El caso del arresto y confinamiento penitenciario de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado de la república, ha generado mucha tensión entre la autoridad estatal veracruzana y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre todo luego de que la CNDH emitió una recomendación más a Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEVER), por supuestas violaciones a los derechos humanos del militante de Movimiento Ciudadano (MC) y ex alcalde del municipio de Tecolutla, hoy encarcelado en el penal de “Pacho Viejo”.Este caso se ha convertido en la punta del iceberg de los muchos en los cuales la CNDH ha tenido que intervenir en el estado de Veracruz, ya sea a través de recomendaciones o bien de juicios de inconstitucionalidad, que han sido sendos “palazos” que evidencian la eficacia y la eficiencia de instituciones, órganos desconcentrados, dependencias y del Poder Legislativo Veracruzano.En el año 2021, por citar un ejemplo, la CNDH que a nivel nacional preside María del Rosario Licda Piedra Ibarra, emitió entre otras, recomendaciones por 45 Violaciones Graves de la Fiscalía General del Estado de Veracruz y el mismo número por la Secretaría de Salud y Asistencia en la entidad veracruzana.Cierto, las recomendaciones de la CNDH no son vinculatorias - que no hay obligación de cumplirlas- pero si públicas y gracias a ello se visibilizan las irregularidades y se manifiesta la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos en nuestro país.Precisamente por no ser vinculatorias las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aun cuando se presuma una violación a derechos fundamentales, es que incluso el titular del Poder Ejecutivo en el estado de Veracruz, el ingeniero mecánico electricista Cuitláhuac García Jiménez, ha pedido públicamente a la FGEVER, presidida por la fiscal, Verónica Hernández Giadáns, rechace la recomendación de la CNDH respecto al caso de José Manuel del Río Virgen, pues como mandatario estatal veracruzano, considera que no hubo violación a los derechos humanos del militante de Movimiento Ciudadano (MC) y ex alcalde del municipio de Tecolutla, hoy encarcelado en el penal de “Pacho Viejo”.“No se ha demostrado que en efecto se violaron los derechos, pero yo lo digo muy claro, ¿por qué las instancias de derechos no ven por los derechos de la víctima y se empeñan en hacer valer las falsas violaciones a los derechos del presunto homicida?”, dijo textualmente García Jiménez refiriéndose al caso de Del Río Virgen.Como titular del Poder Ejecutivo en Veracruz, García Jiménez sentenció: “La medida cautelar no puede ser para que el culpable lleve su caso en libertad, el delito de esa gravedad, por ley, amerita prisión preventiva oficiosa. Si el juez de distrito ha resuelto en sentido contrario, entonces demostrará que la ley se puede torcer a conveniencia del homicida, sólo porque tiene amigos pudientes”.Vaya situación en la que pone el titular del Poder Ejecutivo en Veracruz a la Fiscal general del estado, representante de un órgano con supuesta autonomía, pues sobre ella pende la espada de Damocles y la maldición de los últimos titulares de la FGEVER, que han pagado muy caro el cumplir caprichos de sus respectivos jefes.Por último, amables lectores, habrá que esperar la reacción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto al caso Veracruz, pues ésta cuenta con la facultad de solicitar al Congreso federal, la comparecencia de aquellos titulares de las autoridades responsables que se nieguen a aceptar o cumplir con las recomendaciones que emita este organismo nacional, por lo cual – obviamente- sería llamada a comparecer la fiscal Verónica Hernández Giadáns, quien desafortunadamente no puede excusarse argumentando que solo ha cumplido las órdenes de su jefe. Ups.... Al interior de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), donde despacha el doctor Honoris Causa, Zenyazen Roberto Escobar García, se comenta insistentemente sobre la injerencia de centros y planteles educativos de dudoso reconocimiento, sobre todo foráneas, que vienen a la entidad veracruzana a dar servicios y asesorías, bien pagadas, por cierto, pero con cuestionables resultados.Sin embargo, dado que el detectivismo y secretismo en la SEV es creciente y muy bien reconocido, quienes se percatan de estas situaciones optan por quedarse callados o mirar para otro lado, so pena de ser despedidos.Esto viene a cuanto amables lectores, porque se ha cuestionado la injerencia de una Universidad del estado de Tabasco, denominada "Sparta" que respalda cursos para entrenadores deportivos, haciendo a un lado a los centros educativos veracruzanos.Diría en sus tiempos don Rubén Pabello Acosta: ¿qué hay de eso Josefina?... 