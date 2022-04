Corte pedirá a la FGR que procese a Cecilia Guevara si no derogan el artículo 331

La resistencia del Poder Legislativo del Estado a derogar el delito de ultrajes a la autoridad puede motivar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación presente formal denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que someta a juicio a la presidenta de la LXVI Legislatura Cecilia Guevara Guembe.De acuerdo a fuentes del Poder Judicial Federal consultadas por el columnista, ante el abierto y público desacato, la Corte debió haber dado ya un plazo de diez días a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local para que surta efecto su resolución, y si no cumple entonces pedirá a la FGR que a su vez solicite a la Cámara de Diputados que le inicie un juicio de procedencia para que se le retire el fuero y se le pueda someter a un juicio penal.En el Congreso local se niegan a derogar el artículo 331 del Código Penal que contiene el delito de ultrajes a la autoridad, lo que tienen que hacer en sesión y luego publicarlo en la Gaceta Oficial del Estado.Aunque si la Cámara de Diputados se negara a retirarle el fuero a la diputada Guevara Guembe, la denuncia de la FGR quedaría abierta por varios años y la legisladora pozarricense estaría en riesgo de que se procediera en su contra en el futuro, en cualquier momento. O sea, ella será quien pague los platos rotos del cuitlahuismo si no se cumple.El líder moral de un amplio sector de la izquierda mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas, primer Jefe de Gobierno electo del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, dijo que la consulta de revocación de mandato no es necesaria y que “es inútil”.En una declaración a medios ayer jueves en el puerto de Veracruz, expresó: “Es inútil, no hace falta. El presidente fue elegido por seis años y debería cumplirlos, segundo, porque nadie ha pedido que se revoque el mandato. Yo no he visto a ninguna organización pidiendo que se revoque el mandato y no sé si tuviera efecto porque esta ley no puede aplicarse retroactivamente”.El excandidato presidencial estuvo de visita en el estado para presentar su libro Por una democracia progresista y dijo que después de 2018, cuando ganó Morena la presidencia, el declive del país continúa pues “se siguen aplicando las mismas políticas con otros matices”.En Xalapa se dijo preocupado por la violación a la Constitución desde el propio gobierno y puso como ejemplo el caso de Veracruz donde se castiga a quienes discrepan en su forma de pensar con el gobierno, lo que calificó como un “signo de represión”.Cuauhtémoc Cárdenas se suma, así, a gran parte de la población del país que rechaza la consulta y aunque no lo dijo en forma abierta, su declaración dejó implícito que no participará en la votación del día 10.La dirigencia nacional del PRD, encabezada por Jesús Zambrano, hará una protesta al amanecer de este viernes frente al Palacio Nacional, antes del inicio de la conferencia mañanera, para demandar la liberación de los presos por el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz y de militantes de su partido en otros estados del país.De Veracruz asistirá una representación encabezada por el dirigente estatal Sergio Cadena Martínez. Zambrano invitó a dirigentes del PAN, del PT y de otros partidos, para demandar la libertad no solo del diputado federal Rogelio Franco Castán, de la exdiputada Azucena Rodríguez, de los excandidatos a alcaldes Gregorio Gómez y Nicolás Ruiz, del excandidato a la dirigencia panista Tito Delfín, sino también del alcalde electo de Jesús Carranza, Pasiano Rueda, a los que considera presos políticos.Los diputados federales del PRI no aprobarán la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó la diputada veracruzana Lorena Piñón Rivera.En un encuentro con un grupo de columnistas confirmó que la decisión ya está tomada y recordó que sin el voto de los tricolores no se alcanzará la mayoría calificada.La legisladora oriunda de San Rafael informó, por otra parte, sobre la visita del embajador de la República Islámica de Irán, Alireza Ghezili, a Xalapa este viernes y luego a otras ciudades del estado, como parte de un intercambio amistoso entre México y su país.En la capital se reunirán con el alcalde Ricardo Ahued y luego en el patio central del palacio municipal presenciarán la actuación de dos grupos artísticos iraníes; más tarde el diplomático asistirá a la inauguración de una exposición fotográfica en el Congreso del Estado, donde lo acompañará el presidente de la Jucopo Juan Javier Gómez Cazarín.Si bien el columnista ya lo sabía, antes de escribir estas líneas inmediato al cese ocurrido el jueves de la semana pasada quiso confirmar con personas de su círculo cercano si en efecto Xóchitl Arbesú Lago, ahora exsecretaria de Turismo, era posición de la secretaria de Energía Rocío Nahle en el Gobierno del Estado. A botepronto y sin ningún titubeo me respondieron: Sí.Cabe pensar que si su madrina política, la señora Nahle, la dejó sola es porque cometió algún grave error, porque resulta difícil creer que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez le quitó nada más porque sí una posición a la funcionaria federal, su candidata a sucederlo en 2024. No deja de extrañar, en cambio, que no se la repuso con otro recomendado o con otra recomendada suya.¿Qué fruto prohibido se comió la señora Arbesú? ¿De qué colección eran los platos que rompió? ¿Por qué su madrina Nahle la abandonó?Lo que sí se puede decir con certeza es que tanto el gobernador como el secretario de Gobierno Eric Cisneros tomaron control total de la Secretaría en las personas de Iván Martínez Olvera y Héctor Aguilera Lira, sus incondicionales.¿Brahms, Tchaikovsky y Strauss, en el barrio Xallitic de Xalapa? Sí, mañana sábado a partir de las siete de la tarde-noche se escucharán en un concierto gratuito de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, bajo la dirección de Martín Lebel, que interpretará sus composiciones Danzas húngaras, La bella durmiente, El lago de los cisnes y El Danubio azul, una presentación auspiciada por el Ayuntamiento de Xalapa y la Universidad Veracruzana.Por fortuna no todo es política ni mal gobierno y en la capital del Estado es la mejor manera de disfrutar del clima soleado y caluroso de primavera en un histórico y emblemático escenario del centro histórico de la ciudad, una expresión cultura digna de lo que fue, y puede volver a ser, la Atenas Veracruzana.La presentación de la OSX forma parte de su temporada de conciertos presenciales. No hay mejor forma de difusión de la cultura que con actividades como la del sábado, lo que tiene que reconocerse al rector Martín Aguilar Sánchez y al alcalde Ricardo Ahued, quien tiene además una gran colaboradora en la Directora de Cultura, Karla Montano Rocher.En la Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruz, el doctor Manlio Fabio Cazarín León presentará este viernes, a las once de la mañana, su nuevo libro Constitución, administración pública y derechos fundamentales, obra con prólogo de Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.Invitan a la presentación la Facultad de Derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la casa de estudios. Participarán los doctores en Derecho Arturo Miguel Chípuli Castillo, investigador; Marisol Luna Leal, abogada general de la UV; Francisco Tejeda Uscanga, catedrático y Josefa Montalvo Romero, investigadora.Dadas las restricciones sanitarias habrá cupo limitado pero el evento será transmitido por Facebook Live en la cuenta de la Facultad de Derecho https://www.facebook.com/FacDerUV/