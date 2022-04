Más improvisados en Salud

“Lo que ha hecho Pepe Yunes por

Veracruz está más allá del debate”

Héctor Yunes Landa

Ahora que en los Servicios de Salud de Veracruz se vive una total incertidumbre ante lo que parece ser inminente, una transferencia incondicional –y gratuita- de la infraestructura médica y financiera, hacia el IMSS-Bienestar, y por ende de todo el personal adscrito a las unidades; el doctor Roberto Ramos Alor y la doctora Romana Gutiérrez Polo, Secretario de Salud y Directora de Atención Médica, respectivamente, -por cierto ninguno de los dos es especialista-, se ponen a realizar experimentos -propios de esta 4T- ubicando a Responsables de Área sin el perfil mínimo necesario para desempeñarse como tal, y que no solo no cuentan con el perfil requerido sino que están muy alejados del entorno del área de la salud, como debiera ser.Tal es el caso de la recién nombrada Subdirectora de Atención de Primer Nivel, licenciada en Administración de Empresas Turísticas, María Elena Sotelo Moreno. Es decir, la responsable de las más de 800 unidades que tienen el contacto inicial con el paciente, no sabe de qué se trata precisamente esto, el primer contacto con el paciente. Desempeñando un cargo cuya responsabilidad exige una atención de tiempo completo, sería bueno saber en qué momento cubre la base que ostenta en el IMSS, allá sí, como personal administrativo.Pero este no es el único caso que resalta, ya que también se encuentra fungiendo como Jefa de Departamento en la Dirección de Atención Médica, la licenciada en Administración de Empresas, Patricia Gaona Hernández, personaje déspota y prepotente, características distintivas en ella.De igual manera sobresale el caso de la “doctora” Rosa María Garrigós León, como Jefa del Departamento de Gestión y Apoyo Técnico a los Hospitales, sin tener Título y Cédula Profesional, para ejercer la profesión de manera legal.Esto es, la salud de los veracruzanos en manos de gente improvisada y sin el perfil necesario para desempeñar las funciones que, gracias a la amistad, les fueron otorgadas por sus padrinos y madrinas también, como en estos casos. Una de las características representativas de esta administración, que se jactaba de no ser iguales a los demás. Y tienen toda la razón, no son iguales, son peores.Gente que debiera tener conocimientos de implementación de políticas de salud, de supervisión de atención a los pacientes y procedimientos médicos, de programas de salud para la población, de prestación de servicios de atención médica integral, y un sinfín de actividades relacionadas para mejorar la calidad de vida de los veracruzanos. Son funcionarios que no funcionan y unos charlatanes.En plena elección para definir a los agentes municipales de Coatzacoalcos, elementos de la Policía Estatal detuvieron al regidor primero de Nanchital, Elvis Ventura Juárez, con posesión de armas de fuego y una fuerte suma de dinero que era utilizado para comprar votos en Mundo Nuevo. Elvis Ventura fue sorprendido por elementos de la Policía Estatal cuando se encontraba acompañado de gente armada, claro, sin permiso para portación, además de una fuerte suma de dinero y equipo de radiocomunicaciones. La detención se dio en la congregación de Mundo Nuevo, cuando participaba en la compra de votos en favor de la candidata Karina Cobos Rodríguez, quien resultó ‘favorecida’ con la preferencia electoral.La detención solo duró unos minutos pues testigos afirman que se llegó a un generoso acuerdo, sin embargo, el hecho quedó documentado. No es la primera vez que Elvis Ventura Juárez es relacionado o visto con personas armadas, en procesos anteriores también se le relacionó con provocadores en pleno ejercicio de elección en Villa Allende. El regidor nanchiteco pertenece a Fuerza Por México, partido que también ha sido relacionado con personas de reputación dudosa, sin embargo, gracias a acuerdos por lo oscuro, no ha habido consecuencias por los delitos electorales que ha cometido.Tras un tortuoso e ilegal proceso contra Manuel Del Río Virgen, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal denunció que el tiempo y los procesos judiciales se han encargado de demostrar, una y otra vez, la inocencia de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado, pero la necedad, corrupción y excesos del gobierno de Veracruz, así como de su Poder Judicial, se han empecinado en mantenerlo preso de manera arbitraria e ilegal.En un comunicado, el legislador consideró que, pese a los atropellos del gobierno veracruzano al mando de Cuitláhuac García, la justicia federal se impondrá al autoritarismo, pues por fortuna existen órganos jurisdiccionales federales, independientes, autónomos y objetivos. Señaló que, aunque las chicanadas del gobierno estatal, de sus jueces y fiscales locales, puedan prosperar de manera temporal y raquítica, la verdad y la justicia aflorarán, y la barbarie terminará.Son datos raros, pocas veces vistos y publicados los que nos ofrece el Observatorio de Finanzas Públicas y Desarrollo Regional, de la UV, con relación al costo que pagamos cuando somos víctimas de un delito, es decir, aparte de la afectación que nos produce el impacto, en lo emocional y lo material, hay que pagar por ser víctimas.El Observatorio de Finanzas Públicas afirma que en México, el costo que paga la población por ser víctimas de delitos es de 277,605 millones de pesos (mdp), de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021 (ENVIPE) que elabora el INEGI. Por estados, se observa aquellos en donde se pagan los costos más elevados son: México con 44,502 mdp, Ciudad de México con 33,298, Michoacán 23,546, Jalisco 22,194, Puebla 13,929 y Veracruz con 11,834 mdp.Estos costos contabilizan tres variables. La primera es el valor de las pérdidas a consecuencia de los delitos que sufren las personas, que a nivel nacional suma un total de 178,638 mdp. Por entidad federativa se observa que los mismos estados mencionados antes son los que concentran también la mayor cantidad de pérdidas.La segunda variable considerada es el gasto en medidas de protección contra la delincuencia que realizan las personas y que a nivel nacional suma un total de 92,379 mdp. Por estados se observa que el grupo de los seis con mayor gasto está compuesto por México con 11,155 mdp, Ciudad de México con 8,373, Jalisco con 6,172, Nuevo León con 5,358, Guanajuato con 5,146 y Veracruz con 4,855 mdp.La tercera variable es el gasto en que se incurrió como consecuencia de daños a la salud propiciados por la comisión de los delitos. Aquí se observa que en el grupo de los seis con mayores gastos se encuentra la Ciudad de México con 1,283 mdp, Estado de México con 861, Veracruz con 399, puebla 391, Jalisco 309 y Guerrero con 268 mdp. Interesante ¿no?.No fueron acarreados: a los burócratas los obligaron a estar en el mitin; a los hombres del campo los amenazaron con retirarles el apoyo si no asistían y el resto son los que se están llenando las bolsas a través de los cargos públicos que ostentan, y como dice Eric Cisneros “ni modo que llegaran caminando”, pues no. El efecto se ve siempre a la hora del conteo de votos, siempre es adverso al fin que se busca, la experiencia lo confirma.