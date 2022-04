Dobla la oposición a AMLO con la Reforma Eléctrica

A cinco días de la consulta de revocación de mandato, la oposición PRI-PAN-PRD logró doblar al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues de hecho le tumbó ya su versión de la Reforma Eléctrica que proponía.El viernes pasado, al comentar sobre la reunión que había sostenido un día antes con funcionarios y empresarios estadunidenses del sector energético, el tabasqueño declaró en su conferencia mañanera que su reforma “se queda como está”.Pero ayer martes, tras el rechazo del PRI a darle los 54 votos que necesita para alcanzar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados a efecto de que se apruebe, y la contrapropuesta que anunció la alianza Va por México (PRI-PAN-PRD), el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, declaró que están dispuestos a incorporar el 50% de las propuestas de la oposición.En principio pues, la reforma, el texto original, ya no se queda como está y la oposición logró doblar al gobierno, pero, además, reiteró que no se la va a aprobar.Ignacio Mier planteó también a la oposición dar más tiempo para la confección, redacción, discusión y votación del dictamen, previsto para la próxima semana, mientras que el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez, convocó a diputados y partidos políticos a evitar el descalificativo de “traidores a la Patria” que usa López Obrador contra quienes se oponen a la reforma, para tratar de sacar adelante la iniciativa.El de Minatitlán dijo que lo que se quiere es que haya un buen ambiente de diálogo y para ello consideró necesario evitar las descalificaciones presidenciales.Gutiérrez se mostró conciliador con la oposición. Dijo que a lo que está apostando “es ahorita a llevar el asunto con calma, con diálogo, con buen ánimo” y que “estos días son de hacer política, de encontrar, dialogar, tener coincidencias. En eso estaremos, hablando, dialogando con todos los legisladores para buscar esas posibles coincidencias”. Pero no la tiene fácil. Anoche el senador del PAN Julen Rementería subió una foto a su muro de Facebook con el siguiente texto: “Hoy comí con unos amigos. Adivinen qué reforma del presidente no va a pasar”. Se ven con él, entre otros, Dante Delgado, de MC, Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI, y Miguel Ángel Mancera, del PRD.Qué cosas de la política, Sergio no solo ha entrado de bombero junto con Mier para tratar de salvar la reforma de AMLO, sino también, en forma colateral, al sector energético al frente del cual está Rocío Nahle, su contrincante en la búsqueda de la gubernatura de Veracruz en 2024, porque un fracaso en las negociaciones impactará de lleno, con sus consecuencias, en la Secretaría de Energía, en la persona de la zacatecana.Así, tras la derrota electoral que sufrieron los candidatos de Morena (del gobierno del estado) en las elecciones extraordinarias del pasado 27 de marzo, el próximo domingo el gobierno cuitlahuista tendrá que medio lavarse la cara con la consulta de revocación de mandato para entregar los mejores buenos resultados que pueda a López Obrador en la visita que hará al estado el 21 de abril para encabezar el acto conmemorativo de la defensa del puerto de Veracruz en 1914.Dados los reveses políticos y legales que ha recibido esta semana y los que le esperan en el futuro inmediato, el tabasqueño vendrá seguramente de muy mal humor, de ahí –se piensa– que no pueden salirle los del palacio de gobierno con que, señor, en Veracruz a Chuchita la bolsearon.Por ahora en el palacio de gobierno han de encender el cirio milagroso del mayor tamaño que encuentren, rogando que mañana jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación no declare inconstitucional la reforma de AMLO que se hizo en marzo de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica, que favorece a la Comisión Federal de Electricidad por encima de los productores privados.En principio, en la sesión que se inició el martes, dos ministros se pronunciaron ya por la invalidez, pero se requieren seis votos más para tumbar esa reforma, que si sucede y además no logran convencer a la oposición para que con sus votos avale la Reforma Eléctrica, el gobierno habrá sufrido el más duro revés de su sexenio, del que ya no podrá reponerse.Esta semana, que apenas va a medias, al presidente la ha ido del cocol: el PRI, partido “bisagra”, le cantó su negativa a darle los 54 votos que necesita de ellos para sacar adelante su reforma, ya se cayó el texto de su reforma como la quería, ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le invalidó su facultad para disponer discrecionalmente (interprétese como a su antojo) de los recursos ahorrados por medidas de austeridad (con ello pasaba por encima de la Cámara de Diputados, la única facultada para autorizar el Presupuesto de Egresos) y tumbó también el candado de la ley que impuso AMLO al inicio de su gobierno para que en diez años un exfuncionario de alto nivel no pudiera trabajar en la Iniciativa Privada. Palo tras palo, pues.Están preocupados. “Vamos por todas las canicas” es el nombre del operativo, o de la proclama del operativo, que los cuitlahuistas tienen preparado para el “traslado de la ciudadanía” a votar a favor de que López Obrador siga en la presidencia el próximo domingo.En las instrucciones que al respecto han girado usan el sofisma ese de “traslado de la ciudadanía” porque ellos no hacen “acarreos”, que conste, porque no son iguales, “no ofendan, no somos lo mismo”.El columnista tiene copias de las instrucciones que han estado girando sobre cómo van a operar. El acarreo, perdón, el “traslado de la ciudadanía” la harán a través de miles de taxis, que conducen “taxistas que están luchando por la democracia de nuestro país” (je je) y les recomiendan a sus operadores “ser muy estratégicos” porque “el líder hoy comentó a todos los equipos en general, y lo hace con justificada razón, cuáles son los lugares en los que está detectando personal que únicamente ha simulado y no se ha puesto las pilas Duracell”.El objetivo número 1 que se fijan es la votación del domingo y el número 2 es “construir un ejército de ciudadanas y ciudadanos con miras al 2024”. Su estructura la dividieron en tres grandes zonas, la norte con siete regiones, la centro con ocho y la sur con cinco, que contemplan todos los municipios. Están pidiendo a los “contactos” que salgan a votar y los “inviten” a que lleven por lo menos cuatro acarreados, perdón, personas.Para ayer miércoles, a más tardar a las 19 horas, tenían de límite los coordinadores para hacer llegar “al compañero Zamudio la forma en la que operará el día de la elección (10 abril) el traslado de la ciudadanía para ir a votar”.Sí, están trabajando para lograr la meta de votos de un millón 400 mil, que fue la cuota que le impuso el presidente a Veracruz (a los que hay que descontar 400, incluido el mío, de quienes ya me enviaron mensajes de que no van a participar).La estructura es piramidal y tiene un “jefe” al que responden los coordinadores distritales, “jefe” al que identifican como Eleazar Guerrero Pérez, subsecretario de Finanzas, aunque no piense mal porque todo se hace “sin destinar recursos públicos”.Pues no, en Medellín no fue el exalcalde Polo Deschamps quien contrató los servicios de la empresa NL Technologies, con un contrato leonino que ha dañado severamente las finanzas del ayuntamiento de ese lugar, sino que fue el también exalcalde Luis Gerardo Pérez, en el año 2017, un año antes de que Deschamps llegara al cargo.A finales de marzo pasado no solo el gobernador sino el propio presidente se refirieron al tema, y sus enemigos y malquerientes voltearon a ver al panista. Copia del contrato en poder del columnista muestra que no fue él. Lo que son las cosas, Luis Gerardo Pérez está considerado actualmente como el brazo derecho del actual alcalde y fue su coordinador general de campaña en la pasada elección.Lo que se sabe de Deschamps es que por el momento está fuera de la vida pública organizando su futuro político dentro del Partido Acción Nacional.Con la noticia anoche de que el gobierno británico avaló la extradición al país de Karime Macías para que sea juzgada en México por un presunto fraude de más de 112 millones de pesos al DIF, parece que se ha sellado su suerte, aunque tiene catorce días para impugnar.Será un fin muy triste de quien fue primera dama de Veracruz y tuvo todos los privilegios, hasta que se vio obligada a huir junto con su entonces esposo Javier Duarte, hoy en prisión, al que está a punto de acompañar."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "