Espías que nos distancian

*Funcionarios violan leyes*Vacuna para los menores*Persiste la violenciaYa habíamos advertido que la aparente, sospechosa o real presencia en México de espías, que supuestamente prestan sus servicios al Gobierno Soviético, traería posibles consecuencias “no gratas” para los mexicanos, en tanto que muchos son los hilos tanto políticos, como comerciales e incluso de relaciones familiares que privan entre el gigante norteamericano y nuestro endeble país, tierras en las que todos sabemos que “cuando en Norteamérica tosen por un catarro común, en tierras mexicanas ya se registran casos de pulmonía”...Muchas son las décadas que se requerirían en México para poder alcanzar los niveles de bienestar que se registran en tierras de los Yanquis, enorme es la diferencia en lo que se refiere a ingresos del sector laboral, así como en lo relativo tanto al nivel productivo, como a los rangos de bienestar, diferencias en beneficio de los estadunidenses que se advierten desde innumerables décadas atrás y que, por lo mismo, Estados Unidos atrae a millones de mexicanos y latinoamericanos, como un país que favorece mayor calidad de vida para el trabajador.En el continente americano los mejores salarios para jornaleros del campo (así como otros renglones de la actividad económica) se practican en tierras estadunidenses, lo que ya en sí constituyen niveles de posible bienestar superiores no sólo a los de México, sino de todo nuestro continente, escenarios en los que también del lado positivo se encuadra a Canadá, factores que han sido determinantes para que millones de mexicanos logren cimentar mejores niveles de vida, hecho que también incide al interior de nuestro país, dado que muchas son las familias mexicanas que desde años atrás, son beneficiadas por los envíos de dinero de mexicanos asentados en tierras estadunidenses.Tales engranajes económicos entre los estadunidenses y mexicanos, constituyen una de las joyas de la Corona Trigarante. Que ha permitido elevar la calidad de vida de millones de paisanos, escenario que constituye un sólido pilar que favorece las buenas relaciones entre Estadunidenses, canadienses y mexicanos, panorama que se debe consolidar con “buenas relaciones” en lugar de aplicar tendencias que pudieran desgastarlo.Grave, de dimensiones inimaginables, sería que por la liviandad sin sentido y sin razón, por la supuesta tolerancia de espías de otros países con la mirada puesta en tierras norteamericanas, los mexicanos perdiéramos la confianza que se ha cultivado por décadas y que (nadie lo duda) ha sido para bien de estadunidenses, pero mucho mejor para beneficio de los mexicanos.Las prácticas del espionaje resultan aberrantes para quienes las practican, al tiempo que se convierten en indignantes para quien resulta ser espiado, porque está claro que la finalidad es la de causarle daño... En México siempre debe tenerse presente que “tanto entre las naciones, como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz” y el pueblo le agregaría... “Es la paz y la conservación de la dentadura”.Lo que se leeDebe quedarnos claro a todos los mexicanos (desde los de arriba hasta los de abajo) que todo funcionario público de elección, desempeña tal papel tanto en días hábiles como en periodos de vacaciones, porque fueron electos para “ser y actuar” todos los días que transitan durante el periodo de su gestión, así las cosas, los legisladores sean locales o federales, los alcaldes y su equipo de colaboradores así como integrantes del cuerpo edilicio, en fin, todo funcionario público debe actuar como tal, tanto en días no feriados como en días festivos, al margen de que sus oficinas se encuentran cerradas.En principio los ciudadanos eligen a los alcaldes, a los gobernadores, a los legisladores y al mismo Presidente de la República, para que ejerzan las tareas de su responsabilidad de lunes a domingo, de la misma forma que deben respetar las leyes que de la Constitución emanan (también de lunes a domingo) por lo que incluso en los días feriados sigue siendo el regidor, el alcalde, el legislador, el gobernador o el Presidente de la República, un servidor público cotidiano, que en nada han cambiado, por lo que resulta impropio e incluso violatorio hacía las leyes, el que un alcalde, un gobernador o un Presidente de la República, refiera que puede actuar como todo ciudadano, agregando opiniones sobre panoramas y tendencias electorales “porque los días feriados o domingos, un Gobernador puede opinar en materia electoral lo que crea conveniente, en tanto que por ser día inhábil, como dicen en la aldea: “Se convierte en chino libre”.No señores alcaldes, gobernadores, legisladores y Presidente de la República, Todos ustedes son funcionarios de tiempo completo, lo son hasta cuando están durmiendo, su responsabilidad de funcionarios públicos de alto nivel, la deben cumplir las 24 horas de todos los días, sobre ello las leyes que nos rigen son totalmente claras y, desde todos los enfoques refiere que los funcionarios públicos, deben mostrar mesura y mantenerse ajenos a todo acto o expresión que se refiera a campañas electorales, mostrándose siempre al margen de tales escenarios, mismos que sólo le competen a las autoridades del ramo y (en los espacios apropiados) a los partidos políticos y candidatos.No faltará que sobre el tema, alguien en tierras jarochas o nacionales externe: ¡Otra más!Lo que se veTiempo tiene que en Estados Unidos han procedido para vacunar (sin problema alguno) a los niños de cinco años de edad en adelante, incluso muchos son los mexicanos, tanto hijos de migrantes como turistas, que en ese país presentaron a sus pequeños para que fueran vacunados, lo que se realizó sin problema alguno, ese mismo prolongado espacio en referencia, tiene que en México millones de padres de familia han estado solicitando y en esperando que vacunen a sus hijos de cinco años de edad en adelante, meses que incluso ya superan un año, hasta que en el transcurrir de los últimos días surgió la información que el Gobierno de República, paralelamente con el sector médico, se dispone a iniciar el proceso de vacunación en favor beneficio todos los pequeños de cinco años en adelante, dato que obviamente celebran los mexicanos pero que más lo aplaudirían, si tal medida se hubiera asumido desde que se aplicó en tierras norteamericanas.Lo que se oyeLa mayor aspiración de todo conglomerado social, que es el de vivir sin la angustia que genera la inseguridad, misma que es estimulada por el desarrollo de núcleos delincuenciales, constituyen escenarios que después de más de tres años de programas gubernamentales transformadores, no han decrecido y, lo que es peor, es que tales índices refieren niveles de expansión y consolidación, tanto así que los hechos delictivos por sus dimensiones han estimulado mayor desencanto y temor entre la colectividad, misma que en tierras veracruzanas reflejan gestos de aguda preocupación entre el colectivo social en lo general.Ya transitada la mitad de la actual gestión gubernamental, todo es indicador de que la transformación (en materia de seguridad) no ha logrado dar resultados y, muchos piensan que se arribará al final de esta etapa gubernamental, sin que los estallidos de violencia dejen de ser escenarios cotidianos, así como lamentablemente habituales en el contexto social veracruzano... 