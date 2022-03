Pepe Yunes, la esperanza

“Santa Lucía le va a servir

mucho a López Obrador”

Leo Zuckerman

En el acto en memoria de Luis Donaldo Colosio Murrieta, 28 años después del magnicidio que sacudió al país, recordamos la frase que se acuño de inmediato en el imaginario colectivo y que fue: “nos mataron la esperanza”. Sin haber podido comprobar si el priista hubiera sido un buen gobernante lo dimos por sentado con su narrativa discursiva y su presencia. El veo un México empobrecido sumido en la injusticia... hizo buena química en la mente de los mexicanos que vieron en Donaldo al político que representaba el cambio... y lo asesinaron.Hoy que nuestro estado vive tiempos difíciles, que llueven las quejas por todo lo que se ha dejado de hacer, por lo que se hace mal o por la ausencia de justicia, queremos ratificar nuestro firme deseo de que la esperanza de los veracruzanos ahí está en la persona de José Francisco Yunes Zorrilla, el priista que se ha venido preparando para gobernar el estado ya sea en la academia, en la práctica de la política ocupando distintos cargos hasta Senador de la República y en la constante permanencia al lado de los que más necesitan.Son muchos los compañeros que coinciden en este proyecto, que opinan lo mismo, pero que además lo hacen con conocimiento del personaje a quien han podido tratar, con quien han intercambiado puntos de vista, a quien han tratado en la informalidad del ser humano o del amigo y el periodista.Lo hemos dicho hasta el cansancio; el capital político se hace solo en los hechos y en los resultados. Políticos sabios como don Fernando Gutiérrez Barrios, a quien tuvimos la suerte de tratar, decía que la política no es para improvisados, él comentaba que había llevado veinte años de preparación para llegar a la gubernatura y que no aspiraba a otra cosa que convertirse en el líder de los veracruzanos, de ahí que encabezara todos los movimientos que surgían en la entidad como el de oposición a la puesta en marcha de la planta nuclear de Laguna Verde. El respeto se gana, se respeta para que te respeten. Cuánta razón le asistía al flamante político.Ese es el perfil que vemos en José Francisco Yunes Zorrilla, hoy diputado federal y considerado como uno de los mejores parlamentarios.Y tampoco dejamos de coincidir con quienes comentan que si Pepe Yunes hubiera ganado la elección Veracruz estuviera, a estas alturas, en la ruta del progreso, viviendo en paz, con los menores índices delictivos, ejerciendo cada quien en su área de trabajo la libertad a que tiene derecho, con un gobierno experimentado en el servicio público y un equipo de colaboradores de primerísimo nivel.Y bueno los cargos de elección popular afortunadamente no son eternos, duran si acaso seis años y nosotros estamos mas allá de la mitad del periodo, con la esperanza firme de que un José Yunes, con el apoyo unificado de la sociedad y los partidos políticos que en este momento son la oposición, formen un gran frente y llegue a ocupar la silla gubernamental los próximos seis años, por el bien de Veracruz... La esperanza ahí está, vivita y coleando.La corrupción en las áreas de comunicación social de los gobiernos y las instituciones, es un asunto que viene de muchos años atrás en Veracruz. Al inicio del gobierno de Miguel Alemán Velasco, por ejemplo, el administrador del área de Comunicación Social, un tal Gilberto, se coludió con propietarios de medios modestos para facturar fuertes cantidades de dinero que se repartían a la mitad cuando la SEFIPLAN las pagaba. El hampón salió millonario, el titular fue a parar a la cárcel sin tener nada que ver en el asunto, tal vez por ser omiso, y la vida siguió.La Secretaría de Prensa y Propaganda del PRI, la de dirección de Comunicación Social de la UV y qué decir el área de prensa del Congreso Local, han servido para que lleguen “amigos” de los titulares, que no tienen idea de lo que deben hacer para justificar su estancia en esos espacios, pero sí se corrompen de inmediato cuando son visitados por pseudoperiodistas que los invitan a participar del pastel. Les abren los ojos sobre las formas que hay para robar y al rato vemos a esos “compañeros” entrando y saliendo de las oficinas del jefe con derecho de picaporte o disfrutando de una buena comida y bebida en un restaurante de los más caros, con cargo al erario en el que están enchufados.Por eso ayer que vimos en las redes sociales a una periodista recomendando a los titulares de Comunicación Social no incurrir en prácticas como la creación de medios propios en los que se difunden notas exclusivas, porque eso no es difundir, solo sumamos a nuestra larga lista de formas de corromperse, una más, la última tal vez porque sí que es nueva.Sabíamos porque en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, en el área de prensa del Congreso Local aparecieron un montón de medios que no existían o que, si estaban, no cumplían con la misión de cuando menos actualizarse, propiedad hasta de la mamá del dirigente panista Pepe Mancha, con jugosos convenios que puntualmente se pagaban, pero que se siga practicando esta forma de corrupción con información oficial que se nulifica al usarse solo para esos medios propiedad de los muchachones de la comunicación oficial, está muy cañón, porque no solo incurren en el delito de desvío de recursos, dañan seriamente la imagen de la institución para la que “trabajan” nulificando la información que está destinada a hacerse pública a través de medios de probada audiencia.Eso de que “no hay nada nuevo bajo el sol” es un proverbio en desuso porque en materia de nuevas formas de corromperse desde el poder, cada día aprendemos algo nuevo o nos enteramos de nuevos mecanismos que se implementan para succionar la lana de las arcas públicas, como este que estamos mencionando a lo mejor nuevo para nosotros pero muy desgastado para quienes lo usan, quien sabe, el caso es que existe.Esto sí está muy cañón. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, insistió ayer miércoles en que existe "una amenaza real" de que Rusia utilice armamento químico en el marco de su ofensiva militar sobre Ucrania, en línea con las sospechas que también ha expresado la OTAN.Biden ha hablado con los periodistas antes de embarcar rumbo a Bruselas, donde participará en una reunión de líderes de la Alianza Atlántica, otra del G7 y una última con los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea.El mandatario norteamericano ha evitado aclarar cuáles serán sus principales mensajes --"lo diré cuando esté allí", ha dicho--, aunque Ucrania es el principal punto en la agenda de todos los encuentros. Hay que ser muy perverso para usar las tlayudas, los puestos de chácharas, los grupos de bailarines, el acarreo burdo, para poner una cortina frente a todas las deficiencias del aeropuerto a inaugurar, y el asunto de la pelea entre Scherer, Gertz Manero y Olguita Sánchez. Pero así es este asunto, así funciona la diversión de los chairos y AMLO los manipula que es un gusto.