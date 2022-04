En política se vale de todo

“La CNDH solicitó al Senado llamar a

La veracruzana Adriana Abascal López-Cisneros, era una modelo y participante en concursos de belleza mexicana. Fue elegida como Miss Veracruz 1988, más tarde Miss México 1988, mismo año de su título como "Miss México" y participó en el certamen Miss Universo 1989, donde quedó en quinto lugar.Gobernaba el estado don Fernando Gutiérrez Barrios y cuando se enteró del certamen Señorita México, comentó sobre la pertinencia de que nuestra representante, la veracruzana Abascal ganara y se convirtiera en la representante de la belleza femenina del país, una veracruzana debe ser la reina de la belleza recuerden que Veracruz es primero y siempre, habría comentado.Para efectos políticos a don Fernando le convenía que Veracruz brillara en todos los aspectos, quería convertirlo en el estado más importante del país resaltando todo: su producción; la cultura; el deporte a través del equipo de futbol profesional Tiburones Rojos; por el combate a la pobreza; por sus extraordinarios centros turísticos, por todo, porque de un estado tan importante como Veracruz saldría el futuro Secretario de Gobernación y logró que Adriana Abascal, la modelo jarocha, se convirtiera en la “Miss México” 1988.Estos datos vinieron a nuestra memoria luego de enterarnos a través de los medios, que la diputada local de Sonora, Diana Karina Barreras, esposa del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, se había entrevistado con la aspirante a reina del carnaval del puerto de Veracruz, Miriam Carballo “Miimmii” a quien le ofreció todo su apoyo (obviamente el de su esposo) para que logre la corona.La legisladora del PT Karina Barreras, realizó un hilo de historias en un Instagram en donde mostraba su apoyo a la veracruzana para la próxima contienda de la llamada Fiesta más Alegre del Mundo. El fin de semana ambos estuvieron de visita en la entidad, acudieron con sus hijos a conocer La Antigua, y dieron varias entrevistas a medios del puerto.La diputada se tomó su tiempo para brindar su apoyo a las fiestas carnestolendas, que son reconocidas en todo el país pues es el carnaval más famoso de todo México.Es por eso que sostuvo una reunión con Carballo, quien es mejor conocida por sus fans como “Miimmii”, en la charla le mostró su apoyo y hasta le dio un abrazo de amigas.La diputada de Sonora ha mostrado mayor interés en promocionar el Carnaval que muchos legisladores locales y federales de la zona conurbada que son de la misma coalición de Morena.Cabe hacer la observación que la modelo y candidata a reina es prima hermana de ex diputado priista y ex secretario particular del gobernador Fidel Herrera, Jorge Carballo Delfín, a quien le atribuyen la operación de dos encuentros entre Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares, cuando arrancaba el sexenio de Duarte, o sea un operador eficiente.El carnaval de Veracruz reúne a miles, más de un millón de paisanos, que gustan de divertirse durante una semana en el puerto de Veracruz, si Gutiérrez Luna logra convertir a “Miimmii” en reina de esas fiestas estará ganando varios puntos más a su favor en la lucha interna que sostiene en Morena, su partido, por convertirse en el candidato al gobierno de Veracruz en el 2024. En política nada es casual, hasta cuestiones que parecerían frívolas suman.A pesar de que la CMAS Xalapa ya deja de cobrar al usuario el pago voluntario de 2 por ciento por el concepto de servicios ambientales, el organismo seguirá apoyando con presupuesto propio los proyectos para garantizar el abasto de agua en el municipio y continuar con los beneficios comunitarios por los servicios ambientales.Nos informan que, de hecho, el monto recaudado está disponible para dar seguimiento a las iniciativas ya programadas para este año. Es así como esta administración encabezada por el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, demuestra que escucha y atiende a la población, y brinda solución a los problemas más importantes de Xalapa.Desde finales de diciembre pasado, la agrupación Concertación Veracruzana ha venido realizando reuniones regionales de reorganización y acercamiento con su militancia en San Andrés Tuxtla, Veracruz-Boca del Río, Coatzacoalcos-Minatitlán, Paso del Macho-Huatusco; fue así que recientemente se efectuó la primera reunión regional en Xalapa, en donde un nutrido grupo de miembros de la sociedad civil y representantes municipales, asistieron a la asamblea en la que Esaú Uscanga Méndez, dirigente estatal, dijo que uno de los objetivos de la asociación es contribuir al empoderamiento ciudadano y, a través de la información, lograr el ejercicio pleno de sus derechos. Darío Uscanga hizo un análisis retrospectivo de la función de Concertación en la sociedad durante su existencia. Lourdes Ramírez Cárdenas fue ratificada como Delegada regional, así como Onésimo Rubén Mendoza García, Clara Marcelo Lozada y Moisés Caballero Mora fueron nombrados Delegados especiales. Denisse Uscanga detalló la ruta crítica programada para recuperar el contacto con la militancia después de la pandemia. Por su parte el presidente fundador, Jorge Uscanga Escobar, comentó que durante quince años se han gestionado apoyos para diferentes sectores veracruzanos. Destacó la importancia de la unidad social sin importar los espacios en los que se desenvuelvan los ciudadanosA medida que los días pasan la figura del joven Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, crece y se convierte en motivo de comentarios entre los más destacados analistas de nuestro país. Ayer tocó a Carlos Loret de Mola, en su Historia de Reportero, hacer un análisis sobre la figura del joven político quien, según las encuestas, sin hacer ningún esfuerzo se ha posicionado en los primeros lugares de competitividad rumbo a la presidencia de México en el 2024.Loret comenta: “Desde que apareció una encuesta que lo mostraba como el opositor mejor posicionado para la elección presidencial de 2024, se desató mucha conversación en torno a la posibilidad de que Luis Donaldo Colosio Riojas sea quien enfrente a quien López Obrador lance por Morena.”“Algunos de los que alientan esta posibilidad han incluso puesto sobre la mesa un slogan de campaña: “Ahora sí, Colosio Presidente”. Es decir, posicionar a Colosio hijo como un anti-sistema, una víctima de lo más podrido de México que le quitó a su padre la Presidencia y a él le quitó a su padre; permear en el electorado una sensación de reivindicación histórica a un apellido cuyo patriarca pagó con su vida denunciar la injusticia, la pobreza y la corrupción. En síntesis, arrebatarle a AMLO las banderas que le dieron Palacio Nacional. ¿El primer mitin en el Monumento a la Revolución donde su padre pronunció aquel mítico discurso que se interpretó como el rompimiento con el entonces presidente Salinas de Gortari?”“A Colosio Riojas lo describen como un joven político que no tiene las excentricidades y banalidades de otros de su generación, que no teme a los reflectores, que sabe el apellido que carga y se nota, y que tiene facilidad de palabra (quiso ser actor, y estudió para ello).”“El apellido lo reconoce todo México (es el principal activo), él no tiene enemigos y tampoco ha estado metido en escándalos personales. En contraste, lo ubican como francamente novato (ha sido apenas diputado local y unos meses alcalde), carente de la madurez para un cargo de esa magnitud, sin equipo y muy desconfiado (se entiende, la política le ha cobrado mucho desde niño).”“Como posibilidad para el 2024, Colosio hijo está en la conversación de los partidos políticos de oposición, tanto los tradicionales de la Alianza como desde luego en Movimiento Ciudadano, que sabe que actualmente es su figura, pero que también sabe que el puro apellido tiene más votos que MC y se les puede ir si no lo cuidan. Pero sobre todo, varios personajes del mundo de la política, algunos contemporáneos de su padre, y no pocos empresarios de buen nivel, están viendo con buenos ojos a Colosio y buscando arroparlo y crearle un camino para insertarlo en la baraja de la sucesión.Y con dos narrativas que buscan seducir a la esquina de enfrente. Las relatan así:Primero, Colosio Riojas es un joven criado en la institucionalidad que le puede dar garantías creíbles al Ejército (que con el poder político y económico que ha recibido de López Obrador, va a ser un jugador relevantísimo en la sucesión)”...Y por ahí sigue tejiendo conjeturas uno de los periodistas mexicanos con más éxito en este momento.La Fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns, aseguró que la ejecución de la orden de aprehensión en contra del secretario técnico de la Junta de Coordinación del Senado, José Manuel " N", fue apegada a derecho, por lo que criticó la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 