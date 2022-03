No votar es lo indicado

“Este gobierno tiene

el poder de no poder”

Dante Delgado Rannauro

Ya son dos fines de semana que nos encontramos en los cruceros de la avenida circuito Presidentes, a la altura de la USBI, el mismo escenario. Grupos de jóvenes con banderines entregando panfletos a los automovilistas en los que se promueve la asistencia en las urnas, el próximo diez de abril, para participar en la ratificación de mandato del presidente López Obrador. Junto con las jovencitas un compañero de traje con la bandera nacional cruzada en el pecho y una máscara de AMLO, saludando a quienes circulan por esa rúa cuya mayoría le responde con una sonora mentada de madre de siete claxonazos, ya ve cómo es la raza de bronce, medio expresiva.Aparte ya van varias veces que nos topamos en la calle con jovencitas que amablemente nos invitan a aceptar un panfleto que invita a lo mismo: acudir a las urnas el diez de abril a votar porque López Obrador se quede en el cargo, como si lo estuviéramos corriendo. La constitución lo protege, no es posible removerlo del cargo a menos que padeciera una enfermedad que lo imposibilite para continuar en el cargo que dura hasta el 2024, un sexenio o que, ni Dios quiera, se nos muera.Le hemos preguntado a estas promotoras que para qué es este asunto y no saben contestar, solo comentan que se trata de un nuevo ejercicio promovido por el presidente López Obrador pero más no saben decir, y no tienen necesidad de saberlo, a ellas las contratan para repartir la propaganda morenista y punto, si no tuvieran necesidad de ganarse una lanita no anduvieran asoleándose y exponiéndose a que impertinentes como yo las cuestione de forma tan vulgar.Lo que debemos analizar cada quien por su cuenta es que AMLO no se cansa de dividir a los mexicanos entre aspiracionistas y conformistas. Impulsa la “vieja lucha de clases de la filosofía del fracasado sistema socialista como la solución a los problemas de la desigualdad social”. Sí, esa lucha que promueve la pobreza generalizada, por eso ha fracasado en todo el mundo el socialismo.La mal llamada “ratificación de mandato” que no existe en la Constitución, es otra razón más de división social ¿Ir o no ir a votar el próximo 10 de abril? Morena y AMLO o AMLO y Morena promueven la “ratificación” ¿Cómo para qué si López fue electo para el periodo sexenal?Han impulsado una desenfrenada campaña de “ratificación”, cuando que la Constitución estructura claramente la figura de la “revocación de mandato”. Figura democrática por medio de la cual se puede remover del cargo de elección popular al mediocre que no cumple con lo ofrecido (por pérdida de confianza dice la Constitución), sería el caso de López Obrador. Lo hemos referido en varias ocasiones, la aplicación de la ley no puede ser retroactiva en perjuicio de personal alguna y sucede que el presidente es esa “persona”, por eso su excesiva confianza de seguir gobernando hasta el 2024. Con un solo candidato en campaña, la división social está en votar o no votar para botarlo de la Presidencia de la República.“Los expertos en política y Derecho Electoral, opinan que no se debe acudir al juego sucio de AMLO y su pandilla. Los ignorantes opinan lo contrario, acudir a las urnas para sacar a López de la Presidencia. Un riesgo para el INE, quien cumple con su responsabilidad constitucional; pretenderán culpar al órgano electoral de cualquier anomalía y seguir debilitándolo, hecho que no se debe permitir ¡También es un derecho la abstención!”“Los fraudes legislativos, procesales, judiciales y políticos para que López permanezca evidencian las trampas. Sus legisladores inventaron la figura de la “ratificación” en la ley secundaria; 4 ministros sumisos a López, apoyaron la reforma inconstitucional. A los políticos les está prohibido hacer campaña para acudir a ejercer el derecho democrático, pero a López y su pandilla poco les importa, ellos hacen campaña; su imperfecta ley de “revocación de mandato” no les trae sanción alguna.”“El INE sancionó tanto a AMLO como a los 18 gobernadores morenistas que firmaron un desplegado en apoyo “político” al Presidente. Luego la Sala Superior del TEPJF confirmó las sanciones administrativas. “Fueron llamadas a misa” que no traen aparejada sanción. López sigue violando la Constitución ¿Respetará el resultado? Si López llegara a perder alegaría fraude y se acogería al principio de la irretroactividad de la ley. Sencillo.”“AMLO dice que preguntaría al TEPJF si puede o no puede intervenir, con lo cual hace tiempo y continúa promoviéndose para que sus huestes acudan en su apoyo, voten para que lo “ratifiquen” y de paso confirmen su popularidad, que de la Presidencia nadie lo quita.”“López Obrador pretende que sus “enemigos” confirmen que él sigue siendo popular y, como si se tratase de una segunda elección, refuerce sus políticas destructivas del país, el sátrapa afirma: “el pueblo manda”. Luego entonces, si lo “reeligen” será mucho más agresivo en sus nefastas acciones destructivas.”“Por lo cual, los expertos afirman que, a López Obrador, le afectaría mucho más si quedan las urnas vacías, que ir a votar para ser comparsa de su juego perverso. Ignorantes como Pedro Ferriz, insisten en animar a los mexicanos para que acudan a votar ¿Le hace el juego a AMLO? Lo mismo hace Damian Zepeda, senador panista o Gilberto Lozano, quien se desgañita para que acudan en masa a votar y saquen a López de la Presidencia.”“La constitución requiere la participación de, al menos, el 40% de los inscritos en la Lista Nominal de electores para ser vinculatorio el resultado. De tal suerte que entre más acudan a votar se puede lograr la meta que persigue AMLO; sería para él una bandera antidemocrática que utilizará como amplia participación en su engañosa estratagema, dirá que fue un triunfo de la democracia directa o participativa en la figura que él y su partido aprobaron, aunque esta haya sido promovida mucho antes por otros partidos políticos.”“De lo contrario (demás de la serie de ilegalidades que han cometido), si no alcanza el porcentaje requerido, si las urnas permanecen vacías, en automático se convierte en derrota electoral para AMLO, tomando en consideración que no funcionó su campaña desde la misma Presidencia de la República y que no es cierto el desbordado respaldo social que afirma tener. Será un anticipo de su derrota electoral en las urnas en las elecciones del 2024.”“¿Por qué piensan que AMLO y sus vasallos promovieron la consulta popular? ¿Por qué creen que promueven la “ratificación” y acudan a votar?”“No es casualidad. También probarán su capacidad de movilización de los millones de becados y pensionados, también de la operatividad política de los gobiernos morenistas; además, contarán con el respaldo de la delincuencia organizada. Otro peligro más más México ¿Quieres ir a votar el 10 de abril? ¿Apoyas la división social promovida por AMLO?”La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en contra de la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de seguridad jurídica, la libertad, y el acceso a la justicia en contra de José Manuel del Río Virgen, secretario Técnico del Senado de la República.En la recomendación 59 /2022 emitida por la CNDH, también se considera la violación a los derechos humanos de las personas que viajaban junto con Del Río Virgen en el momento de su detención, entre ellas una menor de edad, para quienes también se exige la reparación de daños.La Comisión documentó que en la detención de Del Río Virgen, ocurrida el 22 de diciembre del 2021, cuando se encontraba en transito por el sur de Veracruz, “un vehículo salió de un camino de terracería en frente de ellos, y comenzó a zigzaguear en los dos carriles de la carretera. En dos ocasiones, intentó desviarlos del camino, orillándolos a salirse de la carretera, hasta que lograron quedetuviera su vehículo, en la parte de atrás llegó otro vehículo que les cerró el paso”.Leyendo con trabajo en su celular un discurso que le pasaron, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, rechazó la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en relación a la aprehensión de José Manuel "N, secretario técnico del Senado, presunto homicida de René Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones de Herrera. Asimismo, criticó al Juez de Distrito, Jesús Cuéllar Díaz, por ordenar repetir la audiencia de vinculación contra José Manuel "N" por considerar que no atiende los principios de justicia."De qué lado está la justicia, porque la víctima es René Tovar a quién se le privó de la vida y ese delito es muy grave, no debería hacerse valer un amparo, la medida cautelar no puede ser para el culpable llevar su caso en libertad, el delito de esa gravedadEl delito, dijo, amerita prisión preventiva oficiosa."Si el juez de Distrito ha resuelto en sentido contrario, entonces demostrará que la ley se puede torcer a conveniencia del homicida solo porque tiene amigos pudientes".No acatar las instrucciones de entes públicos que están por encima de tu área de control trae consecuencias graves. La Fiscal y el juez están en el filo de la navaja.