Siguen bastos...

1.- Sonora, una de las entidades del norte del país, de gran historial revolucionario y priísta [Luis Donaldo Colosio Murrieta era originario de esa entidad], cuya ex gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, que ha sido invitada por el gobierno federal para ser la Cónsul en Barcelona, en breve, según información trascendida del CEN del PRI, al igual que el ex gobernador de Sinaloa, será expulsada de las filas priistas por el hecho de haber aceptado el presunto cargo diplomático.La ex gobernadora priísta de Sonora cuenta con un extraordinario currículum de actividades políticas y a éste podría agregar el de expriista ya que, según se afirma, el diputado Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del CEN y la Comisión política de ese partido, tienen el expediente listo para hacer efectiva la expulsión.La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI la expulsará irremediablemente del partido ya que el pleno de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria así lo ha resuelto por mayoría de votos de sus integrantes, como lo señala el artículo 250 de los Estatutos.Lamentable para la señora Pavlovich Arellano, pero la vida sigue.2.- Y en más del PRI, “...La dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) definió que, tras análisis razonado, su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados “categóricamente votará en contra” de la iniciativa presidencial en materia eléctrica, con lo cual anticipa que el proyecto ya no pasará...”El proyecto “es un peligro para México. Un desastre con consecuencias irreversibles. Al PRI nadie lo presiona”, expresó el dirigente del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, en una declaración en la sede del partido donde estuvo acompañado de casi toda la bancada.Desde la sede nacional del PRI, Alito “...reconoció que la decisión se trata de una estrategia política de su partido y confirmó que a la una de la tarde, junto con sus aliados de Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentarán su propia propuesta...”La iniciativa de Va por México, se dijo, se presentará en el contexto de que, también antes de mediodía, las comisiones de Energía y Puntos Constitucionales presenten el proyecto de dictamen.Legisladores del PRI resaltaron que la postura se decantó después de que Morena se negó a aceptar cambios a la iniciativa, a partir de la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que pidió a los legisladores no hacer modificaciones al texto que envió a la cámara.“Vamos a votar en contra, no hay duda”, insistió Moreno Cárdenas, cuando se le preguntó si la decisión se mantiene aún si Morena admite cambios a la iniciativa.En la dirigencia priísta se explicó que existe la posibilidad de que algunos legisladores voten en favor de la reforma, porque han acercado posiciones a la bancada guinda. El término que se planteó fue que “coquetean con Morena”.De los 71 diputados que integran la bancada, se presentaron 66, incluidos Moreno Cárdenas, el coordinador Rubén Moreira, y su cercano colaborador Marco Mendoza, quien, por cierto, el jueves pasado presentó una iniciativa similar a la del presidente, que fue retirada por órdenes de Alito, ante el conflicto que generó con PAN y PRD.Por la bancada del PRI en el Senado acudió Manuel Añorve.Tres de los cinco diputados ausentes causaron suspicacias en la dirigencia, así como la duda de si se sumarán a la decisión del CEN: Carlos Aysa Damas, hijo del ex gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa, a quien Moreno Cárdenas dejó en su lugar cuando se incorporó a la dirigencia; Jericó Abramo, presidente de la Comisión de Turismo y Johana Hernández, cercana a la secretaria general del partido, Carolina Viggiano. [notas de La Jornada]Lo cierto es la liga se está tensando indebidamente, pues ya con la posición política de USA es suficiente como para que problema de puntos de vista de los partidos políticos mexicanos, se afine. Es un deber de todos."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "