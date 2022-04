Cuenta regresiva para Marlon...

1.- La Corriente Crítica del CDE del PRI afirma: Marlon Ramírez Marín debe dejar la dirigencia partidista por sus fracasos en la conducción de esa formación política. El diputado federal [único en ganar su distrito electoral] José Francisco Yunes Zorrilla también, por más que busca, no encuentra una rendija para justificar el fracaso del dirigente y pide, sensatamente, que Ramírez Marín se vaya.¡Pero qué va! Marlon está a gusto siendo diputado y dirigente del CDE, y cobrando por ambas cosas. Y no sólo él debe irse: también la secretaria general y coincidencia: también es diputada plurinominal por obra y gracia del presidente del CDE, dueño del priismo veracruzano que vive una de sus peores etapas políticas en la vida del partido.Pero deben echarlo de la dirigencia. Por las buenas no se va a ir. Y que se sepa, Alito Moreno anda muy ocupado con el expediente de la discusión por las iniciativas de Morena, y poco caso hará del pedimento local.Pero Pepe Yunes que es diputado federal, debe canalizar ese clamor de la militancia: que Marlon deje la dirigencia. Que renuncie y una Comisión Política se encargue de los trámites para una Asamblea Estatal que apueste por líderes que lo sean en realidad.Qué más quiere Marlon: Ya es diputado y tiene su paga asegurada por lo que resta del trienio; él y la Secretaria General que también cobra doble.Que se vayan los dos pues. Al dos por uno.2.- Por la información que ayer por la tarde se generó en medios de comunicación del centro del país, da la impresión de que el Coordinador de Morena en la Cámara de diputados del Congreso de la Unión, Ignacio Mier, “...afirmó que su bancada coincide “plenamente” en seis de las 12 propuestas presentadas por la coalición de Va por México (PAN-PRI-PRD) en su contra reforma energética, mismas que están dispuestos a incorporar.“He tenido oportunidad, dijo “...junto con el grupo parlamentario y la coalición de revisar al menos seis de ellas; de estas seis coincidimos plenamente en lo que han presentado y vamos a hacerlas nuestras...”"El día jueves, Morena hará públicas a cuáles se suma para que vayan como una sola propuesta”, puntualizó este martes en entrevista con medios de comunicación.El líder guinda explicó que una de las propuestas por adherir es la de garantizar la electricidad como un derecho humano, misma que ya se encuentra implícita en la propuesta del ejecutivo:También comparten la propuesta para que el agua de uso agrícola no sea considerada tarifa industrial, así como el planteamiento referente a la generación distribuida de energía, a fin de instalar paneles solares en pequeñas comunidades y hogares.Otras de las iniciativas que respaldarán, dijo, es que bajen las tarifas de luz en servicios como alumbrados públicos, por mencionar algunas.“Vamos a seguir dialogando, nosotros pensamos que hay tiempo, que la reforma eléctrica bien vale la semana santa”, sostuvo.Mier Velazco aprovechó para aclarar que la resolución de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) respecto de la Ley de la Industria Eléctrica, sea cual sea, no frenará la intención de Morena para dar trámite a la reforma eléctrica.“Es un avance significativo, contiene 80% de lo que trae la reforma constitucional, pero lo que abunda no hace daño”, mencionó el legislador.Finalmente, informó que el próximo jueves, los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), sesionarán para determinar si el proyecto sube al pleno la próxima semana: “Bien vale una Semana Santa aprobar esta reforma”.Si esta percepción política camina bien, la cuerda se aflojará y entonces la reforma eléctrica no quemará a nadie.Pero la Semana Santa aún no principia...3.- El liderazgo político en la Sección 32 del SNTE aún recuerda bien al líder que se fue: Juan Nicolás Callejas Arroyo y lo ha honrado nuevamente al poner en la Secretaría General al profesor Daniel Covarrubias López, del Equipo Político del bien recordado líder magisterial. Ya no quedó solo Lázaro Medina quien se vio acompañado de Juan Nicolás Callejas hijo y Gaudencio Hernández Burgos en el evento de los Maestros Federales.Todo en orden rinde buenos resultados."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "