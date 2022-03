El diablo viene por todos

“La sátira es el arma más eficaz contra el poder: el poder no soporta el humor, ni siquiera los gobernantes que se llaman democráticos, porque la risa libera al hombre de sus miedos.” (Dario Fo)A palo dado ni Dios lo quita, pero dicen que “si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra; y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa.A cualquiera que te pida algo, dáselo, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames.Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes.” Creo que se entiende, por lo tanto, de lo que se trata es de perdonar. Vaya, pedir disculpas y sigamos viviendo, arrepentirse y ya, asunto arreglado. ¿Quiénes lo hacen al pie de la letra? ¿Por eso estamos como estamos?Como saben, Will Smth cacheteó, abofeteó, le plantó un “quitamoco” a Chris Rock en la pasada entrega de los Oscar, y pos nada, se armaron los memes y las posiciones en pro y en contra de tal actitud de Smith; incluso hubo abstenciones y, la verdad, también a quienes les valió madres, pero que el espectáculo siguiera. Porque eso da diversión, alegría y felicidad pa’ los que sufrimos y no tenemos ni pa’ la canasta básica; que el show debe seguir, así sea de actores consagrados o de políticos de cualquier nivel. Vaya, que no nos dejen sin escuchar y ver pendejadas, que la vida es difícil de por sí pa’ andar malgastando nuestro tiempo en reflexiones, creaciones y literatura con mucho grado de dificultad para el cerebro con que contamos, pues ya se está haciendo tarde y tenemos que sobrevivir al paso. No hay tiempo para la espiritualidad y mucho menos para detenerse a perdonar, nomás a disculparse y dar pésames. Quien se murió, se murió. Quienes seguimos, pos a ver como chingaos nos va. Seamos realistas.El chiste es que Denzel Washington le comentó a Smith poco antes de recibir la estatuilla del Oscar: “Ten cuidado. En tu momento más alto es cuando el diablo viene por vos”. Y pos el diablo siempre anda suelto, y ahora en la Semana Santa próxima, mucho más.Pero no tengamos miedo, porque el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, advirtió que todavía queda “un remanso” de la epidemia, pero no se deben de confiar y llamó a la población a vacunarse contra el coronavirus o a aplicarse un refuerzo. Lo dijo eufemísticamente así: “Tenemos un remanso en el curso de la epidemia. Tenemos nueve semanas consecutivas donde ha estado disminuyendo la cantidad de personas que enferman de Covid-19, las personas que ingresan a los hospitales son menos y están prácticamente vacías las unidades Covid”. O lo que es lo mismo, un remanso de paz... ¡Mocos! Para que entendamos.¡Nuestro poeta de la pandemia Covid-19! O sea, parafraseando aquellas palabras que “después de la tormenta viene la paz”, digamos: “Después de la pandemia, viene el remanso”. ¡Genial!A encomendarse a Dios, por si las dudas, porque la carne es débil.El pasado 21 de marzo fue el Día Mundial de Síndrome de Down, el Día Mundial de la Poesía, pero casi nadie dio cuenta de ello. Bueno, así somos. De lo que sí estuvieron al tanto fue del inicio de la primavera, el aniversario del natalicio de Benito Juárez, la inauguración del AIFA y seguramente cumpleaños vaya a usted a saber de quienes.¿Qué decir? Por mi parte les comparto lo siguiente. Del antipoeta Nicanor Parra:...Y ASÍ FUE COMO LO CONVIRTIERONDe un tonto útil de izquierdaEn tonto inútil de derecha.-----La izquierda y la derecha unidasjamás serán vencidas.-----De R. J. Crespo:“¿Qué es eternidad?”, decíaun cura, que predicaba,las ideas farfullabay las cosas repetía. “¿Qué es eternidad?”, gritandocinco veces preguntó,y una mujer respondió:“Nuestro cura predicando”.Imagínense la mañanera...Mi amigo Neftalí Urbina Díaz, reconocido periodista, me dio un sape y me mandó lo siguiente, pues de Tabasco somos, ¿o no Amlo? En 33 aniversario de su muerte, recordamos a Francisco José Hernández Mandujano, conocido por su nombre artísticoChico Che(Villahermosa, 7 de diciembre de1945–Coyoacán,Ciudad de México, 29 de marzo de1989), fue unmúsico,cantanteycompositormexicano. Su nombre artístico derivó de loshipocorísticosusados en el español hablado enTabasco: “Chico”, por Francisco, y “Che”, por José. “Qué culpa tiene la estaca...”Ahí se ven."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "