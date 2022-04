... Bastaron un par de TV zangoloteadas a nivel nacional, para que el gobierno del estado de Veracruz recibiera la inspiración tipo la “Rosa de Guadalupe” y decidiera repentinamente rescatar el estadio de futbol Luis “El Pirata” Fuente, en el municipio de Boca del Río, donde invertirá de 150 a 300 millones de pesos y dejar el llamado “Coloso del Virginia” en las mejores condiciones para el enésimo retorno de los “Tiburones Rojos”.Al estilo de los neoliberales y conservadores que tanto dicen detestar, los circunstancialmente encargados de la actual administración estatal en Veracruz, destinarán recursos públicos provenientes de nuestros impuestos, para rescatar ese estadio que ha permanecido abandonado desde diciembre de 2019, cuando el equipo escualo fue desafiliado de la Liga MX.Con esa inversión millonaria que hará el gobierno del estado de Veracruz, el estadio Luis “El Pirata” Fuente estará en condiciones de ser entregado en comodato a una empresa privada que traerá nuevamente el fútbol a la entidad veracruzana, en una operación que para resumir será como la canción de “préstame tu caballo para ponerle mi montura”, como se hizo con el “Beto” Ávila, donde también esta administración estatal invirtió 70 millones de pesos para su remodelación que fue a gusto de los regiomontanos que operan el equipo de béisbol “Águila” de Veracruz.Como no sabemos si ese tipo de negocios al estilo de los conservadores o neoliberales que hace el gobierno del estado de Veracruz está rindiendo los frutos esperados, supondremos que estos “bisnes” son como los que hace Juan Garabato, quien compra caro y vende barato.Para que usted amable lector no se quede con la duda del origen de la repentina inspiración del gobierno del estado de Veracruz para invertir en el rescate del estadio Luis “El Pirata” Fuente, la empresa Arrendadora Internacional Azteca S.A. DE C.V., filial de TV Azteca del empresario Ricardo Salinas Pliego, es la que demandó al orizabeño Fidel Kuri Grajales de “Promotora Deportiva del Valle de Orizaba”, a quien reclama el pago de una deuda por 139 millones de pesos.Para los desmemoriados, en los años noventa, TV Azteca compró en 19 millones de pesos al gobierno del estado de Veracruz, el 75 por ciento del Club Deportivo Veracruz, que manejaba a los “Tiburones Rojos”.Por cierto, de 1992 a 1998 fue gobernador del estado de Veracruz Patricio Chirinos Calero, por lo que el chiste se cuenta solo.... Ya que este es el sexenio del béisbol, en el municipio de Maltrata, Veracruz, iniciarán en este mes de abril las actividades de la “Escuela Instruccional de Béisbol y Softbol del Valle de Maltrata A.C”, para promover ambos deportes que, al menos el primero, es del gusto del mandatario nacional Andrés Manuel López Obrador y por ende del gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez.... En el website del gobierno del estado de Veracruz, que usted puede checar en esta liga: http://www.veracruz.gob.mx/gabinete/ sigue apareciendo el nombre y fotografía de Xóchitl Arbesú Lago como Secretaria de Turismo y Cultura en la entidad, no obstante que desde el 24 de marzo pasado fue relevada por Iván Martínez Olvera, hermano de la Jefa del Programa de Gobierno, Waltraud Martínez Olvera.Con la salida de Arbesú Lago, quien sucumbió a los embates del espontáneo promotor estatal de turismo y eventos especiales en que se ha convertido el secretario de gobierno Eric Patrocinio Cisneros Burgos, hay una mujer menos en el gabinete estatal, por lo que ya solo quedan cuatro.... En los fraccionamientos Reforma y Virginia, uno del municipio de Veracruz y el otro de Boca del Río, los vecinos alertan que vecinos irresponsables dejan suelta a una perra de la raza Pitbull, que inesperadamente ataca a las mascotas que sus dueños sacan a pasear.Ya ha lastimado a varias mascotas, algunas con graves consecuencias, por lo que vecinos de ambos fraccionamientos solicitan la intervención de las autoridades municipales para que los dueños de la perra de la raza Pitbull, se hagan cargo de ella, por su parte las autoridades municipales deben aplicar los reglamentos y el Bando de Policía y Buen Gobierno.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "