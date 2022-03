La historia se acabó...

1.- Con el voto por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la inmediata libertad de Alejandra Cuevas, y la anulación de la orden de aprehensión librada contra Laura Morán, ambas mujeres acusadas por el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, de homicidio por falta de cuidados en contra de su hermano Federico.El pleno de ministros tomó la decisión por unanimidad, es decir, con el voto de todos, incluso con el voto a favor del ministro Alberto Pérez Dayán, quien en la primera ocasión que se discutió el tema propuso amparar sólo para efectos.El nuevo proyecto, presentado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, señala que “no hay material probatorio” para sostener las acusaciones contra ambas mujeres.En el caso de la señora Laura Morán, quien era pareja de Federico Gertz cuando enfermó y murió, señaló que en el momento de los hechos tenía 88 años de edad y era incapaz de hacerse cargo de su cuidado, por lo cual contrató a dos enfermeros y en todo momento informó a su hermano Alejandro del estado de salud del paciente.“La quejosa hizo lo que estaba a su alcance, de acuerdo a su edad y capacidad económica”, señaló a su vez la ministra Yasmín Esquivel.En el caso de Alejandra Cuevas, presa en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, los ministros coincidieron en que no hay elementos para señalarla como “garante accesoria” [sin delito en ley, no hay delito] en la responsabilidad de cuidar a Federico Gertz, tipo penal que no existe jurídicamente.La ministra Margarita Ríos sostuvo que no es posible atribuirle a Cuevas ninguna acción que haya derivado en el fallecimiento que se le imputa, por lo cual se manifestó por el amparo liso y llano.El pleno de ministros ordenó notificar de inmediato de su resolución a las autoridades del Penal Femenil de Santa Martha Acatitla, para que se libere de inmediato a Alejandra Cuevas.2.- Alonso, Gonzalo y Ana Paula Castillo Morán celebraron el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por el que se ordenó la liberación inmediata de su madre Alejandra Cuevas Morán, así como cancelar la orden de aprehensión emitida contra Laura Morán por la muerte de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal General, Alejandro Gertz Manero.Afuera de la sede del máximo tribunal, al grito de "libertad", agradecieron a las y los ministros por "poner fin a una persecución" contra su familia."Agradecer a las ministras y ministros quienes el día de hoy han impartido justicia de manera unánime ordenando la liberación inmediata de mi madre Alejandra Cuevas Morán, y así poner fin a una persecución de un hombre que ni siquiera merece ser nombrado porque no está del lado correcto de la historia de México", declaró Alfonso Castillo.Tras conocer el fallo, los hermanos se fundieron en abrazos y lágrimas, y adelantaron que en lo inmediato acudirán al penal de Santa Martha Acatitla para esperar a ver a su madre.Alonso llamó al Congreso a trabajar para "erradicar esa aberración de la prisión preventiva oficiosa"."Debe analizarse este tema, hay personas que se robaron una lata de durazno y lleva dos años de prisión preventiva, debe erradicarse esta aberración", puntualizó.Por unanimidad, el Pleno de la SCJN ordenó cancelar la orden de aprehensión emitida contra Laura Morán por la muerte de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal Alejandro Gertz Manero.Aunque los integrantes del Pleno consideraron diferentes razones para otorgar el amparo liso y llano a la mujer de 98 años de edad, la sentencia tiene como efecto la cancelación del proceso penal instaurado en su contra.Entre las posturas que más destacaron fue la del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien no sólo votó a favor de la propuesta de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y celebró que se incluyó un análisis con perspectiva de género en la misma, sino que pidió a sus compañeros reconocer a Laura Morán como víctima de violaciones a derechos humanos.Mientras que la ministra Ríos Farjat observó que la Corte debe analizar si Laura hizo o no lo razonablemente necesario para preservar la vida de Federico Gertz independientemente de su edad.“No somos médicos, e incluso quizá las personas especialistas en medicina ni siquiera coincidan en qué hacer en todos los casos, así que creo que lo que debe observarse es si se hizo lo razonablemente necesario, independientemente de nuestra edad”, dijo.Laura Morán fue acusada por Alejandro Gertz Manero de provocar la muerte de su hermano Federico Gertz, al descuidarlo y negarse a llevarlo al hospital para mantenerlo vivo.Los hechos ocurrieron en 2015, cuando Federico Gertz Manero tenía 82 años y Laura 88.La juez 67 penal en la Ciudad de México ordenó capturarla a ella y a su hija Alejandra Cuevas quien desde octubre de 2020 permanece presa en el penal femenil de Santa Martha.Alejandro Gertz Manero afirmó que Laura Morán, al haber sido la concubina de su hermano, tenía la obligación de cuidarlo y procurar su bienestar pero que al descuidarlo provocó dolosamente (con toda intención) su muerte.La acusación del titular de la FGR no prosperó sino hasta 2019, cuando ya estaba al frente de la Fiscalía General de la República, pues en diversas ocasiones el ministerio público de la Ciudad de México consideró que no había elementos suficientes para proceder penalmente contra las mujeres.De este modo, afirmó, se le daría acceso a tener una reparación integral del daño ocasionado por la mala actuación del Estado mexicano en su contra.El ministro Javier Laynez Potisek señaló que se debe incluir, más que perspectiva de género, perspectiva en razón de que Laura Morán es una mujer adulta mayor. Ardm.- Notas del Universal.3.- Las cuatro elecciones municipales en el estado: sin novedad en el frente, hasta hoy. El reparto de posiciones, si prevalece, todos contentos.