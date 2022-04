Pepe, la única carta

“Que el pueblo decida, pero

yo decido quién es el pueblo”

Yo

Este sí es un político impoluto. De los priistas leales, que sobreviven aferrados con el orgullo de pertenecer al instituto político que más tiempo ha gobernado al país, gracias al cual se crearon las instituciones que permitieron desarrollo; la permanencia en ese instituto político del diputado federal José Yunes Zorrilla, es lo mejor que les pudo pasar en medio del desastre electoral que han vivido, en los últimos procesos, resultado de las corruptas acciones de ex gobernadores como Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa.El exsenador de la República, es un político ejemplar que sigue conviviendo con sus representados, sobre todo los que más necesitan y a quienes siempre ayuda, personaje de estatura política a nivel de los más grandes estadistas que han gobernado el estado como don Rafael Hernández Ochoa, Fernando Gutiérrez Barrios y Dante Delgado Rannauro, hoy se convierte en la alternativa social capaz de ganar la elección del 2024 como candidato de la sociedad en general y de los partidos políticos, PRI, MC, PAN y PRD.En el político de Perote se puede depositar la confianza para que encabece un gran movimiento capaz de echar del poder a los morenistas, que cumplieron con su promesa de ser distintos, aunque peores que los que han estado al frente del gobierno en los últimos cuatro sexenios cuando menos.Y en vísperas de que el PRI estatal se reestructure, con la salida a finales del presente mes del presidente del CDE, diputado Marlon Ramírez Marín, y la llegada de un político con experiencia y conocimiento de lo que se debe hacer para enfrentar un proceso electoral de sucesión gubernamental, el tricolor se puede levantar llevando la mayor ganancia en términos de crecimiento el partido Movimiento Ciudadano, en un proyecto donde lo más importante es llevar a José Yunes al gobierno del estado para bien de los veracruzanos.Hay que hacer hincapié en que los mismos errores que cometieron los priistas y panistas, que les costó la perdida de la gubernatura, los están cometiendo los representantes de la 4T, con un plus, ellos se han encargado de vandalizar el sistema de justicia, de pasarse por el arco del triunfo las disposiciones legales constitucionales, de violar reglamentos, códigos, estatutos y todo tipo de ordenamiento legal tanto por ignorancia como por arrogancia. Arribaron al poder y se sintieron dueños del estado, nos pusieron de rodillas frente a la delincuencia organizada y abandonaron las causas más sensibles de los ciudadanos por anteponer sus ambiciones personales al servicio público.Las consecuencias de su inmadurez, de su ignorancia y de su voracidad la van a comenzar a pagar el próximo domingo cuando solo los obligados acudan a las urnas a cumplir con esa ridícula revocación de mandato cuyo objetivo es desmantelar los órganos electorales para imponer los suyos.A Veracruz le impusieron una cuota de asistentes a las urnas de ¡un millón 400 mil votos!, lo que es prácticamente imposible de juntar. De ahí en adelante se acelera el declive y el ojo de AMLO en la entidad porque en el 2024 lo más seguro es que la pierdan, para eso servirá la fuerte corriente anti 4T con el diputado federal José Yunes Zorrilla como candidato de una abrumadora mayoría sumida en el hartazgo.En opinión del diputado federal José Francisco Yunes Zorrilla, quien adelantó desde hace más de una semana su voto en contra, la reforma constitucional en materia eléctrica, “cancela la competencia en perjuicio del usuario, genera incertidumbre al suprimir reguladores y contratos previos y compromete las finanzas públicas y la inversión en el sector”. En su cuenta de Twitter, el legislador oriundo de Perote y ex presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado delineó su apreciación en torno a la pretendida reforma constitucional que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.En tres frases resume Pepe Yunes su postura al respecto: “cancela la competencia en perjuicio del usuario, genera incertidumbre al suprimir reguladores y contratos previos y compromete las finanzas públicas y la inversión en el sector”.El señalamiento se da luego que el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara Baja y presidente de la Junta de Coordinación Política, Rubén Moreira, expresó que habría que analizar y someter a debate la reforma propuesta por el presidente de México.Aunque se advirtió como una puerta abierta a una negociación con la bancada de Morena, el partido de López Obrador, y una posible ruptura del bloque integrado por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, Moreira aclaró que no hay tal.“No porque lo vamos a debatir públicamente —dijo al periódico El Economista—, porque además nosotros no hemos dicho que vamos. Lo que estamos diciendo es que se debata, que no quede duda, que no se diga como en el pasado que los votos tuvieron la influencia del poder y que no fueron sanos, en lo oscurito”, aseveró.Luego agregó:“Si no hay parlamento abierto, con debate profundo de los actores económicos y políticos de este país, no hay condiciones para llegar a una votación”.Sorprendió, pero es muy sano para la vida democrática del país y los intereses económicos de México, que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, haya afirmado que su bancada votará “categóricamente” en contra de la reforma energética impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.Alejandro Moreno informó en conferencia de prensa que los diputados del PRI no están dispuestos a venderse a la propuesta del titular del ejecutivo y que, por el contrario, se presentará una contrarreforma impulsada con sus aliados del PAN y PRD.“Nuestro voto es en contra, no la habremos de aprobar y aunque al oficialismo no le guste, para los priistas: ¡El Legislativo es un poder, no un empleado del poder!”, declaró el presidente nacional priista.En Twitter, Moreno mencionó que esta situación se analizó desde hace siete meses y se mantuvo un estudio con académicos y especialistas del tema.“Tomamos esta decisión tras 7 meses de estudiar la iniciativa del presidente. Hemos dado seguimiento al cambiante mundo de los energéticos, participamos en el Parlamento Abierto, escuchamos decenas de opiniones y mantuvimos reuniones con académicos y especialistas”, refirió.En la sede nacional del PRI, Moreno Cárdenas declaró que la contrarreforma de los partidos aliados buscará que los hospitales, zonas rurales y guarderías cuenten con energía gratuita y garantizará la inversión nacional y extranjera.Lo comenta en su leída columna “Estrictamente personal” el periodista Raymundo Riva Palacio. “No se sabe quién vendrá próximamente. Sheinbaum no, aunque el deterioro en la relación presidencial ya se siente. No hay indicación aún de que el Presidente haya cambiado su decisión para ungirla candidata a la Presidencia, pero los colaboradores de López Obrador lo ven cada vez más insatisfecho con Sheinbaum. Recientemente, cuando se quejó que el acuerdo con el senador Ricardo Monreal para que liberaran a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, había resultado contraproducente porque se había vuelto a victimizar, López Obrador la paró, y le dijo que no eran conveniente seguir en ese escándalo previo a la consulta de revocación de mandato. El Presidente ha empezado a ridiculizar sus acciones, sobre todo la campaña para desacreditar al Senador Ricardo Monreal.”Es cajeteada tras cajeteada, ahora la organización "Autismo Ciudad de México," criticó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez por asegurar que el autismo es una enfermedad.Pidió realizar videos cortos caseros de 20 segundos en donde cada quien responda “@#ElAUtismoNoEsEnfermedadCuitlahuacGarcia y antes de que acabe el día lo subimos al mismo tiempo, si te sumas por favor no utilices lenguaje altisonante, el fin es pedir al H. Gobernador que se informe más al respecto". La organización sin fines de lucro, a través de sus redes sociales oficiales, se refirió a la conferencia de prensa realizada este lunes en donde fue cuestionado sobre el día del autismo y los programas para ese sector de la población."El gobernador dijo que ya está trabajando para atender "esta enfermedad" refiriéndose al autismo, el fin es pedir al H. Gobernador que se informe más al respecto así como sus equipos, sobre todos aquellos que serán o son responsables de atender a las personas con autismo y que este tipo de cosas dejen de suceder definitivamente.Los especialistas precisan que el autismo no es una enfermedad, sino que es una condición. La construcción de la refinería de Dos Bocas se está convirtiendo en la tumba que cava con especial esmero la señora Rocío Nahle García, zacatecana de origen, quien presupuestó originalmente para esa obra ocho mil millones de dólares y que ahora ya lo tiene por arriba de los ¡14 mil millones de dólares! Se comienza a hablar de escandalosos casos de corrupción alentados por la propia zacatecana y su, eficiente para el alcohol, marido. ¿Ya ve por qué son muy, pero muy distintos?