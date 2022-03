Al agua, al agua...

1.- La ubicación de Veracruz-estado en el entorno geográfico del país diera la impresión de que todas sus tierras [con excepción de la zona montañosa] fueran fértiles y contaran con el agua suficiente o necesaria para hacerlas producir.Y cierto, hay muchas regiones fértiles, pero también hay otras, que no necesariamente son montañosas, son temporaleras: disfrutan del líquido de vez en cuando, o cuando en la época de huracanes cae agua por todas partes.Y otras, gracias al esfuerzo humano, cuentan con pozos profundos que sirven para el riego, pero son las menos porque, dicho sea, esos pozos cuestan mucho dinero a los agricultores o a los ganaderos.Y cuenta la entidad, también, con muchos ríos: desde el norte hasta el sur, del Pánuco a Las Choapas, pasando por el río Tuxpan, el Tecolutla, el Nautla, el Jamapa, el Papaloapan o el Coatzacoalcos que, dicho sea, también sirven para satisfacer las necesidades de ciudades grandes, medianas o pequeñas.Y hay que cuidarla porque, después del oro que también se agota en montañas y cavernas, el agua sirve a todos.Y por hoy, Veracruz debe regular su uso: no tandearla sin ton ni son; simplemente que se use adecuadamente.Y esto porque la sequía no reconoce fronteras o límites: pega a todos y en todas partes.Bien lo decía el compositor: El agua es la vida. Y sin agua es poca la vida. Y en vía de mientras, el gobierno federal no ha resuelto sobre las aguas del río Pánuco...2.- Por otra parte y en otro tema, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), acaba de dictar una determinación para revertir el decreto de interpretación auténtica sobre la propaganda gubernamental, de reciente vida jurídica, (que permitía a los funcionarios pronunciarse sobre la revocación de mandato), y con ello, desató un debate en la sesión del Instituto Nacional Electoral (INE).Para el partido en el poder, Morena, fue una decisión “inaudita, violatoria de la Constitución y a la división de poderes”, en tanto que para el PRD solo revirtió los excesos de Morena.Durante la discusión y aprobación de un acuerdo sobre peticiones específicas de campañas gubernamentales en este periodo de veda electoral, el diputado morenista, Mario Llergo, censuró duramente la actuación de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF: “es un acto sin precedentes, yendo claramente contra lo que dispone la normatividad e inclusive el texto constitucional al decretar una inaplicación en abstracto, invadiendo competencias del Congreso.” dijo.Para Llergo: “... su actuar como jueces constitucionales siempre debe estar apegado a la división de poderes y, sobre todo, al ámbito y esfera de competencias que claramente se han definido en el texto constitucional”.Explicó a detalle que el Congreso aprobó un decreto para definir los alcances de la propaganda gubernamental.Por otra parte y en contraste con el representante Llergo, el perredista Ángel Ávila destacó la resolución del TEPJF “...que permite que la democracia mexicana “ no sea vulnerada por la violación constitucional y a las leyes que de manera reiterada hace Morena, que de manera reiterada hacen la autoridad federal, encabezada por el presidente de la república, los gobernadores y gobernadoras electos de MORENA, los diputados federales y todo aquél funcionario público que no respeta la ley ni la constitución...”Ante el cruce de posturas, los consejeros hicieron vacío al tema con excepción de la consejera Claudia Zavala quien destacó que las reglas sobre la propaganda gubernamental ya están estipuladas en el artículo 134 constitucional.La decisión de control de constitucionalidad que determinó el TEPJF obedece a que “garantiza que todos los poderes como debe de ser en una democracia se sometan a la Constitución...”.La Constitución es la norma suprema que cuida que ningún poder constituido la pueda usurpar, sino que se deba generar el procedimiento establecido en ella misma para poder dar los cambios trascendentales en un país democrático”, apuntó finalmente."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "