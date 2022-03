Espionaje desde México

*AMLO dice “no” a Monterrey*Improvisación policiaca*¿Cuándo la cuarta vacuna?Indudablemente que los reportes difundidos en medios de comunicación de Estados Unidos y otros países del mundo, en los que se deja constancia que el territorio mexicano es el que registra (en nuestro continente) mayor número de elementos de espionaje originados de regiones donde se practica la retocada imagen del socialismo, habrán de originar inquietud no sólo en tierras norteamericanas incluyendo a las canadienses, sino de la misma forma llamará la atención en otras parte de Latinoamérica, así como en diversos países del mundo en lo general.Está claro que el hecho en referencia, entre quienes mayor atención origina habrá de ser precisamente en el contexto norteamericano, escenario que obviamente en nada beneficiará las relaciones diplomáticas y comerciales entre México y Estados Unidos, lo que obviamente podría agudizar los raspones diplomáticos entre los dos países, escenarios que también podrían causar daños a las vinculaciones comerciales y económicas en lo general, mismas que de siempre privan entre México y el norte del continente, retomando vigencia aquella expresión de que cuando en el territorio estadunidense estornudan, es factible que en nuestro México aparezcan síntomas de pulmonía.Indudablemente que, ante el escenario imperante, en México se debe encontrar la fórmula más apropiada en los espacios diplomáticos, así como comerciales, para evitar que la tensión entre los dos países incremente su nivel, sobre todo cuando ya se presiente entre funcionarios norteamericanos, posturas gubernamentales transformadoras que pudieran incrementar las prácticas populistas en México, mismas que podrían coincidir con quienes (en Latinoamérica) refieren notorias tendencias hacia escenarios sociopolíticos izquierdistas, con gobiernos ajenos a la democracia que, a su vez, agudizan las diferencias con el país más poderoso del continente americano.Claro se debe tener en México que países latinoamericanos que han marcado severa distancia del coloso del norte, más que salir beneficiados, de siempre han resultado quebrantados en su economía y disminuidos en su nivel de vida, experiencias nada saludables para el bienestar de la población, escenarios que por sí mismos apuntan sobre la importancia de negociar “pero sin nunca romper la cuerda”... Aquella que nos une y nos permite la posibilidad de obtener mutuamente más beneficios que daños colaterales.En el caso de México, las relaciones y vinculaciones con el coloso de Norteamérica, constituyen valores esenciales de elevado impacto para nuestra actividad económica, por lo que el objetivo primario bajo tales escenarios es el de negociar para mejorar, lo que nunca nos podría favorecer si, para ello, en lugar de priorizar acuerdos incrementamos nuestras diferencias.Lo que se leeTal como es natural e incluso ya se esperaba, se ha iniciado el registro de reacciones en torno a la información y los comentarios, en referencia a la solicitud del Gobierno de Nuevo León, para tomar agua del Río Pánuco y con ello reducir los problemas de desabasto en la industriosa región, mismos que periódicamente se originan en diversos espacios del territorio norteño, como resultado de las condiciones climáticas y el incremento tanto de la población, como del sector industrial.El tema en referencia obviamente ha originado la aparición de polémicas (sobre todo entre los veracruzanos) marcos en los cuales se exponen que los niveles de agua que se registran en Nuevo León “son más que suficientes” para atender la demanda del preciado líquido, e incluso se deja entrever que la infraestructura hidráulica en esas tierras norteñas, es de mayor capacidad que las existentes en otras entidades de nuestro país, incluyendo en lo negativo a los veracruzanos.Los apuntes en tales sentidos obviamente están cimentados en la realidad, pero lo que pareciera que no se valora en toda su dimensión, es que en días actuales la sequía se agudiza en tierras norteñas y que, si algo distingue a dicha población es su instinto de prevención, lo que han aprendido de los tropiezos del pasado y, en ello se fundamenta su urgencia para nuevamente fortalecer su capacidad en lo que concierne al agua potable... Mientras tanto, el propio Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que no se aprobará el que se tome agua del Río Pánuco para ser utilizada en Nuevo León... ¿Será el fin de la historia?Lo que se veEs verdad que entre muchos veracruzanos y... valdría referir que entre muchos mexicanos, los escenarios sin policías que se registran en numerosos municipios de nuestra entidad (dicen quienes saben de esto que son 25 los municipios veracruzanos que no disponen de policías locales) escenarios que la administración policiaca estatal pretende afrontar con elementos que constituyen parte de los cuerpos de seguridad del Gobierno del Estado.Como resulta natural, en los municipios afectados por dichas “purgas” crece la preocupación, en tanto que quienes hoy cumplen con las medidas de seguridad, no conocen del todo las características geográficas del municipio en donde hoy operan, agregando a ello que tampoco conocen los usos y costumbres que imperan en los espacios en los que están bajo su resguardo, argumentaciones suficientes para referir, si no incompetencia, si desconocimiento de lo que obligadamente debe tener presente un policía de rango municipal.Está claro que “las purgas” en los espacios policiacos deben efectuarse cuando las circunstancias así lo requieren, pero para ello es vital que quienes los sustituyen, hayan recibido cursos de capacitación especial para cada municipio, lo que obviamente no se practica en dichos espacios.Lo que se oyeImprecisas, sin claros sustentos científicos, se encuentran las argumentaciones sobre el tiempo de efectividad, que habrán de registrar las diversas vacunas elaboradas para evitar la agresión mortal, mismas que por millones han sido inoculadas en multitud de países, pero que desde el punto médico no existe una información claramente sustentada, sobre la real y confiable durabilidad de las diversas vacunas con las que (hasta la fecha) se ha logrado disminuir significativamente el número de fallecimientos, así como de contagios.Así las cosas, priva la incertidumbre entre los que ya fueron vacunados, sobre en qué tiempo deberán nuevamente recibir la dosis correspondiente, sin que dispongan de información confiable sobre el tema...Se comenta que en los laboratorios se sigue trabajando en dicho sentido, pero no se sabe si México ya formalizó sus pedidos... 