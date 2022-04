Por los buenos tiempos...

1.- Además de “elegir con voto directo a los consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación” (TEPJF), la propuesta de reforma constitucional que enviará el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a la Cámara de Diputados, contemplará desaparecer los diputados plurinominales, para que todos sean electos mediante votación popular y reducir a la mitad el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los partidos políticos.Ayer por la mañana en su comparecencia ante los medios en Palacio Nacional, el Presidente AMLO adujo que la propuesta de reforma electoral se centrará en federalizar la organización de todos los procesos electorales:“Vamos a analizar el que se federalice el proceso electoral, el que sea un órgano federalizado el que organiza las elecciones. Porque se tienen los órganos federales y también órganos estatales, hay duplicidad, podría hacerse una reforma constitucional (para) un solo órgano federalizado".Adujo la necesaria reducción del presupuesto del INE de 20 mil millones de pesos a 10 mil millones: "Nos vamos ahorrar la mitad”.La temática de una buena parte de sus respuestas se fundó en la política electoral, que se enmarca -dijo- en una confrontación política porque se está llevando a cabo una transformación.“Estamos enfrentando a un régimen que predominó sobre todo en lo que nosotros llamamos el periodo neoliberal, 36 años, un régimen de corrupción sin duda, injusticias, privilegios. Llevaron al país a una decadencia, a un proceso de degradación progresivo, no sólo crisis económica o saqueo, sino pérdida de valores culturales, morales, espirituales. Entonces eso no es fácil de enfrentar, no sólo por los intereses económicos que sienten, han perdido privilegios, o el privilegio de mandar.”Ahora su crítica se enfocó en el conservadurismo de los habitantes de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, pues en “las Lomas viven gentes con más dinero que los que viven en la Benito Juárez, pero ideológicamente en la Benito Juárez hay más pensamiento conservador."El primer lugar en votación en la elección interna intermedia, para diputados federales hubo un candidato del bloque conservador en Benito Juárez, creo que ganó con el 76 por ciento de los votos. Y para que podamos comparar con la esposa de Felipe Calderón, la señora Margarita (Zavala), que fue candidata en las Lomas, sacó también un porcentaje amplio y ganó, pero con 56 por ciento, siendo más conocida más famosa que el que ganó el bloque conservador en Benito Juárez, que no tengo el gusto de conocerlo, no recuerdo su nombre.”López Obrador amplió su oposición al pensamiento conservador “que siempre ha existido, y que no necesariamente está vinculado a la oligarquía, hay sectores de clase media que defienden al régimen de corrupción, que justifican todo, todo esto mismo pasa con la academia con investigadores, con intelectuales con periodistas. Durante mucho tiempo, 36 años impusieron o reafirmaron, un pensamiento dominante muy conservador, racista, de lo peor, entonces tenemos que enfrentar eso.“Es necesario crear una nueva corriente de pensamiento, en donde en vez del individualismo, seamos cada vez más fraternos, y que el amor al prójimo, le demos la mano al que se quedó atrás y caminemos todos juntos, que no estemos pensando en los bienes materiales, en el dinero, la fama, los títulos. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia, con el próximo.”Y de ahí pasó a cómo el conservadurismo se apropió de los órganos electorales, "con la idea de que éstos y las instituciones tienen que estar en manos de gente de élite, ya sea de la academia o de la política."Es el desprecio en el pueblo y siempre hemos hablado de que la política era asunto de los políticos, de los de arriba y el pueblo no contaba, y era una formalidad decir qué buscamos la democracia, cuando la democracia es el poder del pueblo, cuando en una democracia el soberano, el que manda, es el pueblo. Todo esto era nada más formal. Entonces, que participemos todos, cuentan lo mismo el voto de un campesino, de un obrero, de un trabajador, que el voto de un banquero, de un potentado, de un científico, de un intelectual, que dicho sea de paso no porque sean intelectuales, gente brillante completamente reaccionaria, fascista, son cosas distintas.”Allí queda.2.- Sin duda alguna: Las playas más cercanas de la ciudad de México, están en Tuxpan, estado de Veracruz. En ellas se puede esnorquelear, nadar en el mar y pasear entre manglares.Se acercan las vacaciones de Semana Santa y no se puede dejar de considerar encontrar un buen destino para nadar entre las olas.Si además de todo, tu presupuesto está ajustado, quizá pienses que Acapulco es tu única opción, pero no es así.Nuestro país cuenta con una gran diversidad de playas, entre ellas las de Tuxpan. Según información y si viajas en auto, te tomará un tiempo estimado de tres horas y media desde la CDMX para llegar a Tuxpan. La ruta directa la encontrarás por la carretera México-Tuxpan.Tuxpan se localiza a 289 kilómetros de la CDMX y cuenta con más de 40 kilómetros de extensión de playas que son sinónimo de tranquilidad, pues tienen poca profundidad y oleaje ligero, por lo que son una gran opción para la familia entera.En información del gobierno municipal, se afirma que las playas más visitadas de Tuxpan son Villamar, Cocoteros y Playa Azul. Aunque también están las playas el Faro San Antonio, Barra Galindo, Palma Sola (Estero de Mojarras), Benito Juárez, El Palmar o Emiliano Zapata.Como se puede ver, la lista es extensa, y al mejor sol, visitarlas es un reto. Al llegar a Tuxpan encontrarás una zona hotelera con alternativas para todos los bolsillos, desde grandes cadenas como Holiday Inn Express, Crowne Plaza o Best Western Riviera, hasta los establecimientos locales con precios que van desde los 600 a los 1,500 pesos por noche, todo depende del lugar y la temporada.En el río Tuxpan se organizan paseos en lancha y en moto acuática, y es el lugar preferido para ver la puesta del sol.En Tuxpan se encuentra Isla de Lobos, un área natural protegida donde está permitido bucear y esnorquelear en sus arrecifes. El acceso es controlado, por supuesto. En la región también puedes tomar un paseo en lancha y explorar manglares, y visitar refugios de especies protegidas, como los lagartos.Date una escapada al Museo de la Amistad México-Cuba para conocer la historia del paso de Fidel Castro por Veracruz; o el Museo Regional de Arqueología de Tuxpan con una colección de reliquias de las culturas que habitaron en la región.Encontrarás varios restaurantes de cocina regional. No dejes de probar sus antojitos tradicionales, como los bocoles (gorditas de maíz rellenas de frijol o chicharrón), los piques, el zacahuil (el tamal más grande de México) y el pan chichimbré con panela de caña de azúcar.No te puedes ir de Tuxpan sin probar los platillos de mariscos frescos, entre ellos, un buen ceviche, pescado, camarones y enchiladas de jaiba, la mejor opción después de un día de sol, arena y olas.¡Esta es la señal que necesitabas! Dicen las autoridades tuxpeñas: Alista el bloqueador, las sandalias y las maletas para relajarte unos días en vacaciones de Semana Santa y gozar el clima soleado en la playa más cercana a la CDMX.3.- Por los buenos tiempos.- Buscando petróleo encontré agua [que andando los años, tendrá mayor valor] en el librero donde conservo algunos libros de texto, de novelas y otros temas. No encontré “A la orilla de este río” de Manuel Maples Arce, imputado tuxpeño por decisión propia. Lo encontraré en otra ocasión. Sin embargo, en la búsqueda encontré el Diario de los Debates de la LII Legislatura del estado de Veracruz de la que formaron parte, entre otros: Juan Nicolás Callejas Arroyo, Ernesto G. Fernández Panes, Concepción Palacios González, Silvestre Aguilar Morás, Juan Hillman Jiménez, Bricio Rincón Aguilar, Miguel Angel Yunes Linares, Adalberto Tejeda Patraca, José Lima Cobos, Florencio Azúa Gallegos, Mariano Ramos Zarrabal, Dolores Fernández Contreras, y Roberto Ricárdez Orueta.En ese diario de debates se contienen participaciones políticas en los asuntos legislativos y políticos de aquélla época, en la que gobernó Veracruz, Agustín Acosta Lagunes [reconocido por la gran obra que dejó en el estado, y criticado por otros por su carácter apolítico y duro].En un gran trabajo que realizó hace casi cuarenta años, Ignacio González Rebolledo, recrea la actividad de legisladores locales de aquélla época y también se aprecia la orientación ideológica que permeó en los debates de una política que se iba abriendo paso en la democracia veracruzana.Por lo buenos tiempos, te saludo con afecto Ignacio. Y también, que los tiempos por venir sean siempre mejores.**Oriundo de Xalapa, en su carrera política, ya despachó como Presidente Municipal de la capital, En un tiempo fue Presidente del Congreso de Veracruz, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Procurador de Justicia del Estado, director del Colegio de Veracruz, entre otros cargos."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "