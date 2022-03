La SCJN asoma de nuevo...

1.- El toma y daca, al parecer, llegará a su fin. Apenas la tarde de ayer [martes] un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) habría propuesto conceder el amparo liso y llano a Laura Morán y Alejandra Cuevas, para cancelar los procesos iniciados en su contra por la muerte del hermano del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero y ordenar, consecuentemente, la inmediata libertad de la sobrina política del fiscal.Los proyectos del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, publicados la tarde de ayer, consideraron que, en el caso de Alejandra Cuevas, no existe el delito por el que permanece presa, pues se le asignó el deber de salvaguardar la vida de Federico Gertz en su carácter de “garante accesoria”, y el ministro señala que conforme a la Constitución: "no hay delito sin ley".Esta inexistencia basta para eliminar la responsabilidad contra Alejandra. En el caso de Laura, expareja de Federico, el ministro consideró que se le asignó un deber de cuidado "que excede el límite de lo razonable".Se dice contundentemente: "No es posible esperar que una mujer sin conocimientos especializados y en franca situación de vulnerabilidad -pues tenía 88 años- se condujera como si tuviese habilidades excepcionales para evitar la muerte de una persona gravemente enferma. Es lógico, por tanto, que no puede ser responsabilizada por un resultado -la muerte de su pareja sentimental de 50 años- que razonablemente no podía evitar", dice uno de los proyectos.En días pasados, la SCJN envió los expedientes de Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán, acusadas de provocar la muerte de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal, a la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.El anuncio de que será Gutiérrez Ortiz Mena quien realice los nuevos proyectos de resolución de los amparos tramitados por Alejandra y Laura, fue emitido por el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.En su mensaje, el ministro Zaldívar afirmó “...que Gutiérrez Ortiz Mena se comprometió a presentar 'a la mayor brevedad' las propuestas en las que la Corte analizará si fue legal emitir la orden de aprehensión contra Laura Morán, expareja de Federico Gertz, y el auto de formal prisión contra su hija Alejandra Cuevas, quien permanece en el penal de Santa Martha Acatitla desde octubre de 2020."Gutiérrez Ortiz Mena fue uno de los 10 ministros que rechazaron los proyectos que presentó el ministro Alberto Pérez Dayán, en los que propuso devolver los expedientes de Laura y Alejandra al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que sus pruebas fueran revisadas y se dicten nuevas resoluciones, lo que pone en riesgo la reiteración de una orden de captura en contra de Laura Morán y del auto de formal prisión en contra de Alejandra Cuevas.- El Universal.-2.- El nuevo proyecto acabaría de tajo con la ida y venida del nombre del Fiscal de la Federación, que dicho sea, su figura, presencia y esencia, debiera reflejar la seriedad, conocimientos e imparcialidad que debe ir unida al cargo y que ahora, refleja una seria abolladura a su personalidad.3.- El gobierno federal declaró hoy área natural protegida al Lago de Texcoco, con una superficie total de 14 mil hectáreas, donde el sexenio pasado se pretendía construir un aeropuerto.Con esa declaratoria el país suma 184 áreas de ese tipo, informó la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores.Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, señaló que se trata del vaso regulador de agua más grande del Valle de México y, en su favor, el Frente en Defensa de los Pueblos de la Tierra.Frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria recordó que la primera consulta popular al respecto fue en octubre de 2018 donde ganó la opción #Yo prefiero El Lago.4.- Puedo estar o no de acuerdo con los que afirman que el empotramiento del nombre de Luis Donaldo Colosio Riojas, en las listas de presuntos aspirantes a la candidatura [ahora distante] por la presidencia de la república, es válida. Y en los hechos es cierto que no me uno a este afirmativo, si bien es cierto que el hijo de Colosio Murrieta es un joven serio que, por ahora, políticamente ha ido de poco a mucho: de diputado local en Nuevo León a presidente municipal de Monterrey, y por el poder del apellido Colosio, a los listados de aspirantes a una candidatura que pudo haber llevado a su padre a la presidencia de la república. Pudo, pero no fue.Colosio Riojas, militante del MC necesita algo más que querer y el líder moral del MC bien lo sabe. Dante Alfonso Delgado Rannauro sabe lo que es andar entre las espinas con zapatos tenis y, seguramente, no querrá espinarse ahora que MC vive momentos políticos ascendientes.Y si hubiera que poner nombres en el tablero, apuntaría que el del senador veracruzano del MC es más rentable que el de Colosio Riojas.Quizá la diferencia sea que el nombre del político alvaradeño-cordobés, no se ha reflejado en los listados de los "pudientes", sea motu proprio que esto no suceda, sea para librar por ahora el golpeteo que eso significa; sea por lo que fuere, pero lo importante es MC puede ser un partido importante para las elecciones que vienen.P.D.- Parece que es broma ahora que muchos quieren lo que no podrán ser: "Quiero ser presidente de México este 2024", dijo el diputado de Morena, Antonio Pérez Garibay, padre del piloto Sergio [Checo] Pérez.Las palabras de Pérez Garibay surgieron en Acapulco, donde el legislador estuvo para promocionar la reforma eléctrica. "Hoy aquí en Acapulco he recibido una gran señal, voy a trabajar en todo el país", señaló.El papá de Checo Pérez dijo que lo intentará y "vamos ir con todo", de cara al proceso electoral de 2024.¿Él y cuántos más?...