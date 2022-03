Exhiben a NL Technologies

En la conferencia de prensa de ayer, en Palacio Nacional, un reportero de un medio veracruzano le expuso al presidente Andrés Manuel López Obrador el caso de la empresa regiomontana News Lighting Technologies (NL Technologies), la cual ha defraudado por lo menos a 15 ayuntamientos de Veracruz con los cuales se comprometió desde 2017 a prestar servicios de alumbrado y “aplicación de tecnologías en servicios públicos”, incumpliendo los contratos de esta Asociación Público-Privada y generándoles un grave daño patrimonial a los municipios, entre ellos el de Tuxpan, que hasta diciembre pasado gobernó el PAN y ahora está en poder de Morena.De acuerdo con la versión que escuchó el Presidente, el municipio tuxpeño tuvo una inversión de 64 millones de pesos pero ahora el pago se ha cuadriplicado por el mantenimiento, pago de luz, instalaciones de videocámaras en sitios públicos y servicio público de Wifi, últimos dos compromisos que ha incumplido la empresa, además de que la inversión tampoco ha sido la que se convino, pues los costos de las luminarias han sido pagadas a un precio más alto.La administración municipal anterior promovió que se revocara la concesión y también solicitó a la Secretaría de Finanzas del estado la cancelación del descuento de sus participaciones federales a favor del fideicomiso, luego de que el Cabildo aprobó cancelar el contrato por incumplimiento.“Sin embargo, desde diciembre pasado al día de hoy que el ayuntamiento tuxpeño solicitó la cancelación de los descuentos, éstos se han seguido haciendo, no sólo ahí, sino en muchos de los municipios que tienen contrato con esta empresa, lo que estimamos corresponde a una suma de 25 millones de pesos por mes (…) Todo esto para proteger los intereses de los bancos y del contratista en perjuicio del pueblo y que suponemos el Gobierno del Estado no está enterado”, comentó el periodista.Otro caso que habíamos publicado aquí es el de Chiconquiaco, un municipio cercano a Xalapa que según estadísticas oficiales tiene a 90 por ciento de su población en pobreza, y cuyo saldo por pagar (25 millones de pesos) es 314.87 por ciento superior al monto de inversión (6 millones de pesos).En diciembre de 2017, el alcalde saliente de Citlaltépetl, Jesús Isidro Baltazar, solicitó mediante oficio “la cancelación de toda la documentación que soporte la solicitud del Registro Estatal del Contrato de Asociación Público-Privada en la modalidad de Concesión” que meses antes había celebrado el ayuntamiento que presidía con la empresa NL Technologies, lo que le valió el regaño del entonces diputado local del PAN, Rodrigo García Escalante, a la sazón presidente de la Comisión de Hacienda Municipal.Sin embargo, pese a la denuncia penal que por falsificación de dictámenes técnicos presentó en su contra desde 2020 la empresa Soluciones de Energía Controlada, y los reclamos que por incumplimiento realizaron varios ex munícipes y ediles actuales, sospechosamente desde la Fiscalía General del Estado, el Congreso local y la Secretaría de Finanzas y Planeación se sigue encubriendo aparentemente a NL Technologies, cuyo propietario y director general es Carlos Manuel Knight Crespo, sobrino del ex delegado estatal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), William David Knight Bonifacio, el cual es suegro del político chiapaneco Roberto Gil Zuarth, ex presidente del Senado y ex secretario particular del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, el mismo que en 2006 –según afirman los morenistas– le “robó” la Presidencia de la República a López Obrador."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "