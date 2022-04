Es cierto: el PRI sigue vivo...

1.- De que el presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas anda engallado, ni dudarlo. Lo importante será ver cuánto le dura el calor. Desde el Congreso de la Unión anunció: "...No vamos a permitir albazos ni reformas fast track, como pretende Morena en la Reforma Eléctrica y reforma electoral, afirmó el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI)."Ante el Consejo Político Nacional (CPN), señaló: "...Que el PRI no será comparsa ni va a cumplir caprichos del grupo en el poder ni de la imposición de sus agendas de partido. Los tiempos de Morena nada tienen que ver con los tiempos de México", dijo el líder nacional del tricolor.Ante el calor que lo impulsó a declarar fue el marco de la LXVI Sesión Ordinaria del CPN, y ratificó que la Reforma Eléctrica no va a pasar en los términos que Morena la ha presentado.Argumentó además que: "...el PRI no se ha doblegado ni se va a doblegar ante la imposición, el absurdo y el abuso del oficialismo, que valiéndose de las instituciones del Estado sostiene persecuciones políticas ilegales, en aras de satisfacer venganzas personales o de debilitar a quienes, con voz firme, razón y argumentos, señalamos lo que hacen mal."El Presidente del partido, Alejandro Moreno, subrayó además, "... que con esa iniciativa de Reforma Eléctrica han querido hacer como con el presupuesto y un sinnúmero de iniciativas. Pasan todo sin cambiar nada, como si los vinieran persiguiendo todos los días", subrayó.Puntualizó que en cuanto a la Reforma Eléctrica, el PRI irá por una que promueva energías limpias. El PRI, agregó, siempre va a estar del lado de lo que le conviene al país, para impulsar la competitividad, la defensa y cuidado del medio ambiente, y que promueva la competencia, además de que verdaderamente baje los costos de la energía eléctrica.En tanto, sobre la eventual reforma electoral, el Presidente Alejandro Moreno adelantó que el PRI y la coalición Va por México, que conforma el tricolor con el PAN y el PRD, tendrán su propia propuesta, para dejar clara la fortaleza y autonomía del INE e impulsar el fortalecimiento de las instituciones.Alejandro Moreno aseguró que "el respaldo y la simpatía de la gente nos va a dar el triunfo en el próximo proceso electoral". Son seis entidades de la República, dijo, muy importantes, que nos ayudan en este proceso a demostrar que el PRI "es un partido con proyecto, con propuesta, con programa, que tiene claro qué es lo que necesitamos hacer todos juntos por nuestro país".Subrayó que en las seis entidades federativas donde habrá elecciones "hay un priismo férreo, comprometido" y llamó a "fortalecer todos y cada uno de los días nuestra coalición". Añadió que "donde vamos solos con nuestro partido, estar cerca de nuestra militancia, dejar claro el compromiso que tenemos todos y cada uno de los días por generar mejores condiciones de vida para las familias mexicanas".2.- La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, como habían anticipado, expulsó del partido al exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, por haber aceptado la invitación del presidente Andrés Manuel López a Obrador a desempeñarse como embajador de México en España.El partido tricolor informó que en sesión privada, que se llevó a cabo este jueves [ayer], el pleno de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria "resolvió por mayoría de votos de sus integrantes, expulsar al ciudadano Quirino Ordaz Coppel de las filas del partido, por haber cometido actos de indisciplina grave en contra de las determinaciones del Consejo Político Nacional, como lo señala el artículo 250 de los Estatutos."En el PRI se explicó que el exmandatario estatal no acató la resolución del Consejo Político Nacional, que lo emplazó a rechazar el cargo diplomático."El ciudadano Ordaz Coppel no acató la resolución del Consejo Político Nacional y aceptó desempeñar un cargo en la Administración Pública Federal por parte de un gobierno emanado de un partido político antagónico al Revolucionario Institucional, y con el que no se tiene convenio de coalición", indica el resolutivo de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "