contaban es que en este país, después de haber vivido experiencias tan terribles con presidentes como Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa pero sobre todo con el último, el priista Enrique Peña Nieto, aprendimos la lección. Hoy ante los abusos, las injusticias, el desmantelamiento de las instituciones, el desempleo galopante, los escandalosos actos de corrupción que protagonizan, los pactos con los miembros de la delincuencia organizada, los morenistas en solo tres años y un par de meses en el poder han cavado su tumba, han destrozado su capital.Hoy la oposición, encarnada en los miembros de la sociedad engañada, burlada, a merced de la delincuencia, empobrecida, afectada por la ausencia de los servicios más elementales, sobreviviendo con miedo, ofendida por la pandilla de ignorantes en el poder, sin posibilidades de mejorar, se multiplica en espera del surgimiento de un líder y de la recomposición de los partidos para volcar su sed de cobrar la afrenta y recuperar el país que mal que bien marchaba con decoro en tiempos pasados sin la presión de la inseguridad ni la desesperanza de mejorar porque los mercenarios del dictador no lo permiten.No se equivoquen con eso de que los partidos tradicionales, los que vencieron hasta casi desaparecerlos ya no existen, no, sus dirigentes o quienes se interesen en serlo tienen tiempo suficiente para reponerse incluso de sumar más adherentes, millones de decepcionados de la 4T para luego sumarse en una gran alianza que tendrá un solo objetivo: recuperar el país. En el imaginario colectivo este proyecto toma fuerza gracias a las torpezas de las reses de un mañana que está a la vuelta de la esquina.José Ramón López Beltrán y Carolina Adams; hijo y nuera de López Obrador reciben, por órdenes de presidencia, prestigiada playa privada en Holbox donde construirán un centro turístico 5 diamantes.Holbox es un conjunto de playas e islas en Yucatán codiciadas y cotizadas por las más altas firmas de bienes raíces, caracterizada por ser el target de cadenas hoteleras por arriba de 3 diamantes de calificación, un comparativo en el prestigio se encuentra la Isla Palmera en Dubai.La empresa prestanombres Beneficiaria es CAVA ENERGY SAPI DE CV propiedad de los padres de Carolyn Adams mujer de José Ramón López Beltrán. Y para los que pensaban que era Fake news. les dejamos el decreto en el Diario Oficial, dónde se le concede a la empresa propiedad de los padres de Carolyn Adams, la liga del @DOF_SEGOB con liga #AmloCorruptoMafioso Información de DENUNCIA CIUDADANA CDMX.Así lo dejó claro el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil al anunciar diversas medidas de austeridad para enfrentar los retos financieros que los nuevos tiempos demandan. El político y empresario dio a conocer que a fin de asumir la responsabilidad de salvaguardar los derechos y conquistas de las y los trabajadores de base en el Ayuntamiento, habrá ajustes en el resto de la plantilla laboral, tanto en el número de personas como en sus percepciones, pues es necesario que quienes vienen llegando hagan un sacrificio por todas aquellas personas que han servido por años al municipio. Reiteró que entre las medidas a implementar no se contempla reducir un solo peso para obra pública y, por el contrario, se comprometió a realizar una administración eficaz del gasto, para que rubros como éste no se vean afectados.El pasado viernes, en un salón de fiestas que se encuentra por el rumbo de Briones, el catarro Raymundo Andrade, alcalde electo de Coatepec donde gobierna don Eric Cisneros, celebró su onomástico en el que hizo realidad un sueño acariciado por muchos años: la animación del evento corrió por cuenta de un grupo trans a los que se sumaron invitados del ingeniero.Estuvo tan concurrido el festejo, fue tan exitosa la convocatoria, que como don Raymundo no tiene nada que hacer más que empinar el codo, no faltaron los “amigos” que le propusieron rescatara para los coatepecanos la vieja costumbre del Siroco, lo que don Raymundo anda pensando seriamente porque sabe que si emprende ese negocio habrá lleno seguro, y no de clientes del municipio que ganó para que el secre lo gobierne y administre sino de funcionarios gubernamentales que gustan de ese tipo de espectáculos.El ex fiscal general de Estados Unidos, William Barr, dijo que el gobierno de México perdió el control del país ante la violencia generada por los cárteles.En entrevista con Fox News, Barr se refirió a la situación de México. Aseguró que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se vio rebasado por los grupos criminales que mantienen alerta a la seguridad fronteriza de Estados Unidos.“Han perdido el control del país, en mi opinión”, dijo Barrsobre los recientes acontecimientos en la frontera. En días pasados, el gobierno de EU autorizó la salida de algunos miembros de su consulado en Nuevo Laredo junto a sus familiares.El pasado domingo, sujetos armados dispararon contra las instalaciones del consulado en Nuevo Laredo, limítrofe con Laredo, Texas. El atentado ocurrió luego de la detención del líder del Cártel del Noreste, Juan Gerardo Treviño, “El Huevo”quien fue entregado a las autoridades estadounidenses el martes.Barr, quien fue fiscal bajo el mandato de los presidentes George Bush y Donald Trump, dijo que la seguridad en la frontera era una de las “preocupaciones principales” cuando servía al gobierno de Trump.“Fui allí un par de veces para ver si podíamos endurecer la columna vertebral de este presidente (AMLO) que cree en los abrazos, no en las balas, y está perdiendo”, señaló.El exfiscal de 71 años se refirió al poderío de los cárteles. “Tienen decenas de miles de millones de dólares. Pueden corromper a quien quieran y tienen ejércitos vestidos como militares y vehículos blindados. Muy buena la noticia que se dio la semana anterior en cuanto a que el parque deportivo Colón ya no se rentará para la realización de eventos sociales, o artísticos, que se usará solo para la práctica del béisbol. La duda que queda es en cuanto al nombre que le pondrán al bar que se instaló en las oficinas del deportivo. Hay quienes opinan que se llame "Bar Chipotles" en honor a ese legendario equipo, otros se oponen y opinan que mejor se llame "Bar-Toldo".