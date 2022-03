Sumar será mejor que restar

*Que triunfe la civilidad*Capacidad productiva*Ausente la legalidadLos señalamientos de un núcleo de trabajadores de una empresa comercial en la región orizabeña, quienes apuntan que han sido despedidos por no participar en favor de una planilla sindical de esa misma institución, conforma un escenario que obviamente requiere de la atención apropiada por parte de las instancias correspondientes, en tanto que de acuerdo a la información difundida, en los escenarios referidos podrían existir irregularidades que pudieran afectar el derecho de los trabajadores, así como también transgredir derechos de la empresa cuestionada.Se debe de investigar de inmediato y a fondo, por parte de las autoridades calificadas para tales escenarios, sobre los niveles de legalidad o ilegalidad que privaron en el proceso para la elección de representantes sindicales de los trabajadores, tema que debiera ser abordado de inmediato, para evitar que en el escenario pudieran presentarse fricciones jurídicas innecesarias entre el sector laboral, así como escenarios en los que se afecte la libertad y los derechos de los trabajadores en lo general, escenarios frecuentes en los que al final “todos pierden” cual ruleta rusa maniobrada por los expertos.El que los comentarios sobre los desacuerdos y fricciones en referencia ya ocupen espacios en los medios de comunicación, refiere en sí la real existencia de problemas y, por lo mismo, las autoridades competentes para tales escenarios deben actuar de inmediato... Tanto en defensa de los derechos sindicales, como en apego a la realidad y a los derechos que le asisten a la empresa, sin ignorar ni un ápice, el que la facultad de elegir a sus dirigentes sindicales, le corresponde únicamente al núcleo laboral, sin que existan injerencias de ningún otro núcleo.Vale sobre el tema el agregar, que la región veracruzana en la que se registran las fricciones sindicales ya descritos, forma parte del territorio que, en el renglón de derechos laborales, conforma parte de la historia laboral de nuestro país, experiencias del pasado que incuestionablemente no pueden desprenderse de nuestros orígenes o que, por lo mismo, lo más oportuno para todos es que las diferencias se diluyan lo antes posible, con la finalidad de alcanzar escenarios de acuerdos apropiados en beneficio para todos, lo que en esencia constituye incuestionablemente el objetivo primordial de toda sociedad que aspira el desarrollo integral.Acordar y en ese mismo escenario sumar y no restar, habrá de ser siempre la mejor negociación en beneficio del desarrollo integral.Lo que se leeLas cuatro alcaldías y de hecho estructuras fundamentales en niveles municipales, correspondientes a los espacios de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec, ámbitos electorales extraordinarios de espacios municipales, que habrán de ser definidos por los electores en estos días, los cuales constituyen escenarios de elevada preocupación en oficinas gubernamentales estatales, así como municipales, constituyen escenarios en los que se confía en el triunfo de la civilidad y, al mismo tiempo, se considere que el proceso electoral sea calificado como todo un éxito democrático... Tal referencia y confirmación sería lo mejor para todos.Lo que se veNos debe quedar muy claro a los mexicanos y, específicamente a los veracruzanos de las actuales mañaneras... Que si la intención de migrar hacia tierras del norte se incrementa entre nuestros paisanos, producto de las aspiraciones del “sueño americano”, indudablemente es porque en nuestro México no se puede aspirar en torno a dichos sueños... Concepto que es preciso evaluar y entender si, ante les reflexiones, los mexicanos queremos intentar un retorno hacia nuestra clara e ineludible realidad... Porque si en verdad intentamos ante los tiempos transformadores, abrir notorios y eficaces espacios para superar tales anhelos (el de vivir con los niveles de bienestar apropiados) lo que requerimos en ese sentido es adoptar los “sueños norte-americanos” y, con ello, también entender “que los sueños... sueños son” y... por lo mismo, los anhelos de bienestar que fomentamos (ineludiblemente) debemos aplicarlos hacia niveles de mayor productividad, de mayor respeto a la legalidad y de mayor capacidad productiva.Lo que se oyeY hasta cuándo entenderemos que no puede existir bienestar sin productividad... que no puede existir productividad sin el esfuerzo colectivo, y... que no podemos avanzar sin marcos de legalidad de manera integral... dejemos la reflexión para otras fechas y, por el momento, disfrute Usted de un excelente fin de semana."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "