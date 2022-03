No todos han emergido de la cultura del esfuerzo...

1.- Esta es una historia verdadera que servirá a quien quiera asumirla, para aprender que en la lucha por la vida, el valor, la entereza, el esfuerzo y la decisión, sirve para no pasar inadvertido por la vida: Jueza de origen mexicano llega a Corte Suprema de California.La jueza Patricia Guerrero, hija de inmigrantes mexicanos, fue confirmada como la primera mujer de origen latino, en servir en la Corte Suprema de California, informó la prensa de la Unión Americana.Guerrero, quien fungía como jueza de la corte de apelaciones de San Diego, fue aprobada por la Comisión de Designaciones Judiciales, para llenar la vacante dejada por el juez asociado Mariano-Florentino Cuéllar, quien renunció el año pasado.Será juramentada el lunes por el gobernador Gavin Newsom, quien la nominó.Patricia Guerrero reconoció que se sentía honrada por el significado histórico de su nombramiento.Esta es una historia para quienes, desde su origen latino, construyen y viven en pos del sueño americano, y “...bajo la creencia de que con trabajo duro, perseverancia y oportunidades, todo es posible. Y por eso estoy agradecida", comentó.Aseguró que se apoyó en los hombros de sus abuelos y padres, que emigraron de México para darles a sus hijos una vida mejor.La sangre mexicana de Guerrero, de 50 años, se creó y desarrolló en el Valle Imperial, una región agrícola de bajos recursos, y ha trabajado como fiscal, abogada litigante e integra el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito del estado.Estudió y se graduó de la Universidad de Berkeley, California, y de la Facultad de Derecho de Stanford, y financió su educación a través de becas y trabajando medio tiempo.Su abuelo llegó a Estados Unidos procedente del estado mexicano de Sonora y obtuvo la residencia gracias a un patrocinador.Su padre, Jorge Guerrero, recogía cultivos en California y trabajó en la ganadería.Guerrero está casada y tiene dos hijos.Elogios por doquier: A raíz de su nombramiento, Guerrero ha recibido elogios de colegas y funcionarios de todo el espectro judicial por sus capacidades.La Comisión de Evaluación de Nominados Judiciales del Colegio de Abogados de California, la describió como excepcionalmente bien calificada para el tribunal más alto del estado.“Ella es elogiada universalmente por su intelecto superior, escritura clara, temperamento judicial, ética de trabajo y compasión", aseguró Stella Ngai, presidenta de la comisión.California se unirá a Colorado, Connecticut, Florida, Nueva York y Texas, en la lista de estados con juezas latinas en sus tribunales superiores.El esfuerzo de doña Patricia es un ejemplo a seguir...No es política...2.- Ayer se cumplieron 28 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ocurrido el miércoles 23 de marzo de 1994 a las 17:12 horas, hora del Pacífico, 19:12 horas, hora de la Ciudad de México (00:12 UTC).Antes, durante el acto conmemorativo del LXV Aniversario del PRI, el 6 de marzo del mismo año, en la ciudad de México, al aire libre, Colosio Murrieta se dirigió a compañeras y compañeros de partido; Compatriotas:“...Aquí está el PRI con su fuerza. Aquí está el PRI con sus organizaciones; está con su militancia, está con la sensibilidad de sus mujeres y de sus hombres. Aquí está el PRI con su recia vocación política. Aquí está el PRI para alentar la participación ciudadana.Aquí está el PRI para mantener la paz y la estabilidad del país, para preservar la unidad entre los mexicanos. Aquí está el PRI en pie de lucha. Aquí está el PRI celebrando un año más de intensa actividad política.Aquí está el PRI que reconoce los logros, pero también el que sabe de las insuficiencias, el que sabe de los problemas pendientes.Aquí está el PRI que reconoce que la modernización económica sólo cobra verdadero sentido, cuando se traduce en mayor bienestar para las familias mexicanas y que para que sea perdurable debe acompañarse con el fortalecimiento de nuestra democracia. Esta es la exigencia que enfrentamos y a ella responderemos con firmeza.El PRI reconoce su responsabilidad y ésta es de la mayor importancia para el avance político de México. Los priístas sabemos que ser herederos de la Revolución Mexicana es un gran orgullo, pero ello no garantiza nuestra legitimidad política. La legitimidad debemos ganarla día con día, con nuestras propuestas, con nuestras acciones, con nuestros argumentos.Como Partido, tuvimos un nacimiento que a todos nos enorgullece: el PRI evitó que México cayese en el círculo vicioso de tantos países hermanos de Latinoamérica, que perdieron décadas entre la anarquía y la dictadura.La estabilidad, la paz interna, el crecimiento económico y la movilidad social, son bienes que hubieran sido inimaginables sin el PRI...”Dijo más, presintiendo su destino: “...Pero nuestra herencia debe ser fuente de exigencia, no de complacencia ni de inmovilismo. Sólo los partidos autoritarios pretenden fundar su legitimidad en su herencia. Los partidos democráticos la ganamos diariamente...”“...Surgimos de una Revolución que hoy sigue ofreciendo caminos para las reivindicaciones populares. A sus principios de democracia, de libertad y de justicia es a los que nos debemos.Los ideales de la Revolución Mexicana inspiran las tareas de hoy. La Revolución Mexicana, humanista y social, nos exige y nos reclama. La Revolución Mexicana es todavía hoy nuestro mejor horizonte.Encabezaremos una nueva etapa en la transformación política de México. Sabemos que en este proceso, sólo la sociedad mexicana tiene asegurado un lugar. Los partidos políticos tenemos que acreditar nuestra visión.En esta hora, la fuerza del PRI surge de nuestra capacidad para el cambio, de nuestra capacidad para el cambio con responsabilidad. Así lo exige la Nación.Nuestra visión y nuestra vinculación histórica con el gobierno nos aseguró la oportunidad de participar en los grandes cambios del país. La fuerza del gobierno fue en buena medida la fuerza de nuestro Partido. Pero hoy el momento es otro: sólo nuestra capacidad, nuestra propia iniciativa, nuestra presencia en la sociedad mexicana y nuestro trabajo, es lo que nos dará fortaleza...”“...Nadie podrá sustituir nuestro esfuerzo. Nadie podrá asegurarnos un papel en la transformación de México si nosotros no luchamos por él, si nosotros no lo ganamos ante los ciudadanos.“...Quedó atrás la etapa en que la lucha política se daba, esencialmente, hacia el interior de nuestra organización y no con otros partidos. Ya pasaron esos tiempos.Hoy vivimos en la competencia y a la competencia tenemos que acudir; para hacerlo se dejan atrás viejas prácticas: las de un PRI que sólo dialogaba consigo mismo y con el gobierno, las de un partido que no tenía que realizar grandes esfuerzos para ganar.Como un partido en competencia, el PRI hoy no tiene triunfos asegurados, tiene que luchar por ellos y tiene que asumir que en la democracia sólo la victoria nos dará la estatura a nuestra presencia política.Cuando el gobierno ha pretendido concentrar la iniciativa política ha debilitado al PRI. Por eso hoy, ante la contienda política, ante la contienda electoral, el PRI, del gobierno, sólo demanda imparcialidad y firmeza en la aplicación de la ley. ¡No queremos ni concesiones al margen de los votos ni votos al margen de la ley!No pretendamos sustituir las responsabilidades del gobierno, pero tampoco pretendamos que el gobierno desempeñe las funciones que sólo a nosotros, como partido, nos corresponde desempeñar.Hoy estamos ante una auténtica competencia. El gobierno no nos dará el triunfo: el triunfo vendrá de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación.Los tiempos de la competencia política en nuestro país han acabado con toda presunción de la existencia de un partido de Estado. Los tiempos de la competencia política son la gran oportunidad que tenemos como partido para convertir nuestra gran fuerza en independencia con respecto del gobierno...”Para quien o a quienes les embone, quedaron escritas sus palabras, que fueron más, pero aquí dejo este esbozo.3.- ¿Qué eventos celebraría el PRI en el estado para rememorar al oriundo de Magdalena de Kino, en Sonora? Que se sepa, hay en la capital del estado de Veracruz, una pizca de lo que fue La Fundación Colosio, [de la que fuimos, entre otros, fundador] hoy entregada a un invisible priista que ni siquiera ha servido para ganar una elección municipal. Pero en fin, cada quien se gana su lugar en política... o se lo regalan.4. Por vía de mientras, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró válido el listado nominal que se utilizará durante la jornada de revocación de mandato del 10 de abril, el cual asciende a 92 millones 823 mil 216 electores, incluyendo 17 mil 792 registros de residentes en el extranjero.Y lo importante: En consecuencia, para que sea vinculante la revocación de mandato al presidente Andrés Manuel López Obrador se requeriría un mínimo de participación del 40 por ciento de ese listado, equivalentes a 37 millones 129 mil 286 ciudadanos, en caso de que fuera mayoritaria esa opción.La representación de Morena planteó, ante el cierre de movimientos en el listado nominal desde el 15 de febrero y la imposibilidad de recoger la credencial de elector a quienes la solicitaron el 2 de marzo, que el INE difunda entre los ciudadanos que por esta razón [haber hecho un movimiento de actualización o no haber recogido la credencial], la posibilidad de promover un juicio de defensa de los derechos político electorales para que puedan sufragar el día de la consulta.Por su parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova dijo que estos procedimientos se han regularizado desde 2015 en los módulos de atención ciudadanos, y allí se encuentran formatos para promover estos juicios y, si lo dispone el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, permitirles sufragar el día de la jornada electoral.5.- ¿Será cierto? Pese al asedio de 60 años de bloqueo, Cuba investiga y lanza un fármaco contra el Alzheimer. ¡Bravo!"Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "