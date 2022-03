... De un tiempo para acá, lectores de este espacio han comentado que no conocen alguna obra o inversión pública de trascendencia social que caracterice a la actual administración estatal, la del ingeniero mecánico electricista Cuitláhuac García Jiménez, quien ha sido el gobernador del estado de Veracruz, en los últimos 36 meses.En el norte del estado de Veracruz, nada. En la zona centro, nada. En la zona sur, tampoco nada. En la zona de las altas montañas, nada. No hay alguna obra pública o inversión que sea propia del actual gobierno del estado.Si las hay, no se han difundido adecuadamente.Enumeran los lectores de este espacio las obras que realizaron en sus tiempos los antecesores de Cuitláhuac García Jiménez, incluso de quien solo gobernó dos años la entidad veracruzana, el panperredista Miguel Ángel Yunes Linares.¿Y la escuela de béisbol que se edifica y acondiciona en el complejo deportivo de Leyes de Reforma en el municipio de Boca del Río, no cuenta como obra pública de trascendencia social?, se les preguntó a nuestros amables lectores, quienes lo refutaron argumentando que se trata de un proyecto dedicado solo a quienes gustan del llamado Rey de los Deportes, entre ellos, por cierto, el ciudadano presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.Hubiera tenido mayor trascendencia social un hospital, un centro de rehabilitación, pero la escuela de béisbol, es solo para complacer al mandatario nacional, insisten nuestros lectores.Para que se ubiquen, la escuela de béisbol del municipio de Boca del Río, se ubica junto al estadio dedicado a ese deporte, frente al de futbol Luis “El Pirata” Fuente, en el fraccionamiento Virginia, del municipio de Boca del Río, Veracruz.Como esa escuela, que por cierto debió haberse concluido en agosto del año pasado, de acuerdo con la Licitación Pública Estatal: LPE-104C80803-6000-001-2021, se están creando otras tres más, una en el estado de Sonora, otra en Campeche y una más en el Estado de México.Los estudiantes de esta escuela de béisbol cuentan con hospedaje, alimentación y por supuesto becas para sus estudios.En esta escuela especializada en el rey de los deportes, el gobierno del estado de Veracruz invierte, de acuerdo a cifras iniciales, 30 millones de pesos, cifra que seguramente ya se incrementó.A esto, se suman los 70 millones de pesos que el gobierno estatal destinó para la remodelación del estado de béisbol “Beto Ávila”, que se cedió en comodato a una empresa privada con inversionistas de Monterrey que revivieron el equipo “Águila de Veracruz”.En términos generales y haciéndole al abogado del diablo, esta inversión de más de 100 millones de pesos en el municipio de Boca del Río, será quizás la obra que caracterice al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, que, si bien se edifica para complacer el gusto del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, finalmente se construye con nuestros impuestos, con recursos públicos y cuenta al cierre de caja.... La semana pasada en el municipio de Veracruz, uno de los 11 del estado en los que desde hace cuatro años está declarada la Alerta de Género por Violencia de Género Contra las Mujeres, se volvió a cometer una brutal agresión en contra de una mujer, Selene “N” a quien su pareja sentimental dio tremenda golpiza hasta dejarla inconsciente, tirada en una de las calles de la colonia 21 de abril, en el puerto de Veracruz.... Hace unos días la Fundación Mujeres de Impacto Social A.C. con sede en la ciudad de Veracruz, celebró su octavo aniversario con un sencillo pero emotivo convivio en el salón del sindicato de trabajadores electricistas (SUTERM), evento en el que se entregaron reconocimientos a quienes han apoyado esta causa.El evento se celebró en viernes, por la tarde, en horario todavía laboral, lo cual destacamos porque allí estuvieron varios ediles morenistas de los ayuntamientos de Veracruz y Boca del Río como Daniel Martín Lois; Lissette Martínez Echeverria, también presidenta de la mencionada fundación y la regidora boqueña de Morena, Ana Cristina Morales, quienes no pudieron ocultar su emoción al aparecerse en el salón una botarga del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, que aquí entre nos, se parecía más a Donald Trump.El hecho hubiera pasado desapercibido, de no ser porque se supone que estamos en periodo de veda y ese tipo de proselitismo no se puede realizar.No cabe duda que como dicen los hombres del campo, no es lo mismo ser borracho que cantinero.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "