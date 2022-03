4T perdió, cuatro de cuatro

“Yo no quiero hacer el

La mañana de ayer el Programa de Resultados Preliminares (PREP) reportó el triunfo del PT en las elecciones extraordinarias de Amatitlán donde Esmeralda Clara Rodríguez obtuvo 1,594 votos. El candidato más cercano fue el de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Camacho con 1,369 votos, una diferencia de 225 votos.En Chiconamel (la joya de la corona) el triunfo fue para el PRD con el candidato Alejandro Sánchez Franco Alejo con 1,600 votos. La candidata del PT, Joselyne Franco Morales obtuvo 1,001 votos.En Jesús Carranza el candidato del Partido del Trabajo, Pasiano Rueda Canseco – quien se encuentra en prisión-, resultó ganador de la contienda con 5,129 votos. Luis Alfredo Pacheco Peralta el candidato de Morena alcanzó 4,549 votos, una diferencia de 580 votos. Cabe hacer notar que el triunfador de esta contienda Pasiano Rueda, ya le envió un mensaje de agradecimiento al Senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la JUCOPO en el Senado de la República, ya que gracias a su intervención el delito de “ultrajes a la autoridad” fue derogado a petición de la CNDH, por lo que obtendrá su libertad y podrá gobernar su municipio con toda tranquilidad (si la hormona lo permite).Mientras tanto en Tlacotepec de Mejía encabeza el PREP el candidato de Podemos, Carlos García Moreno, ganó con 1,316 votos. El candidato más cercano fue el del Movimiento Cardenista, Jorge García Morales quien obtuvo 1,109 votos.Una vez concluida la jornada electoral, los consejos municipales se tendrán que instalar el 30 de marzo, en sesión permanente, para hacer el cómputo de votos y hacer la entrega de constancia de mayoría. Aquí también cabe hacer una observación: le ganó a Morena, el partido en el poder, un partido que ya no existe, al que ya dieron de baja en el OPLE.Después se dará paso al proceso de impugnación, los alcaldes tendrán que rendir protesta el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre del 2025.Según los datos del PREP la participación ciudadana fue del 64%, una participación considerada muy baja si se toma en cuenta que los operadores estrella de la 4T dedicaron tiempo dinero y esfuerzos suficientes para arrasar en estos cuatro municipios con elecciones extraordinarias, sin embargo no pudieron.Si consideramos este resultado como un adelanto de lo que se le viene encima a la 4T en la entidad, las derrotas están a la vuelta de la esquina.Deben analizar los políticos en el poder que no han hecho las cosas como ellos creen, bien. Al contrario, el reflejo del proceso electoral en los mencionados municipios indica todo lo contrario: la gente, pese a las intimidaciones, pese al acoso de que fueron objeto estos últimos días, pese a lo que les dieron de dinero para que sufragaran por Morena no lo hicieron, quiere decir que están instalados en el hartazgo por un gobierno sin resultados, sin voluntad para hacer política, dependiendo de los caprichos de un gobierno centralista y autoritario, que no tiene nada que ver con lo que prometieron en elecciones anteriores. Este ambiente se respira en todo el territorio veracruzano.Y ni modo así es esto de la democracia, a veces se gana cuando hay motivos para que el ciudadano apoye o, lo contrario, cuando hay motivos para el rechazo. Si con esto no comienzan a entender que a más de tres años de permanecer en el gobierno van en un tobogán al precipicio y tratan de recomponer el escenario, haciendo de lado la soberbia, lo que les espera en el 24 es de pronóstico reservado, no solo la derrota, sino las comparecencias ante la autoridad.¿Ya vieron que las trampas no son suficientes cuando se tiene enfrente a una sociedad en el hartazgo?Debemos reconocer que el representante del PRI ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) en Veracruz en este proceso extraordinario, Zeferino Tejeda Uscanga, exigió a tiempo la no intervención de autoridades estatales en la jornada electoral, pues dijo que hubo uso de programas de gobierno, y cuestionó en dónde estaban los cuerpos de seguridad y la Guardia Nacional ante el clima de violencia que se ha generado. Les lanzó una seria advertencia a todos aquellos funcionarios públicos que osan entrometerse en los procesos electorales: “les recuerdo –dijo- que están cometiendo un delito electoral del que ya hemos dado cuenta a las autoridades correspondientes, y aquí quise dar cuenta en el seno de este Consejo, para que sea incluido el material en el acta de desarrollo de la asamblea.”Detalló que, en Jesús Carranza, se dio un gran despliegue de programas sociales del Gobierno del Estado y Gobierno Federal, así como amedrentamiento y amenazas de adversarios, lo que ha generado un clima de violencia; mientras que Tlacotepec de Mejía, se convirtió en un centro de violencia y amenazas durante el proceso ordinario.Los partidos de oposición indicaron que todo el material probatorio ha sido remitido al secretario ejecutivo del Consejo General del OPLE, para que sea incluido en el acta de la jornada electoral; audios y fotografías de Platón Sánchez, en donde el director del DIF con un grupo de funcionarios del mismo ayuntamiento, “sin recato ni escrúpulo alguno, van en plena actividad de campaña y haciendo llegar apoyos, pidiendo el voto”, así como lo sucedido en Amatitlán, en donde recientemente el Gobierno de Veracruz en auxilio de Morena, transportó cerdos en ambulancia del DIF para coaccionar el voto.“No les vaya a pasar lo mismo que al “Bronco”, por delitos electorales ahí está, tarde o temprano caerán”, volvió a advertir el experto en asuntos electorales, el priista Zeferino Tejeda Uscanga... Bueno la primera denuncia ya la tienen.Tal como se esperaba, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó ayer la libertad inmediata de Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, acusada del delito de homicidio por omisión de cuidados en agravio de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, tras concluir que no existían elementos de prueba para imputarle dicho ilícito.Por unanimidad de 11 votos, el Pleno de la Corte también ordenó cancelar la orden de aprehensión que una juez penal de la Ciudad de México había girado en contra de Laura Morán Servín, expareja de Federico Gertz Manero, por el mismo delito, derivado de que tampoco se acreditó el cuerpo del delito por el que estaba siendo procesada penalmente.Luego de la votación, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dio instrucciones para notificar de inmediato a las autoridades penitenciarias del auto de libertad otorgado a Alejandra Cuevas, a quien se había acusado de ser omisa de la salud y la vida de quien fuera su padrastro, Federico Gertz Manero, en su calidad de “garante accesoria”, una figura que los ministros consideraron inexistente en el Código Penal de la Ciudad de México... ¿Con un delito inexistente la querían procesar, de qué se trata este putrefacto gobierno?, es como en Veracruz los “ultrajes a la autoridad”, pese a que ya les ordenaron eliminarlo como delito, no han querido hacerlo y miles de veracruzanos siguen padeciendo en el encierro de los penales del estado, esta infamia.“Al final del sexenio, el presidente López Obrador y su 4T nos dejarán como herencia un aeropuerto internacional sin vuelos ni pasajeros; un tren maya en una selva sin árboles; y una refinería de Dos Bocas en un mundo que ya no usará gasolina. Es la trilogía perversa que marcará a un gobierno corrupto y ecocida." Es la reflexión que nos hace el político priista Héctor Yunes Landa.