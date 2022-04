Ebrard y Colosio

Aunque algunas encuestas sobre aprobación popular colocan al canciller Marcelo Ebrard incluso por encima del presidente Andrés Manuel López Obrador, no son pocos los que de antemano descartan que Morena postule en 2024 a la Presidencia de la República al secretario de Relaciones Exteriores.Ante la evidente hegemonía de las facciones radicales del partido obradorista, casi todo mundo da por hecho que antes de Ebrard, el Presidente y la cúpula partidista decidirían por la Jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, o por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Ni el canciller y mucho menos el senador Ricardo Monreal figuran en primera línea hasta ahora.Por eso, tanto a Ebrard como a Monreal se les menciona como posibles candidatos de Movimiento Ciudadano (MC) o de un amplio bloque opositor, motivo por el que el grupo más extremista de Morena, afín a Sheinbaum, ha arreciado sus ataques sobre todo en contra del líder del Senado, encarcelando a sus colaboradores como José Manuel del Río Virgen, acosando judicialmente a otros aliados como la alcaldesa capitalina de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, e inclusive exigiendo su expulsión del partido.Sin embargo, en el partido naranja que dirige el senador veracruzano Dante Delgado Rannauro, quien parece llevar mano para la candidatura presidencial es el joven alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, quien, cosas del destino, se le atravesaría ahora a Ebrard tal como su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, lo hizo en la sucesión priista de 1994 con el también canciller Manuel Camacho Solís, tutor político del secretario de Relaciones Exteriores de AMLO.Pero Marcelo sigue construyendo una potencial candidatura que muy difícilmente le concederán en Morena. Para ello, según ha trascendido, se estaría apoyando en experimentados operadores políticos que, sin mencionar su nombre por el momento, están convocando a ex líderes y ex gobernadores del PRI y PRD para trabajar sobre un nuevo proyecto de nación que le sería propuesto a quien en su momento consideren el mejor candidato o candidata para ejecutarlo.Un caso, por ejemplo, es el llamado Foro Plural de Exgobernadores, que el pasado viernes 25 invitó como ponente al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del PRD y candidato presidencial en 1988, 1994 y 2000.El convocante fue el ex gobernador perredista de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quien recientemente ha visitado un par de ocasiones el estado de Veracruz.El de la Ciudad de México fue el segundo encuentro, al cual asistieron los ex gobernadores Fernando Ortega Bernés y José Antonio González Curi, de Campeche; José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima; Julio César Ruiz Ferro, de Chiapas; Héctor Astudillo Flores y Rubén Figueroa Alcocer, de Guerrero; Marco Antonio Adame y Graco Luis Ramírez Garrido, de Morelos; José Natividad González Parás, de Nuevo León; Gabino Cué Monteagudo, de Oaxaca; Arturo Núñez Jiménez, de Tabasco; Ivonne Ortega Pacheco, de Yucatán; Miguel Alejandro Alonso Reyes, de Zacatecas, y Miguel Ángel Mancera, de la capital del país.Cárdenas, ex gobernador de Michoacán y primer jefe de Gobierno de CDMX, le confirmó ese mismo viernes a Aguirre Rivero que se integraba formalmente a este foro plural, cuyo próximo invitado será Dante Delgado, dirigente de MC y ex gobernador de Veracruz.En su cuenta de Facebook, el ex mandatario perredista de Guerrero publicó que “nuestro grupo creció de 8 a 15 gobernadores, y qué bueno que se integró la ex gobernadora Ivonne Ortega”, quien luego de ser derrotada por el campechano Alejandro Moreno Cárdenas en el proceso interno de 2019 por la dirigencia nacional del PRI renunció al partido tricolor y ahora milita en Movimiento Ciudadano.“Habremos de invitar a más mujeres y será también un grupo más plural en lo político”, afirmó Aguirre, quien comentó que la reunión del viernes pasado “fue coordinada por el ex gobernador Héctor Astudillo Flores, quien fungió como un excelente anfitrión al aumentar de manera significativa el número de participantes”.También refirió que “en su disertación, el ingeniero Cárdenas mostró su gran estatura política, que lo convierte en un referente político en la historia reciente de México, así como el gran amor y compromiso que tiene para contribuir a los cambios que necesita nuestro país”.“El fundador del PRD consideró que son necesarias medidas contracíclicas para reactivar la economía del país. Así como realizar cambios en las políticas más importantes. Por ejemplo, en la estrategia de seguridad, ya que, dijo, se impulsa la misma política en el combate a la delincuencia y los resultados son los mismos. En ese sentido, Cárdenas planteó que la presencia de grupos delincuenciales sea sustituida por la presencia del Estado con programas de gobierno. Recalcó la necesidad de que se realicen inversiones para ampliar las universidades públicas. A la vez que, advirtió, hay una deficiente atención a la salud en el país", resumió el guerrerense.