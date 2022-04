Un IPE modernizado

“Rescatemos al soldado López”

Carlos Velasco Jara

Hemos mencionado con anterioridad las gratas sorpresas que nos encontramos al revisar el contenido del informe 2021 que presentó la directora del Instituto de Pensiones del Estado, Daniela Griego Ceballos. Ya hablamos de la eficaz administración que han aplicado en el Instituto para levantarlo de la ruina económica en que lo encontraron, al grado de que las actividades de pagos a pensionados jubilados se normalizaron, la reserva técnica se ha recuperado con estrategias de recuperación que implementaron. De igual forma les hemos platicado de la remodelación que han realizado en las empresas productivas de esa institución, las cuales estaban en el abandono cuando en el 18 las recibieron.Hoy queremos tocar el tema de las nuevas tecnologías que aplican en beneficio de la derechohabiencia.Tenemos que remontarnos al mes de diciembre del 2018 cuando la actual administración asumió la responsabilidad de conducir los destinos de la institución.El Departamento de Tecnologías de la Información padecía un rezago de muchos años, tanto que el ochenta por ciento del equipo era obsoleto lo que impactaba la calidad y eficacia en la atención a los derechohabientes y en general en los procesos administrativos del Instituto de Pensiones del Estado.Encabezados por la directora Daniela Griego Ceballos, sus colaboradores titulares de las áreas, directores y subdirectores, se propusieron realizar un diagnóstico cuyo resultado, como era de esperarse, fue la programación para dotar de nuevos instrumentos, así como el desarrollo de nuevas aplicaciones que permitieran a trabajadores activos y pensionados, tener acceso a trámites y gestiones de manera rápida y eficaz.La reingeniería que se aplicó incluyó la actualización de los servicios institucionales de la red, para ello se instaló un sistema operativo Windows Server 2019; se renovó el equipo central de comunicación de datos. Se mejoró el servicio de Internet y la comunicación entre los equipos de cómputo del Instituto.También se renovó el equipo de cómputo: se adquirieron computadoras, impresoras, scanners y multifuncionales; se habilitaron 13 nuevos espacios físicos con servicio de red de datos y se pudo brindar apoyo al programa de “Revista de Supervivencia”. De igual forma se sustituyó el 40 por ciento de los equipos portátiles asignados al Programa de Supervivencia.Todos estos logros que le dieron nueva vida al IPE han sido posibles gracias a una adecuada administración que asumió la responsabilidad de conducir por buen rumbo a la institución, y lo hicieron con plena conciencia de que tenían que trabajar horas extras, tiempo completo, lo que fuera, con tal de revivir a un obeso elefante en fase terminal al que las administraciones anteriores se encargaron de ir debilitando hasta casi inutilizarlo. La actual administración del Instituto de Pensiones del Estado, si ha cumplido con la transformación, en este caso el rescate, de una importantísima institución propiedad de los trabajadores al servicio del estado, hoy en las mejores manos.La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), pidieron a las autoridades federales y locales respeto a la labor que realizan en todos los juzgados del país, esto ante las recientes críticas que han recibido impartidores de justicia, entre ellas del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.Al respecto, la Jufed señala que los juzgadores federales en Veracruz y en toda la República actúan con la independencia que les proporciona el marco de la división de poderes, “propio de una democracia constitucional”, así como la autonomía que debe prevalecer en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.En un comunicado, el director nacional de la Jufed, Froylán Muñoz Alvarado, señaló que en ese contexto “brindamos y merecemos respeto en cada uno de los 32 circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana, tanto de las autoridades como de las partes vinculadas a los asuntos de nuestra competencia, dada la delicada función encomendada como garantía de la Constitución a través del juicio de amparo”.Apuntó que la actuación de los juzgadores federales, a favor de la protección de los derechos humanos de las personas, se ciñe a los principios constitucionales de la carrera judicial de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género reflejados en el Código de Ética Judicial de su asociación.Cabe recordar que a principios de este mes, tomó protesta la nueva dirigencia de la asociación que está conformada de manera paritaria, con 7 mujeres y 7 hombres, encabezados por el magistrado Froylán Muñoz Alvarado, para el periodo 2022-2023. La Jufed agrupa a mil 55 jueces y magistrados federales de todo el país, y fue creada hace 20 años con el objetivo, de acuerdo con la asociación, “que los conflictos se resuelvan mediante el uso de la razón y con miras hacia una justicia real, teniendo como límites y fronteras a las normas jurídicas y a las instituciones”.La Ley Federal de Revocación de Mandato dice en su artículo 5: “El proceso de revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza”.Por su parte el artículo 81 de la Constitución asienta: “...El cargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos puede ser revocado en los términos establecidos en esta Constitución”.Como puedes ver lector, en ambos casos se habla de revocación y nunca de ratificación del mandato como dan a entender las boletas que miles de incautos cruzarán este 10 de abril. En palabras llanas, la revocación es la facultad que tienen en exclusiva los ciudadanos de pedirle al presidente que se largue si está haciendo mal su chamba, pero en este caso es el propio presidente quien les pide “córranme si ya no me quieren” y que agrega por sus pistolas “pero ratifíquenme si aún me aman”.Es decir, la revocación al estilo de López Obrador es anticonstitucional porque no la está pidiendo la ciudadanía y porque, aunque no está escrita textualmente la palabra “ratificación” o “ratificar”, va implícita en la pregunta que dice: ¿Estás de acuerdo en que, a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?Pero irregular o anticonstitucional, la consulta va porque va. Y así participe una cantidad ínfima López Obrador ganará por abrumadora mayoría. Eso puedes apostarlo lector.¿Cuántos mexicanos le harán el juego? 