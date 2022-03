Persisten las ocurrencias

*El verdadero bienestar*La masacre en Ucrania*Polémica aeroportuaria¿Quién podría detentar realmente visionaria capacidad, para determinar que el uso del cubre-bocas ya no se hace necesario, al mismo tiempo que la cadena de contagios diarios (sean pocos o sean muchos) sigue su amenazante marcha en el territorio nacional?... Para el tema en referencia vale el cuestionamiento: ¿Qué tanto es tantito?...La realidad es que en el territorio mexicano las cifras de nuevos contagios no bajan de entre 300 ó 200 reportes diarios, lo que no podría avalar el argumento que es tiempo de deshacernos de todas “las providencias” que hemos practicado para tratar de contener la contaminación del coronavirus, sobre el cual los especialistas siguen refiriendo nuevas mutaciones, escenarios que al mismo tiempo continúan originando contagios, indicadores contundentes de que aún no es apropiado el hacer hacia un lado las medidas de autoprotección, sobre todo una de las mayormente evaluadas como lo es portar cubre-bocas, acción inusual que dejó de ser sólo para el sector médico y que se ha convertido en un hábito en el contexto mundial.Ayer mismo un especialista me comentaba, que de ninguna manera es conveniente el bajar la guardia y arrumbar los cubre-bocas, porque los contagios siguen registrándose y tales escenarios, son más que suficientes para mantener dicha práctica, sobre todo cuando se registran advertencias sobre probables nuevas mutaciones del coronavirus, cuyos efectos podrían resultar de mayor peligro para los contagiados... Luego entonces... ¿en qué quedamos?...Bien hace el alcalde xalapeño Ricardo Ahued Bardahuil, en referir que su administración no ha difundido que ya no sea obligatorio el uso del cubre-bocas en la capital del Estado, porque ello debe ser claramente evaluado y dictaminada en los más elevados y reconocidos espacios de salud pública, por lo que no es competencia de los políticos ni de los Presidentes Municipales... Pero las ocurrencias persisten.Lujo es estar sano... Lujo es no pisar un hospital...Lujo es poder respirar sin aparatos...Lujo es tener piernas y poder caminar...Lujo es poder oler una flor y escuchar el trinar de aves en tu ventana...Lujo es caminar descalzo en la grama...Lujo es pasear a la orilla del mar...Lujo es mirar a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos y a toda la familia...Lujo es una buena conversación con amigos...Lujo es poder ver y sentir las miradas al tiempo de sonreírnos con alegría...Lujo es reír a carcajadas...Lujo son los abrazos cordiales...Lujo es disfrutar cada amanecer y dar gracias por cada anochecer...Lujo es que seas mi amigo o mi amiga a pesar de la distancia...Lujo es saber que no formamos parte de quienes hacen daño y se encuentran aferrados a maldad...Lujo es el dimensionar que estando a kilómetros de distancia, pero tienes la amabilidad de prestar atención a mis mensajes...Es indudable que el contenido de dicho escrito, destaca valiosas reflexiones sobre el verdadero bienestar en los marcos del contexto social.(Texto tomado de un mensaje que recibí por parte de un apreciado familiar)Nada, absolutamente ninguna argumentación otorga justificación y mucho menos aceptación, para que el gobierno de Rusia masacrara a numerosos ucranianos, al tiempo de originar los terribles escenarios de destrucción tanto en amplias zonas habitacionales, como en edificios empresariales y gubernamentales.Rusia ha generado en Ucrania amplias áreas de escombros, paralelamente al agotamiento de alimentos y ya ni se diga de medicamentos, al tiempo que han sido dañados todos los sistemas y redes de comunicación, convirtiendo en casi imposible el que arribe a tales áreas destruidas la ayuda humanitaria, panoramas que refieren una de las etapas más obscuras que se han registrado en la historia actual, sobre todo en referencia a espacios europeos, efectos que también referirán daños a la actividad económica en lo general.Corren versiones en el sentido de que desde el Palacio Nacional (obviamente mexicano) se han girado instrucciones para que en el tradicional Aeropuerto Internacional de México, ya no se autoricen nuevos programas de vuelos, acción que está encaminada (aseguran analistas) para que en todo nuevo programa de empresas aéreas, no se tenga más alternativa que la de utilizar las nuevas instalaciones del aeropuerto Felipe Ángeles, construidas y ayer inauguradas por el Gobierno de la Transformación, pero sobre las cuales existen en determinados círculos dudas sobre su eficacia y calidad de instalaciones.Otro nuevo episodio de “dimes y diretes” habrá de registrarse ante la ya polémica determinación aeroportuaria, que seguramente seguirá siendo referencia de notables desencuentros, tanto al interior del país como en escenarios internacionales."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "