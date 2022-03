... Cientos de empleados de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), viven en total incertidumbre luego de que se diera a conocer que los centros de salud y hospitales en la entidad veracruzana a futuro serán operados por el IMSS Bienestar, lo cual de entrada implicaría el cese de relaciones laborales con la Secretaría de Salud y en lo sucesivo – como antaño- dependerán de la federación, sobre lo cual, desafortunadamente y como se acostumbra en las actuales administraciones federal y estatal, no se ha informado debidamente.Los jefes de jurisdicciones sanitarias, en particular en la VIII con sede en la ciudad de Veracruz, los encargados no escuchan a nadie y peor aún, abundan en ocurrencias como si fueran fórmulas mágicas.Los jefes de jurisdicciones sanitarias, en su mayoría, no solo se mantienen encerrados, sino, además, no están moviendo ni siquiera un cabello para defender los servicios que ofrecen pues “desde arriba” les ordenaron que no intervengan para nada en la transición al Instituto Mexicano del Seguro Social.Se les ha querido explicar a esos jefes de jurisdicciones sanitarias que estos servicios dependientes de SESVER en la entidad veracruzana, reciben fondos internacionales que se perderían en automático con la transición.También se les ha querido explicar a “los jefes” que en los años de la década de los setenta, precisamente el IMSS desincorporó hospitales y muchos servicios de salud para que se hicieran cargo de ellos los gobiernos de los estados, de ahí que, de concretarse el regreso al Instituto Mexicano del Seguro Social, sería caminar como los cangrejos.En aquel entonces, recuerdan los trabajadores de SESVER, el IMSS ya no podía atender esos servicios, por lo que el gobierno federal decidió desincorporarlos.Para que usted amable lector dimensione el tamaño de lo que se trasladaría al IMSS, en el estado de Veracruz operan: 3 hospitales especializados: 27 hospitales generales; 24 hospitales comunitarios y 2 hospitales psiquiátricos.A esto se suman más de 400 Centros de Salud rurales y más de 290 Centros de Salud Urbanos.En promedio, se estima que los Servicios de Salud de Veracruz cuentan con casi 15 mil empleados, tanto de confianza como de base, que como decíamos al principio, en su mayoría desconocen si también serán transferidos a la federación.“Ay, como es cruel la incertidumbre”, cantaba Javier Solís.... No habían transcurrido ni tres meses de la administración de la alcaldesa del municipio de Veracruz, la abogada Patricia Lobeira Rodríguez, cuando fue informada por comerciantes asentados en el fraccionamiento Reforma, que en algunas esquinas se estaban instalando pequeños puestos para la venta de bebidas alcohólicas y cervezas para llevar, incluso en lugares cercanos a escuelas.Luego de una rápida investigación, la presidenta municipal de la tetraheróica dio a conocer que por “motivos personales”, Jesús Sanz Barradas dejaba la dirección de Comercio del ayuntamiento de Veracruz y en su lugar se designaba a Daniel Galindo Moreno, quien fuera dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional, (PRI), organismo político con el cual el Partido Acción Nacional (PAN), se alió en las pasadas elecciones.Aquí entre nos, porque se supone que nadie lo sabe, estos “negocitos” callejeros de bebidas embriagantes, son herencia del antecesor de Patricia Lobeira Rodríguez, Fernando Yunes Márquez, hermano de su esposo Miguel Ángel.... Desde su cuenta de twitter: @HGutierrez_M, el secretario de Seguridad Pública en el estado de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, dio a conocer, con fotografía a modo de testimonio, que renovó su licencia de conductor y que el trámite fue muy rápido. Como dicen los gringos “No comments”.... El Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sesionó hace un par de días en Ginebra y lo hizo con un minuto de silencio por las más de 90 mil personas desaparecidas en México.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "