El PRI sepulta la Reforma Eléctrica de AMLO; votará en contra

A seis días de la consulta de revocación de mandato, el PRI, convertido en partido “bisagra”, anunció ayer su decisión de votar en contra de la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, propuesta el 1 de octubre de 2021.Al fijar en forma categórica la posición de su partido, el dirigente nacional Alejandro Moreno, “Alito”, señaló al gobierno y a su partido de ser una “pandilla” que hace “el marco legal a su medida, a sus propios caprichos y a complacencia del poder” y dijo que ellos son los “traidores a la Patria”.Luego de las elecciones del 6 de junio de 2021, Morena y sus aliados el PVEM y el PT perdieron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados sin la cual no pueden aprobar reformas constitucionales.Un día después de aquella fecha, AMLO puso en la mira a los tricolores para sumarlos y lograrla. “Si se quisiera tener mayoría calificada... se podría lograr un acuerdo con una parte de legisladores del PRI... pero no se necesitan muchos”, dijo entonces.Diez meses más tarde, ayer, “Alito” lo ubicó: “Para los priistas el Legislativo es un Poder y no un empleado del Poder... Ni como partido, ni como parte del Legislativo, ni como coalición, cuenten con nosotros nunca para violar la Constitución”.Manifestó que durante meses, “el grupo en el poder ha esparcido que las y los legisladores federales del PRI somos susceptibles de ser amenazados, de ser comprados o de traicionar nuestras convicciones. Rechazamos tajante y categóricamente semejantes afirmaciones”.Morena, el PVEM y el PT suman 277 votos, pero les faltan 57 para alcanzar la mayoría calificada, que es de 334, es decir, dos terceras partes de los 500 diputados, por lo que requerían de 57 de los 71 votos que tiene el PRI, dado que los demás partidos, el PAN, el PRD y MC ya habían rechazado la propuesta.Casi hasta finales del mes pasado se pensaba que la reforma sería votada después de las elecciones de junio en seis estados, pero repentinamente el 25 de marzo el propio presidente adelantó que Morena buscaría que se aprobara en plena Semana Santa, o sea, la próxima semana.La postura del PRI confirma y fortalece a la oposición PRI-PAN-PRD agrupada en la coalición Va por México, de cara a las elecciones presidenciales de 2024, y pega también a la responsable de la política del sector energético del Gobierno federal, Rocío Nahle.Alejandro Moreno dijo que llevaban siete meses estudiando a detalle la iniciativa, que participaron en el Parlamento Abierto escuchando opiniones y que han mantenido reuniones con académicos y especialistas, construyendo el soporte técnico viable.Expresó que lo que el gobierno propone haría que suba el precio de la luz, de la energía, que muchas medianas, pequeñas empresas y oficinas tuvieran que cerrar por los altos precios que vendrían o porque no tendrían luz, “lo que cada vez pasa más frecuentemente en las zonas más importantes y donde hay altas temperaturas en México”.Recordó que el año pasado la mitad de las entidades del país sufrieron apagones, algo que antes nunca sucedía. “Así, si ya tenemos apagones en la mitad del país y ahora el costo de los combustibles se ha elevado (por la guerra), con este gobierno y sus planes seguirán los apagones y se pondrá en riesgo el empleo de decenas de miles de personas en todas las comunidades y en todos los rincones del país”.Moreno dijo que “sencillamente”, el incremento en los energéticos, el gasolinazo en la parte norte del país, los apagones en todo el país, la sequía en curso y la creciente contaminación por energías sucias, hace que la propuesta del presidente “no pueda ser aceptada dada la nueva realidad de México y del mundo”.En su larga declaración, se explayó en detalles para sustentar su postura.El anuncio del PRI ayer constituye el más duro golpe para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que la Reforma Eléctrica era una de las tres reformas emblemáticas de su sexenio, junto con la Reforma Electoral y que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.Por todo lo que implica en materia energética y sus consecuencias económicas, casi se da por hecho que la negativa priista será el más duro revés del gobierno en todo su sexenioSe espera que este martes el presidente reaccione virulento en su conferencia mañanera, arremeta contra el PRI, se lance contra el “conservadurismo”, tache a casi todos de traidores a la patria y, colateralmente, la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT o la Fiscalía General de la República anuncien que investigan a “Alito” Moreno por equis delitos.En lo político, la postura del PRI abrió el camino para que la oposición tampoco apruebe las otras dos reformas constitucionales que pretende. En lo inmediato, quita a los tricolores la etiqueta de que era un partido vendido al gobierno y a los intereses del presidente.Desde el punto de vista del columnista, el anuncio es de la mayor relevancia para la vida democrática del país ya que por fin cobró vida el contrapeso obligado, necesario, que debe ser el Poder Legislativo respecto del Poder Ejecutivo, y alentará a evitar que se siga violando y violentando el marco constitucional, como hasta ahora ha ocurrido.El jueves y viernes de la semana pasada me ocupé en este espacio de la falta de aplicación de los efectos de la derogación del delito de ultrajes a la autoridad que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (SCJN), lo que ha impedido que miles de veracruzanos recobren su libertad.Expuse que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, había dicho que ya habían notificado la decisión de la Corte al Poder Judicial y que le correspondía actuar, y, equivocadamente cargué la responsabilidad a la presidenta de la Mesa Directiva de la Legislatura, Cecilia Guevara, de la que incluso dije que la podría procesar la SCJN.En efecto, la razón le asiste al diputado, porque una revisión a la determinación de la Corte permite establecer que en el resolutivo quinto, de seis, se indica muy claramente que la invalidez del delito surtirá sus efectos retroactivos al 11 de marzo de 2021, "a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Veracruz".El 16 de marzo, Gómez Cazarín declaró que ya se había obedecido la determinación de la Corte y que ya se había notificado al Poder Judicial del Estado, por lo que se debía citar a audiencias para liberar a los detenidos.El también coordinador de la bancada de Morena expresó entonces que existía la idea equivocada de que desde el Congreso se tendría que hacer una adecuación al código para derogar el delito, pero que no era necesario; que ya se había cumplido.Sobre los jueces que se han negado a citar a audiencias para sobreseer el delito y liberar a los detenidos, expresó que era responsabilidad del Poder Judicial, cuya titular es Isabel Romero Cruz. "Yo respeto a las autoridades, pero pedimos que se pongan a trabajar en los otros órganos".No se sabe qué detiene a los jueces para que actúen.Histórico, sin duda, estimulante para reactivar, fortalecer y reposicionar la vida cultural de Xalapa resultó la presentación, el sábado pasado, de la Orquesta Sinfónica de Xalapa en el barrio Xallitic.Pocas ciudades no solo en Veracruz sino en el país y en el mundo tienen un público conocedor, educado musicalmente y con sensibilidad para disfrutar como lo hicieron más de tres mil personas, incluidos niños.Repito lo que publiqué el viernes en este espacio: por fortuna no todo es política ni mal gobierno y en la capital del Estado fue la mejor manera de disfrutar del clima caluroso de primavera (aunque amenazaba con llover) en un histórico y emblemático escenario del centro histórico de la ciudad, una expresión cultural digna de lo que fue, y puede volver a ser, la Atenas Veracruzana.Es deseable que la Universidad Veracruzana y el Ayuntamiento de Xalapa promuevan más espectáculos de ese nivel y calidad.