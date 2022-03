Scherer intentó extorsionar a Alemán

“Confío más en la Familia Peluche que

en la vocación ambientalista de la 4T”

Germán Martínez, Senador

La nota se encuentra en el portal de noticias de Carmen Aristegui, en ella el analista político, periodista y conductor de La Octava, Hernán Gómez Bruera, denuncia posibles actos de corrupción y modus operandi por parte del ex consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, en relación a la cotización a Miguel Alemán Magnani sobre Interjet.El analista político, periodista y conductor de La Octava, Hernán Gómez Bruera afirma que “en Julio Scherer y su entorno, y en esta red de extorsión y sus negocios, está el mayor caso de corrupción de este sexenio”.Ante una cotización de uno de los socios más cercanos al ex consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, que pretendía cobrarle a Miguel Alemán Magnani 40 millones de dólares a cambio de poner en orden su empresa, Gómez Bruera, advirtió que se podría estar hablando de un posible acto de corrupción y modus operandi. “Yo creo que aquí, lo que podemos suponer es que se estaba cobrando por una mordida, una colma, para agilizar una serie de procesos, para accionar a una serie de jueces”, comenta el comunicador.En el texto publicado por Gómez Bruera, el periodista relata que, en 2018, Interjet comenzaba a tener problemas financieros y falta de solvencia.“En octubre de 2019, el SAT confirmó que la compañía tenía una deuda acumulada entre 2013 y 2017 que ascendía a 549 millones de pesos, unos 27 millones de dólares, deuda por la cual Miguel Alemán Magnani y su padre, Miguel Alemán Velasco, resultaban ser responsables solidarios”, escribe el comunicador.Gómez Bruera relata que el exconsejero recibió a Miguel Alemán y le hizo recomendaciones para que se hiciera a concurso mercantil, proceso por el cual una empresa con muchas deudas llega a un acuerdo con sus acreedores para evitar la quiebra. Scherer le recomendó el despacho de Alonso Rivera Gaxiola, el cual le intentó cobrar 40 millones de dólares.El comunicador mostró un documento membretado por el despacho y con la firma de Rivera Gaxiola que presuntamente muestra la cotización. Afirmó que los abogados que consultó concluyeron que era una cantidad exorbitante y aseguró que “la forma en que se pretendía exprimir al empresario no tenía límites”.Estos muchachos de la 4T se llevan muy pesado.La leyenda urbana cuenta que siendo gobernador Fidel Herrera Beltrán, cuando circulaba por la avenida que se encuentra frente a la torre Animas, en el fraccionamiento del mismo nombre, vio una casa en construcción, casi terminada y le preguntó a su secretario Erick Lagos ¿de quién es esa casa?. El colaborador de El Tío que era bueno para eso de darle información de todo tipo a su jefe, contestó de inmediato, de Reynaldo Escobar señor, ya vio que caserón. Al poco tiempo a un costado de la casa del Secretario de Gobierno se comenzó a construir otra, más grande, más lujosa, con caseta para elementos de seguridad propiedad de Fidel Herrera Beltrán.La casa, que podría ser de los veracruzanos, nunca fue habitada, al parecer se construyó solo para que el gober hiciera sentir su nivel ante un colaborador, cosas de orgullo cuenqueño y punto.Sorpresa que nos llevamos ayer cuando nos enteramos que la casa ya está habitada, que ya hay gente dentro, que ya se aprovecha, pero miren para qué... en un restaurante, si la Estancia instaló ahí una sucursal más donde podremos disfrutar de exquisitos platillos de la cocina mexicana como acostumbran prepararlos los chefs de ese concurrido centro culinario. Y junto a ese negocio el diputado panista Sergio Hernández rentó, o la compró lana le sobra para eso, la otra casa y ahí abrió su restaurante de mariscos El Varadero Xalapa.En tiempos cuando lo único que florecen en Veracruz son las funerarias. En un estado en el que lo menos que se tienen son más empleos, por el contrario se escasean, es noticia que un ayuntamiento si lo pueda hacer convocando a través de los medios a los ciudadanos que deseen una placita de cinco mil 500 pesos.Y es que el ayuntamiento de Veracruz, que preside la señora Patricia Lobeira de Yunes, oferta vacantes en las áreas de Limpia Pública y Parques y Jardines. A través de sus redes sociales informa oportunidades de empleo para habitantes del municipio.Pide que cumplan con los requisitos de una edad de 18 a 45 años, sexo indistinto y ofrece un sueldo mensual de 5 mil 500 pesos mensuales.A los Interesados, pide favor de presentarse en las oficinas de Limpia Pública o en oficinas de Parques y Jardines, ubicadas en Bravo s/n esquina Montesinos, colonia Centro, y en la calle 16 esquina Hernán Cortés, en la colonia Pocitos y Rivera.Ya ven como si se puede...Un día después de la polémica reunión del “grupo de amistad” entre México y Rusia en la Cámara de Diputados, el embajador estadunidense en México, Ken Salazar, sostuvo en el mismo recinto legislativo que “no puede haber diferencia” entre México y Estados Unidos ante la invasión rusa a Ucrania. Les enmendaron la plana a nuestros diputados y a domicilio, por andar de calientes queda bien con AMLO.