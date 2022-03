Mataperiodistas

... El notable incremento de periodistas asesinados en nuestro país ha generado diversas reacciones que van desde el enojo hasta el desconcierto, esto por la alta, muy alta impunidad en este tipo de crímenes, al no prosperar las investigaciones de las autoridades estatales encargadas de la procuración de justicia y por ende, no dar con los responsables de estas muertes en la mayoría de los casos.Por ello, al paso de los años se han escuchado distintas voces que proponen y demandan que el asesinato de periodistas en México sea considerado un delito federal y deje el ámbito del fuero común, medida que, de adoptarse, suponen abatiría el alto rezago en las investigaciones para dar con los responsables materiales e intelectuales del asesinato de periodistas.Recientemente quien advirtió de lo anterior fue la coordinadora del Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), de la Universidad de Guadalajara (UdG), la doctora Celia del Palacio Montiel.Ella dijo que, aun cuando en lo que va de este año 2022 han sido asesinados ocho periodistas en los estados de Michoacán, Veracruz, Tijuana, Oaxaca y Zacatecas, en el gobierno de la república no hay una acción contundente para hacer justicia, pues las responsabilidades de las investigaciones se trasladan a los gobiernos estatales, así como a los responsables del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que depende de la Secretaría de Gobernación.Para del Palacio Montiel, “catalogar los asesinatos de periodistas como un delito del fuero común y no como uno federal, ha disminuido las posibilidades de que se esclarezcan estos crímenes y de que haya justicia, pues los casos no son atraídos por la Fiscalía General de la República”.La coordinadora del Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, de la Universidad de Guadalajara, añadió respecto al asesinato de periodistas que “en muy pocas ocasiones se atrae al ámbito federal y, ciertamente, es una discusión que se tiene que dar y reformular este mecanismo de protección para poder hacer justicia. Entre tanto, quienes son afectados por la impunidad siguen siendo los periodistas vulnerados o asesinados, además de que se les sigue culpando por los ataques o porque no aceptó las medidas de protección, aunque hay una enorme desconfianza ante los mecanismos de justicia porque también se ha visto que están implicadas autoridades y policías locales. ¿Dónde está la protección que pueden dar el Estado y las entidades?”.... La propuesta de la doctora Celia del Palacio Montiel se dio, por cierto, en el evento organizado por la Universidad de Guadalajara la semana pasada, donde su rector Ricardo Villanueva Lomelí, anunció la primera Cátedra sobre Libertad de Expresión y Periodismo en una universidad pública en el país, como respuesta a la demanda de las y los periodistas mexicanos para discutir acerca de la violencia y las condiciones en las que realizan su trabajo.La primera actividad de esta cátedra será el próximo 28 de abril en el “Paraninfo Enrique Díaz de León”, donde se hará un homenaje a la periodista veracruzana Regina Martínez, asesinada en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en el año 2012.Según se anunció, la cátedra será inaugurada con la conferencia magistral de Leopoldo Maldonado, Director Regional para México y Centroamérica de la organización Artículo 19; además de una mesa de diálogo acerca de la libertad de expresión y las agresiones contra periodistas, con el académico de la Universidad Veracruzana Alberto Javier Olvera, quien hablará de la situación política y la violencia que ha prevalecido en Veracruz.Participará también en esta primera actividad, la periodista de la organización Periodistas de a pie, Daniela Pastrana, quien abordará la situación y los peligros que enfrentan los periodistas en Veracruz.Asimismo, se contará con la participación de la periodista Norma Trujillo Báez, cofundadora de la Red de periodistas Voz Alterna, amiga cercana de Regina Martínez y actualmente directora general de Comunicación Universitaria de la UV, quien hablará del avance de las investigaciones en el caso de la ex corresponsal de la revista Proceso.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "