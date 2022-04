Adán: la tentación del poder

Tal parece que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al igual que el personaje bíblico de su mismo nombre, tampoco resistió la tentación del placer... aunque en su caso sería más bien por el poder.Y es que hasta antes del pasado fin de semana, el gobernador de Tabasco con licencia venía siendo el interlocutor y ejecutor más eficiente del presidente López Obrador, lo que hizo que el mandatario lo elogiara en sus conferencias de prensa en más de una ocasión, evidenciando indirectamente la ineptitud de la ex titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, a quien a finales de agosto del año pasado obligaron a retornar al Senado que actualmente preside.A la ministra de la Suprema Corte en retiro llegaron a tildarla de “florero”, y antes de renunciar se quejaba de las actitudes misóginas de algunos miembros del gabinete presidencial, en presunta alusión al abogado Julio Scherer Ibarra, quien por esos mismos días dimitió también a la Consejería Jurídica de la Presidencia. El mes pasado, Scherer acusó a Sánchez Cordero de haberse confabulado con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para desacreditarlo.En cuanto López Hernández asumió la titularidad de la Segob comenzó a operar como mediador e interlocutor tanto entre aspirantes presidenciales confrontados de Morena como con los líderes y gobernantes de la oposición.Reunió, por ejemplo, a la Jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, con el senador Ricardo Monreal, quien sobre dicho encuentro expresó que “nos reunimos con madurez política y altura de miras en torno al proyecto del presidente López Obrador”.“Sin la unidad no habría posibilidades de mantener el rumbo de la transición política que vivimos. La unidad es indispensable. Sin apertura en Morena, habrá ruptura”, advirtió el zacatecano, quien en diciembre pasado, tras la detención en Veracruz del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen, volvió a buscar al tabasqueño para quejarse por el encarcelamiento de su colaborador a manos de la Fiscalía veracruzana que, aunque constitucionalmente autónoma, está bajo total control del gobernador Cuitláhuac García, aliado de Sheinbaum.Sin embargo, este sábado, violando flagrantemente la ley, Adán Augusto viajó al norte del país en un avión militar con matrícula XC-PFM y acompañado del General Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, y, entre otros, del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, para promover en las capitales de Coahuila y Sonora el apoyo al presidente López Obrador ante la consulta de revocación de mandato que se realizará el próximo domingo 10.Ayer, al preguntársele sobre López Hernández, el mandatario lo exoneró: “Él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la revocación de mandato. Él, para que se tranquilicen y serenen los adversarios, está ayudándome en la transformación, no es precandidato a la Presidencia, él no está en campaña. No está actuando de esa forma...”Informó que varios funcionarios, como el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, pidieron vacaciones para promover y defender el proyecto, pero negó categóricamente que se estén utilizando recursos del gobierno o de las Fuerzas Armadas, pese a las evidencias.Sin embargo, circula un video en el que se le escucha decir lo siguiente al secretario de Gobernación en un mitin multitudinario en Hermosillo, Sonora:“Y como aquí hablan con franqueza y no se andan con hipocresías, aquí se los voy a platicar. Cuando le dijimos al Presidente que íbamos a venir a Sonora, dijo: ‘¿y a qué vas?’. ‘Nos invitó el gobernador y los compañeros a hablar de la Reforma Eléctrica’”, dijo que le respondió al Jefe del Ejecutivo federal.“Pero la verdad es que no voy a hablar de la Reforma Eléctrica, vamos a apoyar el movimiento para que el 10 de abril los sonorenses y los mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor Presidente en la historia moderna del México”, afirmó ante miles de morenistas sonorenses.“Me dijo: ‘hay que tener cuidado, no vaya a ser que te corran los del INE’, y le dije: ‘mire no me pueden correr, pero supongamos que en uno de sus excesos me corran, pues me voy a parar con (Alfonso) Durazo en la esquina de la calle Pino Suarez y Niños Héroes, a decir es un honor que me corran por apoyar a Obrador’”, expresó.El titular de la Segob arremetió también en contra de los consejeros del Instituto Nacional Electoral y de los partidos de oposición. “Se equivocan los adversarios y se equivocan los del INE, como dijo Alfonso (Durazo) esos ya se van, los vamos a ver pasar ahí por el frente, con la cola entre las patas”.“Todos ustedes saben que se va a presentar una iniciativa de Reforma Electoral donde se van a ir todos esos que se llaman ahora autoridades electorales, porque además México va a ser el primer país del mundo donde el pueblo elija democráticamente en las urnas a quienes van a conducir las próximas elecciones, será voto directo y secreto de los mexicanos para dotarnos de la autoridad electoral que nos merecemos.“¡Ya basta de tanto absurdo discurso, la democracia, la participación ciudadana se queda para siempre, éste ya es otro país, México ya cambió, México se transforma!”, reafirmó.“Aquí está un pueblo de pie al lado del presidente transformador de esta nación y esto es lo menos que se merece un hombre de la altura de Andrés Manuel López Obrador”, enfatizó Adán Augusto.Ayer, coincidentemente, dos días después de la gira del secretario de Gobernación para promover la consulta de revocación de mandato en Sonora y Coahuila, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas –quien hasta entonces parecía coquetear con Morena para aprobar en la Cámara de Diputados la Reforma Eléctrica del presidente López Obrador–, anunció que no apoyarán la iniciativa del Ejecutivo federal y que presentarían una contrapropuesta junto con el PAN y PRD que este mismo lunes dieron a conocer.En su mensaje, difundido ante los medios de comunicación después de la conferencia mañanera del presidente López Obrador, el líder priista puntualizó que “los traidores a la Patria no son los que disienten del poder y lo expresan por los canales que la ley y la democracia disponen sino aquellos que violentan la Constitución sistemáticamente, son aquellos que atentan contra las libertades y las instituciones del Estado, y son aquellos que en pandilla hacen el marco legal a su medida, a sus caprichos y complacencia del poder”.“Ni como partido, ni como parte del legislativo ni como coalición cuenten con nosotros para violar la Constitución”, afirmó, en clara referencia a Palacio Nacional.“Con nosotros no cuenten. Ni con los ciudadanos, la clase media, especialistas, activistas ambientales, inversionistas y los millones de mexicanos que representamos."Nuestro voto es por deber y convicción en unidad y como fracción parlamentaria categóricamente en contra", remarcó.Ayer, los reporteros abordaron a López Hernández para preguntarle sobre el avión militar en que se trasladó el sábado a Coahuila y Sonora, pero el titular de la Segob evitó responder.