Deforestación por complicidad

*Veracruzanos indefensos*¿Crece lo que nos divide?*Hartazgo por inseguridadNo sólo los programas de salud, de seguridad y de generación de empleos, han sido ejemplo de incumplimiento en los renglones administrativos y operativos de la Cuarta Transformación, sino que a ello se debe agregar que tanto por ineficacia como por desconocimiento de la realidad, la deforestación en México constituye un renglón depredador que continúa su marcha, escenarios que requieren (por parte de especialistas) ser evaluados con toda puntualidad, al tiempo de corregir los estilos gubernamentales que reflejan, en lugar de avances en dicho renglón, preocupantes referencias que nos inclinan hacia la amenaza de un aterrador cambio climático, paralelamente a un inútil pero costoso programa de aparente reforestación.Ciertamente las agresiones contra nuestro medio ambiente, no son temas extraños en la superficie del globo terráqueo, hecho que se encuentra registrado en todos los continentes, pero de la misma forma se tiene claro que la solución frente a la amenaza que representa la depredación forestal, se encuentra primordialmente en manos de quienes gobiernan, lo que para el caso específico de México, todo indica que en tal renglón en lugar de mejorar vamos empeorando, sin que las voces de reclamo e incluso de auxilio, sean apropiadamente atendidas.El tema forestal en las faldas del Pico de Orizaba, así como en diferentes áreas forestales sobre tierras veracruzanas, se encuentra preñado de llamadas de alerta, pero más les preocupa a los espacios gubernamentales de los tres niveles, las próximas elecciones o innecesarias consultas ciudadanas, que escenarios que parecen artificiosamente creado para fomentar un suicidio colectivo, como lo es atentar contra regiones boscosas al igual que contra los niveles de mantos acuíferos.Por un lado “deforestación” y por otro “contaminación” así como manipulados incendios forestales, constituyen la combinación de cocteles apropiados fomentados por la irresponsabilidad, para demeritar los niveles de calidad de vida, transitando irremediablemente hacia nuestra propia autodestrucción.Pero nadie en los elevados espacios gubernamentales y legislativos, realiza esfuerzos para “despertar” al país de la pesadilla por la que se atraviesa, temas sobre los cuales no existe “el silencio por la inocencia” sino que priva la culpabilidad por clara, notoria y rotunda irresponsabilidad, a lo que no faltan los agregados de intereses personales o de grupo entrecruzados, que inducen hacia el engaño haciendo creer (por ejemplo) en un programas solemnemente identificado como “sembrando Vida” cuando las amenazas de sequía son ahora más agobiantes para el productor agrícola y para el país en lo general.¿Acaso nuestro Gobierno ignora que México está enlistado, como una de las regiones (en todo el mundo) con elevada actividad depredadora de sus áreas verdes?...Territorios estatales como la Península de Yucatán, las tierras Michoacanas, de Jalisco y Chiapas, agregando amplios espacios rurales de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, así como San Luis Potosí, refieren elevadísimos problemas climáticos por la deforestación, donde la tala ilegal, agregando a ello los incendios forestales (muchos de ellos precisamente provocados por “tala-montes”) conforman una realidad que sigue vigente, pese a la neo-política forestal propuesta por las autoridades transformadoras.Que el reto de la reforestación no es nada nuevo, también constituye una realidad, pero que hoy en dicho renglón estamos igual o peor, el ejemplo de la alteración climática y la creciente ausencia de la suficiente agua para producir y vivir mejor, no es un tema reciente, pero quienes por nuevo gobierno heredan el Poder Público, también reciben sobre sus espaldas ineludibles responsabilidades y, entre ellas, se encuentra lo relativo a deforestación y reducción de agua, equilibrios climáticos indispensables no sólo para producir, sino también para vivir, pero lo peor de nuestra realidad es que tales referencias se convierten reclamos ciudadanos frente a gobiernos ensordecidos.Lo que se leeEn los medios de comunicación del territorio veracruzano, de siempre se ha sostenido que en nuestra entidad, no son “ni suficientes ni competentes” los cuerpos policiacos responsables de velar por la seguridad de la población, por lo mismo no resultan extrañas las expresiones al interior del Gobierno de Veracruz, anunciando ayer que se reforzarán y capacitarán a los cuerpos de seguridad que operan en numerosos municipios.Para muchos pobladores, la ineficacia de los cuerpos de seguridad es evidente desde siempre, problema que se ha venido agudizando en los últimos años y sobre el cual, las respectivas autoridades no han actuado con la efectividad requerida, lo que obviamente eleva los niveles de indefensión que sacuden a pobladores de diversos municipios... ¿Cambiará el panorama?Lo que se veApunte que pese a polémicas no le resta veracidad, es el proclamado en los actos religiosos dominicales del día de ayer, mensaje en el cual la Iglesia llama a los feligreses para que, en el tema sobre la revocación de mandato “nadie se sienta obligado para asistir y, mucho menos bajo chantaje, tolerar engaños y manipulación...”Y no resultaría extraño que el factor primordial de dicha consulta, refleje un elevado abstencionismo ante los agudos desacuerdos que se están alentando entre los diversos núcleos socio-políticos, marcos en los cuales se advierten severos niveles del desencuentro que impactan negativamente a los distintos sectores de la población, lo que pareciera que ahora se ha incrementado entre mexicanos, dotando de mayores dimensiones a lo que nos divide, por sobre todo aquello que nos pudiese unificar...Escenarios en verdad nada tranquilizantes.Lo que se oyeEl que un supuesto ladrón (en compañía de su esposa) fueran “capturados” por un sector de la población del puerto de Veracruz, para proceder a su linchamiento por ser señalados como delincuentes, refiere síntomas del hartazgo que ya impera entre amplios sectores de la población, frente a cuerpos de seguridad cuya ineficacia es notoria y, por lo mismo, escandalosamente notable, panorama que definitivamente no es de aplaudir, pero que tales referencias enciendan la luz de alerta entre las autoridades, frente a un conglomerado social que muestra su enorme fastidio ante la clara ineficacia en los renglones de seguridad... 