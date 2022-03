Ahora es el decreto

1.- Las dirigencias unidas del PAN, PRI Y PRD, presentaron ayer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto interpretativo que aprobó la mayoría de Morena en el Congreso Federal, [¿Quién interpreta las leyes, los que la aprueban o los que la aplican?] para permitir a los funcionarios públicos hacer propaganda durante el periodo de veda de la revocación de mandato.El presidente del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, en unión con representantes de los partidos que integran la Coalición Va Por México, presentó el recurso ante la Suprema Corte, en el que se solicitó que se suspenda el decreto de la publicidad gubernamental de la consulta sobre la revocación de mandato. El panista argumentó que constitucionalmente, no se pueden hacer cambios a las reglas del juego en un proceso que ya se inició.El dirigente azul explicó que se busca que la Corte se declare en torno al producto legislativo que aprobó la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, ya que a su juicio, el decreto sobre la publicidad gubernamental busca cambiar las reglas del juego a la mitad del proceso, "en una actitud absolutamente inaceptable".Marko Cortés Mendoza afirmó que los partidos PAN, PRI y PRD, "acuden a la Corte para que de manera inmediata, suspenda la aplicación de esta ley y más adelante, por supuesto, para que entre al fondo, destacando también que la Sala Especializada del Tribunal ya ha dicho que la ley pudiera ser válida, pero que en todo caso no es aplicable a esta proceso de consulta de revocación de mandato debido a que ya estamos en medios de la misma y la Constitución establece que 90 días antes de iniciado un proceso para hacer cambios en las reglas del juego".Consideró que "los funcionarios de gobierno están destinando su tiempo para que la gente vaya a votar en esta falsa consulta-revocación de mandato en lo que hoy es más bien una ratificación de mandato, cuando en realidad deberían darnos resultados a los mexicanos".Por otra parte, cabe destacar que "...la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), ya consideró antier que el criterio de interpretación legislativa que se publicó el pasado 17 de marzo, no es aplicable al proceso de revocación de mandato en curso y que inició el 4 de febrero de 2022 con la publicación de la convocatoria respectiva..."Lo anterior, además, en concordancia con lo dictado por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en sentencia SER-PSC-33/2022 del pasado 18 de marzo, que estableció que dicho decreto de interpretación no aplica a los procesos electorales que ya comenzaron, por lo que aun si es vigente dicho decreto el mismo no resulta aplicable en los procesos en curso.-kg El Economista.2.- La Ministra de la Corte Loretta Ortiz Ahlf, -ex diputada federal de Morena- propuso avalar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) aprobada por el Congreso en marzo de 2021 y que fortalece el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el despacho de energía sobre los privados.Luego de que la legislación fue avalada por la mayoría de los miembros del partido en el poder en el Congreso, el año pasado, senadores de la Oposición y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), además del Gobierno de Colima que entonces encabezaba el priista Ignacio Peralta, presentaron tres controversias ante la Corte."...Las impugnaciones consideraron que la LIE violaba principios de libre competencia del artículo 28 de la Constitución, que desde 2013 eliminó el monopolio del Estado sobre la generación de electricidad.Ortiz Ahlf presentó los proyectos donde rechaza que la LIE viole la Constitución y según la Ministra la reforma no atenta contra los tratados de libre comercio México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Sin embargo, sí podrían ser impugnables a través de controversias internacionales, tanto por el Gobierno de EU como por inversionistas en lo individual.El orden de despacho de energía previsto en la LIE, según la Ministra, tampoco viola los derechos humanos a un medio ambiente sano y protección a la salud, que según los reclamos opositores se ven afectados al dar preferencia a plantas que queman combustóleo, carbón y gas, que son más caras y generan tarifas más altas que las de fuentes renovables.Aunque la LIE no menciona expresamente a la CFE, sí ordena al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) dar prioridad al fluido generado por "centrales legadas", que son las que pertenecen a la empresa estatal, o las construidas por privados que sólo producen para CFE.La LIE contiene varios cambios que ahora se buscan incluir en la Constitución en la reforma que propuso el Presidente en septiembre pasado.La propuesta presidencial fue en respuesta a las impugnaciones contra la LIE y las decisiones judiciales que la congelaron temporalmente.De prosperar la iniciativa de la Ministra Ortiz -agendada para su discusión en el Pleno de la Corte, para el 5 de abril, se daría un espaldarazo también a la reforma constitucional pendiente a debatirse en el Congreso que contiene los elementos fundamentales de la LIE y temas adicionales como la explotación del litio.El tema más importante de la reforma a la LIE es el despacho preferente para energía generada por centrales de la CFE. Otros temas defendidos por la Ministra, y que dan aval a la LIE, son la revisión y cancelación retroactiva de permisos a generadores privados de autoabastecimiento otorgados "en fraude a la ley".Tampoco se acepta que la reforma viole la autonomía técnica de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), al someter sus decisiones a criterios de la Secretaría de Energía, ni que se afecten las facultades de Cofece para garantizar la libre competencia.Para que se avale la LIE bastan los votos de cuatro ministros. Si quisiera invalidarse la ley será necesario el voto de ocho de once ministros.3.- Al salir de la audiencia de reparación del daño, la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ofreció una disculpa pública a los policías que agredió, sin embargo, adelantó que no acepta la responsabilidad de los hechos."Me disculpo, pero no reconozco los hechos, lo hago por los habitantes de Cuauhtémoc, quienes votaron por mí y los que me han apoyado", dijo la alcaldesa con los pies fuera del Reclusorio Norte, al que acudió a ventilar el asunto "de su agresión" a los policías.De igual manera adelantó que la licencia que pidió ante el Congreso Local por 15 días, queda suspendida, "mañana como lo he hecho siempre, desde las 5 de la mañana estaré trabajando" puntualizó.Y se acabó el "affaire" con todos contentos. 