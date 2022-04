El gobierno de Veracruz resiste

Muy temerarios parecen los poderes de Veracruz al enfrentarse y resistir a los poderes de la Federación, que solo limitados por nuestro sistema de leyes e instituciones embaten ferozmente a los gobernantes del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, más allá de lo meramente legal, invadiendo el plano político sus actores lanzan todo tipo de improperios e insultos para presionar decisiones a conveniencia.Sin embargo, es lamentable que al centrar sus ataques lo hagan directamente en contra del Ejecutivo Estatal, que en materia penal no es autoridad, ya que en su ámbito, la creación de las leyes compete al poder Legislativo y su procuración e impartición a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Superior de Justicia con sus respectivos órganos, inclusive con facultades para someter a los funcionarios públicos que transgredan la ley, independientemente del poder al que pertenezcan, pero no es facultad del Gobernador, él puede opinar.Pero ya se hizo costumbre que todos los funcionarios, no importando su posición, de todo le informan, piden consejo o línea al responsable natural de la seguridad de los veracruzanos, pero no es el responsable de impartir justicia, en este caso él asimila y sale en defensa de las medidas que se toman para garantizar la paz, renglón en el que ha sido drástico y en cierta medida ha logrado ahuyentar y desarticular decenas de banditas que asolaban a las poblaciones y le permite encabezar el combate de grupos delincuenciales muy fuertes cuyos líderes, en buen número ya se encuentran tras las mazmorras.Tienen razón los abogados, están topando con un sistema de derecho muy rígido en su aplicación, con candados irrompibles que no se abren por la gracia de dios, del dinero o de la misma fuerza superior de la justicia, que a su modo cree proteger valores superiores a la libertad. La misma fuerza superior del amparo, palidece y se trunca ante la voluntad obsesiva de creer tener la razón y llegar al extremo de acomodar pruebas contundentes y argumentos sólidos en la espada de la justicia para que las celdas continúen irremediablemente cerradas.Así aferrados a la legalidad, tanto víctimas, como litigantes y funcionarios sostienen en los tribunales, e indebidamente en la prensa, una lucha permanente, incansable hasta que la adversidad los derrote o la suerte los socorra. Todos parece que amaran u odiaran a la legalidad, olvidan que la justicia es ciega y su desnudez nos mantiene en la constante incertidumbre de si es la verdad desnuda o la mentira vestida con los ropajes de la verdad.Asombra que lo más representativo del Senado de la Republica, La Comisión Nacional de los Derechos Humanos con una presunta actuación facciosa, los líderes nacionales y estatales del Partido de Acción Nacional, (PAN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de Movimiento Ciudadano, (MC) encabezados por el senador Marco Cortez, Jesús Zambrano y el maestro veracruzano, senador Dante Delgado, hombre de fe y de esperanza, caballeroso, conciliador, asaltado por la pasión, rompa también baterías hacia la elite gubernamental jarochaTodos los líderes han asumido la actitud de reproche y crítica hacia el Gobierno de Veracruz, acusándolo de utilizar el poder para perseguir y encarcelar a muy distinguidos militantes, dirigentes y candidatos como represalia o como venganza por no compartir la línea política que se lanza desde el palacio de gobierno en Xalapa, asegurando que la política se ha judicializado o también de que la justicia en este Estado se ha politizado, según las circunstancias del caso y la posición del individuo imputado.Así el Senador Marko Cortez, líder nacional panista, ante la detención del candidato de ese partido a dirigente estatal, Don Tito Delfín, detenido en un retén de Álamo Temapache, después de presidir un acto con simpatizantes, acusado de presuntos fraudes cometidos cuando fue alcalde de Tierra Blanca, allá por el 2012, obviamente que el encarcelamiento de Delfín se interpretó como un agravio insultante para los grupos de poder en Veracruz, que lo apoyaban para que los representara en la dirección política de ese instituto, considerando esta acción como parte de una estrategia para desmoronar a ese partido y derrumbar al adversario más contundente de Morena en este territorio, el licenciado Miguel Ángel Yunes.Jesús Zambrano, cabeza nacional Perredista por su parte, ha responsabilizado de todo al titular del Ejecutivo, Ingeniero Cuitláhuac García, ante las detenciones primero de Don Gregorio Gómez, quien fuera fuerte aspirante a Presidente municipal de Tihuatlán, actualmente preso.Sin embargo, lo que detonó un escándalo mediático fue la aprehensión del licenciado Rogelio Franco, quien se desempeñó como Secretario de Gobierno durante el mandato del licenciado Miguel Ángel Yunes, y a quien se le ejecutó una orden de aprehensión añeja, cuando pretendía registrarse como candidato del PRD a una diputación federal en las pasadas elecciones.Rogelio permanece en prisión, aun cuando resultó electo al cargo mencionado, ninguna influencia política, ni fuerza legal ha logrado ponerlo en libertad, por el contrario, su situación se agrava cada día con nuevos cargos que le surgen por su manejo en la administración pública.Como Rogelio, políticos muy poderosos y destacados continúan en la cárcel, la mayoría por el pecado original de oponer resistencia y agredir de alguna manera a la autoridad, como es el caso del electo diputado priista de Oaxaca, Gustavo Díaz Sánchez, que originalmente se presentó con aires de influyentísimo y de impunidad ante la delegación policiaca de seguridad publica en Fortín de las Flores, a reclamar la libertad de su hijo, nada le valió y fue detenido, resultando un pájaro de cuenta con cuya banda asolaba la región de Córdoba y a quien le resultaron varias órdenes de aprehensión en su estado natal por homicidio y diversos delitos.O el caso del próspero ganadero sureño Paciano Rueda, quien como hombre de ley, se le ocurrió no correr a esconderse cuando la turba de sus paisanos se opuso a un posible despojo de su triunfo en las instalaciones del OPLE local, al tratar de contenerlas, confundió a la policía que interpretó que los estaba alentando a los insultos y a las pedradas, ahora su torpeza la paga con cárcel por su arrojado ultraje a la autoridad, por eso en la pasada elección extraordinaria desde la cárcel ganó la elección.Extraño estado este, en que en las lides políticas, unos ganan desde la cárcel y otros, como René Tovar, ganan desde la tumba. El Mío Cid es una novela, esto es algo más, no es fantasía, no es pesadilla, es una tangible realidad.Así la más alta autoridad en materia de justicia, La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha revocado un sinnúmero de leyes que van desde leyes electorales hasta penales, disponiendo que el Congreso Local anule disposiciones de carácter general que de su análisis concluye que violan la sagrada Constitución General de la República y los incontrovertibles derechos humanos.Mientras que el Senado de la República, en voz de su muy distinguido y significado aspirante a dirigir los destinos del país, el licenciado Ricardo Monreal, reaccionó de manera rabiosa y ofensiva ante la detención y sujeción a proceso de su Secretario Técnico en la junta de coordinación política, el maestro papanteco José Manuel del Rio Virgen, afirmando ante el hecho de que “se trata de una detención alejada del principio de legalidad, maquinada, inventada, construida artificialmente, lo cual se demostrará en su momento y se demostrará el abuso del poder”.“Lamentablemente esto se inscribe en un momento trágico de la vida política de ese estado, en el que la persecución política, la maquinación de delitos y las acusaciones infundadas son frecuentes”, reiteró el senador.El estado, acusó, atraviesa por un mal momento en los ámbitos de procuración y administración de justicia, que no tienen autonomía ni tampoco independencia, pues en ellos el exceso, la indicación ilegal y el abuso de autoridad están presentes.Más adelante el tribuno zacatecano, con disimulado aire triunfalista, celebró que José Manuel haya obtenido un amparo para obtener su inmediata libertad, sin embargo, no sucedió así, de inmediato la Fiscal General, licenciada Verónica Hernández Giadáns, consideró que el juez federal del conocimiento no había estudiado suficientemente el caso, por lo que optó por interponer su inconformidad cuya resolución no desahoga el caso aún.Pero a la fuerza arrolladora de las palabras del tribuno, se opuso la voz indignada del Ingeniero Cuitláhuac García, quien sin poseer la elocuencia y sabiduría política de sus adversarios, con el sentido común de los ciudadanos simplemente dijo: “es muy lamentable que la mano negra del influyentísmo pervierta un proceso judicialque todo presunto responsable debe seguir en apego al derecho penal. Las perversidades jurídicas de un régimen caducose aplicaron para el beneficio del político amigoacusado de ser cómplice de homicidio, pero que tiene el amparo del poder corruptor de la justicia”, considero que el amparo concedido aJosé Manuel del Río Virgendemuestra que aún prevalece el amiguismo y la impunidad entre algunos jueces y políticos. Juan Manuel sea un político intocable porque tiene amigos influyentes en el Senado”, señaló.Aunado a ello y por una razón inexplicable, al menos que se trate de desestabilizar al Estado, o se estén pasando facturas políticas, o por una consigna superior, la siempre sumisa y omisa Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hace una recomendación inexplicablemente apresurada que exhibe a las autoridades de Veracruz como violadora de los derechos humanos y por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del tipo penal de ultrajes, previsto en el artículo 331, fracciones I, II y IV del Código Penal del Estado de Veracruz al considerarlo violatorio de la libertad de expresión y por considerar el tipo penal difuso en cuanto a que no tiene una clara descripción de las conductas que comprende.La no aplicación inmediata, clara y contundente puede tener graves consecuencias mediatas e inmediatas puesto que podría interpretarse como desacato y desde luego tendrían en contra un cumulo de demandas y reclamos por parte de quienes se consideren agraviados por la policía, los fiscales, jueces y magistrados, sobre todo ahora que sobra quienes los asesoren, sobre todo por los adversarios de la federación.Finalmente habría que esperar que en corto tiempo cese la confrontación de poderes entre la Federación Mexicana y el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, que en el fondo son consecuencia del futurismo político, al que se ha tenido que enfrentar involuntariamente el gobernador, con adversarios de peso completo que por sus puestos y por su retórica dominan el escenario nacional, pero a ellos les ha dejado claro que en Veracruz, en la aplicación de la ley no vale el influyentísimo, que frente a ella no hay poderosos, que la ley se aplica parejo y que no hay impunidad, lo que si hay es responsabilidad para que prevalezca la tranquilidad pública y que no está dispuesto a abrir fácilmente las rejas de las celdas a quienes han delinquido._ Por el bien de la causa."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "