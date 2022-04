Del Río víctima de Sheinbaum

“Somos la fuerza política de

mayor crecimiento en el país”

Dante Delgado Rannauro

Quienes se dedican a observar los asuntos de la política estatal y nacional, saben que en la pasada elección para jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la pelea por la candidatura al interior del partido Morena se dio entre Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal Ávila. La ganó doña Claudia y el experimentado político zacatecano se tuvo que ir al Senado de la República a presidir la Junta de Coordinación Política, llevando como secretario técnico al cordobés Manuel del Río Virgen.Ahora que el presidente López Obrador tuvo la ocurrencia de “destapar” a los que dice que son sus candidatos para la candidatura presidencial de Morena, en primer lugar puso a su “más cercana amiga” Claudia Sheinbaum con quien podría cogobernar y trascender un sexenio más. No mencionó a Ricardo Monreal Ávila lo que motivó que éste se apuntara por su cuenta; como sea yo apareceré en la boleta, declaro Monreal, lo que se interpretó como un rompimiento con AMLO y se confirmó con un alejamiento propiciado por el Presidente, a quien no le hizo ninguna gracia que su mejor operador político amenazara con irse en busca de otro partido que lo abanderara en el 2024 y desde ahí buscar la presidencia, habiendo dejado a Morena completamente dividido.Vinieron las elecciones intermedias del 6 de junio, calificadas por el Presidente como “las más importantes en la historia del país” y sucedió algo que solo un político con la experiencia de Ricardo Monreal podía propiciar; el derrumbe electoral en la CDMX y de la responsable de ese proceso, la señora corcholata y precandidata Claudia Sheinbaum.La noche de las elecciones mencionadas, al concluir el conteo del Programa de Resultados de Elecciones Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE), el partido Morena en la Ciudad de México sufrió un tropiezo, al perder varias alcaldías.La derrota del partido del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, en la capital del país demostró que su gobierno ha incumplido a la gente. Entre las alcaldías donde perdió se encuentran la Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Tlalpan y Magdalena Contreras. Morena perdió cuatro de las alcaldías que ya gobernaba.Hay que mencionar que en estas elecciones, consideradas las más grandes en los últimos 20 años al ser elecciones intermedias estuvieron en juego ayuntamientos, 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas y 30 congresos locales.En el caso de la Ciudad de México, la mayoría de las alcaldías, quedaron en manos de la alianza “Va por México”, con ello Morena sufrió un “duro golpe” en la capital y en particular la señora Sheinbaum Pardo, presunta candidata a la presidencia de Morena para el 2024.La coalición “va por México”, conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) ganó ocho alcaldías: Azcapotzalco, con Margarita Saldaña; Coyoacán, con José Giovani Gutiérrez; Cuajimalpa con Adrián Rubalcava; Magdalena Contreras, con Luis Gerardo Quijano; Álvaro Obregón, con Lia Limón; Cuauhtémoc, con Sandra Xantall Cuevas; Miguel Hidalgo, con Mauricio Tabe; Tlalpan, con Eliana González y en solitario el PAN obtuvo la victoria en Benito Juárez, en donde Santiago Taboada será alcalde.Nadie, del equipo de AMLO empezando por el líder nacional de Morena, Mario Delgado, daban crédito a tan estruendosa derrota: ¿un territorio propiedad de AMLO que hoy que está en la presidencia de la República lo pierdan?... no era posible.De todos los morenos veracruzanos, que medio le entienden a la grilla, era sabido que el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, formaba parte del equipo en el que milita Claudia Sheinbaum y la zacatecana Rocío Nahle García, secretaria de Energía y aspirante a suceder en el cargo a Cuitláhuac, aunque no sea veracruzana.Esa coyuntura fue aprovechada por la vengativa Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la derrotada Claudia Sheinbaum, quien responsabilizó de inmediato del desaguisado electoral en su territorio al Senador Ricardo Monreal. Claudia le habría pedido al gobernador de Veracruz que atraparan y encarcelaran a Manuel del Río Virgen, el Secretario Técnico de la JUCOPO en el Senado, brazo derecho de Monreal, para continuar la guerra, una guerra que, si bien existe por la candidatura presidencial de Morena, la habían practicado con muy baja intensidad porque para la elección que perdió doña Claudia, Ricardo Monreal no mandó a su pesado equipo de operadores a jugar en contra, simplemente no la apoyó y solita se derrumbó.Una foto que se tomaron Claudia y Cuitláhuac y que subieron a las redes confirma la hipótesis de la perversa alianza. El 22 de diciembre pasado, cuando circulaba en su camioneta en compañía de su familia el cordobés José Manuel del Río Virgen, fue detenido por la Fiscalía de Veracruz por el supuesto delito de homicidio doloso calificado, relacionado con el asesinato del candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera por Movimiento Ciudadano, René Tovar. A través de un comunicado, la Fiscalía informó el 22 de diciembre que a Del Río se le acusó por su "presunta participación en la comisión del delito de homicidio doloso calificado el pasado 4 de junio". El también ex diputado está relacionado con el asesinato del candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera por Movimiento Ciudadano, René Tovar, delito por el que también está preso el alcalde electo de Cazones, Omar Ramírez Fuentes. El 28 de diciembre, un juez lo vinculó a proceso y dictó prisión preventiva oficiosa por un año, confirmó el abogado Jorge Reyes Peralta.Tras un tortuoso e ilegal proceso contra Manuel Del Río Virgen, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal denunció que el tiempo y los procesos judiciales se han encargado de demostrar, una y otra vez, la inocencia de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado, pero la necedad, corrupción y excesos del gobierno de Veracruz, así como de su Poder Judicial, se han empecinado en mantenerlo preso de manera arbitraria e ilegal. En un comunicado, el legislador consideró que, pese a los atropellos del gobierno veracruzano al mando de Cuitláhuac García, la justicia federal se impondrá al autoritarismo, pues por fortuna existen órganos jurisdiccionales federales, independientes, autónomos y objetivos.Señaló que, aunque las chicanadas del gobierno estatal, de sus jueces y fiscales locales, puedan prosperar de manera temporal y raquítica, la verdad y la justicia aflorarán, y la barbarie terminará”.El senador destacó que las resistencias para que la justicia prevalezca y las fallas en el proceso en contra de José Manuel del Río Virgen son claras, pero también son materia de la recomendación que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realiza a la Fiscalía General del Estado de Veracruz y a su titular, publicada el 24 de marzo de este año. La CNDH otorgó la calidad de víctima al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado e instruyó que le sea reparado el daño.Del Río, o sus abogados, han promovido otro amparo previendo que al acercarse la fecha de su liberación sea detenido merced a un nuevo delito que le hayan inventado.Todo lo anterior en medio de una lucha política que se da al interior del partido Morena por la candidatura de ese partido a la presidencia de la República. Vaya caso de abuso de autoridad tolerado por el presidente AMLO.El comunicado dominical hace la siguiente recomendación: “Les invitamos a discernir en un ambiente de oración, delante de Dios, para que cada uno decida si ha de participar o no, y en caso de hacerlo, en qué sentido deberá emitir su voto. “Se trata de una decisión de una gran responsabilidad. Busquemos todos lo que más le conviene a México.” Por lo tanto, ante este ejercicio ciudadano al que se está convocando para el próximo 10 de abril, lo primero que debemos hacer todos es un buen discernimiento. Dado que no se trata de una elección de alguna de nuestras autoridades o de algún representante popular, donde votar es un derecho y obligación ciudadana, sino de un ejercicio democrático donde votar o no votar tiene prácticamente un mismo valor, entonces nadie debe sentirse obligado a asistir y mucho menos si está siendo presionado, chantajeado, engañado o manipulado.”Es inconcebible, desde el punto de vista de salud y de derechos humanos, que en plena capital del Estado, los estudiantes de nivel básico y medio superior que deben ingresar a las escuelas primarias, secundarias y preparatorias desde las 7 de la mañana tengan que estar arremolinados afuera de las escuelas en las banquetas y calles esperando que los trabajadores abran el recinto educativo, que regularmente ocurre hasta que se da la hora de entrada, exactamente 7 u 8 de la mañana, cuando antes abrian los recintos escolares media hora antes para que los alumnos tuvieran un lugar seguro donde esperar la hora de entrada a la primera clase. Lo anterior con el mencionado peligro de salud o de ser atropellados por los automóviles, además del congestionamiento vial que producen, sobre todo en el Centro de la Ciudad (Bravo, Juárez, Xalapeños Ilustres, Zamora) por citar algunas.Con gran alegría se recibió, entre los habitantes de Xalapa y sus alrededores, la noticia del regreso del Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana al recinto que lo había acogido desde su fundación y en anteriores administraciones como su “casa”, el Teatro del Estado, y que al inicio de la actual administración los desalojaron y enviaron a un vetusto espacio que consiguió rentar la institución en la calle de 5 de febrero donde actualmente ensayan y eso que el actual gobernador es egresado y académico de la UV. Cuando menos ya se autorizó su presentación con las conocidas medidas de salud para los espacios cerrados, ¿sería el IVEC o la Secretaría de Turismo quién enmendó el error (horror) que habían cometido?Ir a las urnas este domingo 10 de abril, es hacerle el caldo gordo al señor que se siente dictador y que dispone de más de mil millones de pesos, de nuestros impuestos, para cumplirse un capricho. Lo mejor es dejarlo solo: No Votes.