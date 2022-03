Panorama apocalíptico

*¿Respetarán resultados?*Rusia y el derecho ajeno*¿Terminó la pandemia?Allá por la década de los 80 el entonces gobernador de Nuevo León: Don Alfonso Martínez Domínguez (por sugerencias de un prestigiado amigo mutuo de la capital del país) me invitó para que viviera por unos meses en la ciudad de Monterrey, con la idea que lo apoyara durante ese tiempo en la escritura de un libro, en torno a la historia de Monterrey pero vinculada con el eterno esfuerzo para disponer de agua potable, documento “que se debería de realizar” mientras el gobernante terminaba la obra del ramo hidráulico (para aquel entonces) más moderna y de mayores dimensiones en esas tierras, misma que construía su administración gubernamental para resolver la tradicional y aguda escasez del preciado líquido, por lo que la narración literaria en cuestión, debería estar específicamente vinculada con la histórica escasez de agua, líquido que de siempre (pero especialmente en las últimas décadas) representaba uno de los problemas más severos para el bienestar y el desarrollo integral de los regiomontanos... Así las cosas, el libro en proceso debería convertirse en un escrito que reflejara el complejo y retador transitar histórico, precisamente de la escasez del preciado líquido en esas tierras norteñas.Luego de varios meses (casi un año) de investigación histórica que me permitieron conocer los archivos más impresionantes, sobre el pasado en esa región, todos (incluso en etapas de guerra) vinculados con la disponibilidad o escasez de agua, referencias que incluso resultaron determinantes en escenarios heroicos plasmados en el orgulloso y productivo pueblo neoleonés, el texto de significativo espesor se imprimió en tiempo y forma, todo supervisado evaluado y aprobado por el propio Gobernador Martínez Domínguez, a quien agradezco las distinciones que me brindó durante los meses que laboré entre archivos e historiadores.Pero refiero lo anterior, derivado de que en las últimas fechas (de acuerdo a las informaciones difundidas) la citada represa Cerro Prieto, al igual que otras más que lógicamente resultan vitales para la vida y la actividad empresarial en dicha entidad, de hecho se encuentran en plena tendencia de sequía, cuerpos de agua que de extinguirse colapsarán no sólo la actividad empresarial, sino de hecho colocarían en grave riesgo a la población, es más, apropiado resulta referir que en estos momentos Nuevo León se encuentra ante uno de sus más impresionantes retos de subsistencia, de frente al proceso de sequía, que origina escenarios de elevada alerta tanto en los sectores gubernamentales como en los empresarial, a los que se debe agregar la preocupación entre la colectividad en lo general.Un experto en la materia me comentaba que siempre se debe tener presente, que más daño y riesgos representan las sequías que las tormentas, escenografías que ya se podrían advertir y reconfirmar en tierras mexicanas, porque los actuales escenarios emergentes en Nuevo León, pareciera que ya registran panoramas semejantes en otros puntos del país, incluyendo algunas regiones veracruzanas en las que las sequías se están transformando en mayormente frecuentes e incluso más prolongadas.Y ante tales escenarios, habrá de resultar determinante que en la administración pública se elimine la demagogia y se retomen los senderos de eficacia, impulsando la productividad con instalaciones apropiadas, con la firme convicción de que estamos practicando un saludable impulso al desarrollo en lo general, pero siempre evitando que mientras por un lado se impulse la productividad, por otro lado decrece la cultura de la protección ambiental, derribando arboledas e incrementando la contaminación, como sucede claramente en Nuevo León (de por sí de orígenes áridos)... Al igual que en el sur del país con “el tren maya”... En el Puerto de Veracruz con la depredación de pinos y palmeras para crear plazas comerciales, atractivos fraccionamientos o alucinantes instalaciones turísticas.Nuevo león es un ejemplo nacional en lo que se refiere a inversión y productividad, pero se está convirtiendo en un desastre el renglón de protección ambiental y rescate de recursos naturales, que resultan esenciales para la sobrevivencia.¿Dónde están las áreas verdes (pero de verdad, no simples fachadas) que en todo proyecto habitacional, empresarial, e incluso gubernamental y de hecho en toda construcción (incluyendo el de vías de comunicación) debe favorecerse, ello al mismo tiempo que la realización de las obras en referencia?Los programas de protección ambiental “desde arriba y hasta abajo” podrían ser considerados si nos apegamos al lenguaje popular “como una verdadera vacilada” y... Por “tantas vaciladas” toleradas e incluso practicadas por las autoridades, es que ahora frente a sí, habremos de toparnos con lagos que se “transformaron” en desiertos, en ríos imponentes que se están “transformando” en riachuelos cargados de porquería, en montañas y llanuras que exhiben su desoladora fachada “transformada” por los cómplices de la deforestación, quienes pueden ser identificados entre los espacios gubernamentales.Nada hasta la fecha y después de décadas, se ha logrado en materia de protección ambiental, como múltiples y costosos ejemplos tenemos a los programas para la protección de bosques, áreas verdes y el medio ambiente en lo general, que han sido conformados por gobiernos municipales, estatales y el federal, pero todo ha permitido reflejar con mayor claridad las dimensiones de nuestra ineficacia, de nuestra necedad e incluso de nuestra deshonestidad, sin que se logren resultados que nos retiren de los riesgos de la catástrofe climática y ambiental en lo general, lo que en efecto podría ser lo que muchos consideran como una de las vertientes que nos conducen hacia lo apocalíptico.Lo que se leeAfirman con solemnidad voces provenientes del partido político en el poder, que imperó la democracia, así como el total respeto a las leyes electorales en las elecciones extraordinarias que se efectuaron ayer en tierras veracruzanas, pero ya veremos en el caso que alguno de los candidatos postulados por la fuerza partidista en el poder, pierda los comicios, si efectivamente quienes proclaman tales escenarios, levantan el sombrero en señal de respeto y acato hacia el triunfador...Tiempo al tiempo.Por cierto, uno de los candidatos aparece en las boletas mientras está encarcelado... Escenario sin par.Lo que se veSeguro que millones de mexicanos muestran su desacuerdo en el sentido de que el Gobierno de la Transformación, se solidarice con el gobierno de Rusia pese a sus acciones bélicas y criminales en contra de Ucrania, por lo mismo, mucha serenidad y especial sentido de la ubicuidad y de las circunstancias que privan al interior de nuestro país, debe reflejar el Gobierno de México, para incluso opinar sobre la salvaje agresión que los rusos ejecutan contra los ucranianos...“Tanto entre las naciones como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz”...Expresión que constituye un legado de Juárez que se ha convertido en conducta a seguir por los gobernantes mexicanos, doctrina que debería de perdurar... ¡Cuidado! ¿Que en México la pandemia del Covid-19 "ya fue derrotada"?...¿Entonces por qué ayer mismo se reportaron 33 muertes en nuestras tierras, derivadas todas ellas por la agresión de dicho coronavirus?... ¿Será que la muerte de 33 personas no es nada que pudiera preocupar a nuestra sociedad?...La cifra en referencia fue informada directamente por las autoridades del sector salud y, ello, claro que agudiza niveles de alerta.