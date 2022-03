Ahora sí van contra Yunes

“Se inauguró el primer acarreo

aéreo de la historia del país”

Carlos Loret de Mola

Lo venimos escuchando desde el inicio de la presente administración, pero no ha pasado nada. A cual mas opina que se trata de formas de amedrentamiento porque las amenazas solo quedan en eso. Y bueno la posibilidad de que las nuevas denuncias que se anuncian contra Miguel Ángel Yunes Linares, por probable daño patrimonial se estampan en la leyenda urbana de que Yunes, el rey del espionaje, tenga materiales que comprometan a los actores de la 4T y por eso no lo han tocado, ni lo tocarán.Ayer en conferencia de prensa el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, dio a conocer que se alista nuevas denuncias penales contra ex funcionarios de las dos administraciones estatales pasadas que encabezaron Javier Duarte (enchiquerado) y Miguel Ángel Yunes Linares, por heredarle deudas bancarias por supuesta complicidad y probable daño patrimonial.El gobernante denunció que "hubo un manejo de simulación en la deuda” y que no fue defendida para evitar que creciera hasta 59 mil 654 millones de pesos, de los cuáles el actual gobierno ha pagado 6 mil 300 millones.Por ello dijo que a mediados de marzo instruyó una nueva investigación por presuntas responsabilidades en el manejo de la defensa de las finanzas públicas, por los casos que, derivados de demandas de pago por particulares y por entes públicos, se judicializaron.“Las denuncias y demandas por fraude, robo, corrupción en general ya se implementaron, unas están en curso –comentó el titular del Ejecutivo-. Son por desfalcos, daño patrimonial, ésta es porque yo considero que algunos funcionarios probablemente se hicieron cómplices de los demandantes de pago. Probablemente se dejaron ganar con demandas muy simples, a partir de, quizá, algún entendido debajo la mesa, de pagos”. Y anunció que por ahora se denunciará a los ex funcionarios y se analiza si se podría denunciar al exgobernador anterior, Miguel Ángel Yunes Linares: “De Miguel Ángel, lo que pensamos es que sus funcionarios no cumplieron con su deber de defender este tipo de deudas”. ¿Por fin?.De igual forma dijo que se investigan los servicios y obras que se reclaman al actual gobierno porque se sospecha que no se llevaron a cabo a pesar de los reclamos ante las instancias de justicia, ya que al menos en la pasada administración no se les exigió que se comprobaran los adeudos reclamados desde el gobierno de Duarte... Adelante con las acciones, basta de amenazas y suposiciones.“Una sensación de impotencia, de frustración y abatimiento nos noqueó. Parece no quedar nada del orgullo de ser mexicano y no es por la economía. El problema no es el tren, ni el aeropuerto, ni la refinería de Dos Bocas, y otras tantas ocurrencias más, el problema fue en realidad ser omisos y no defender con valentía la conclusión del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.”“Estamos perdiendo en silencio a nuestro México.”“La metamorfosis es brutal. El país que tenemos hoy no es el que imaginamos, y el país de mañana será mucho peor de lo que imaginamos. No hay respeto. No hay educación. No hay diálogo. Solo descalificación, odio, resentimiento y división.”“La búsqueda de la excelencia se abandonó por completo. Nos acostumbramos al atropello del poder político, al resentimiento social de AMLO. Al corto plazo sin una visión de país que nos ilusione. Que nos enamore. ¿Qué queremos?... Volver a sentir orgullo de ser mexicanos.”“Viajar seguros. Ver un desarrollo cultural sostenido. Transitar por las calles libremente y sin miedo. Escuchar a un presidente conectado con el mundo. Decidir con libertad qué comprar. Qué libros leer. Respetar al maestro. Ver presos a los delincuentes. Ver a estadistas conduciendo al país. Economistas manejando la economía.”“Calma y paz. No al odio y la crispación. Los tres poderes funcionando. Recibir cosas del mundo y poder enviar cosas al mundo.”El texto de este mensaje nos llegó solicitando publicarlo como un compromiso de solidaridad, con la patria, y como un acto de congruencia de nuestra actividad. Ahí lo tienen.La inauguración de la Central Avionera Felipe Calderón y Anexos (CAFCA): Lord Molécula hizo tres horas en llegar. La zopilota hizo el ridículo y hoy dormirá en Tlalpan. Epigmenio se cayó. Sheinbaum se paseó como si estuviera en campaña. Nadie usó cubrebocas. No hay agua. No hay Internet. No hay gusano para subir al avión. Pero, afortunadamente, todos los pasajeros trajeron su Boing, pudieron adquirir el bonito souvenir y comer una tlayuda bien preparada con mucha salsa. También para los olvidadizos, hay venta de papel de baño.No hay señalamientos y un avión salió tarde. Pero, qué importa si todo se amenizó con una orquesta de gente vestida de indígena. Fue un lindo día, una combinación de día de mercado y fiesta patronal.En México no se están otorgando amparos para vacunar a menores de cinco a 12 años, pues la Comisión Nacional para los Riesgos Sanitarios (Cofepris) no ha autorizado aplicar el biológico a ese grupo de edad.La diputada federal María Josefina Gamboa Torales explicó que se han presentado algunos amparos, pero los jueces argumentan que como no está autorizado por Cofepris no se puede autorizar a los padres de los menores el vacunarlos. Otros más, explicó, han consultado con la Comisión de Riesgos Sanitarios sobre su negativa de vacunar a los menores, cuando la Organización Mundial de la Salud ya autorizó el uso del biológico en ese grupo de edad.“Ustedes recordarán que no querían vacunar a los de 15, 16 y 17 y nos quedamos con 12, 13 y 14 y estamos luchando que Cofepris entre en razón y deje que se vacunen de cinco a 12. Si se puede otorgar amparos, pero el criterio de los jueces es decir no”.A nivel internacional se ha demostrado la eficiencia de la vacuna en los menores, pues es evidente que los niños también se contagian de Covid, sumado a que se les está obligando a clases presenciales, “los contagios no han disminuido, y eso no disminuye con la vacuna, disminuye el riesgo de que se contagien”.Comentó que ella ha tramitado más de mil 400 amparos para que menores desde los 12 y hasta los 18 años sean vacunados. Señor Roberto Rivera, si no está de acuerdo con nuestros comentarios, no los lea. Mire finalmente esto es lo que tenemos y no hay forma de mejorarlo. Lo mío no es debatir, es opinar, si no coincidimos pues que pena don Beto.